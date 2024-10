Bằng chứng mới về quá trình tiến hóa khí hậu của hành tinh đỏ

Mặc dù đã tìm thấy các "khối xây dựng sự sống" trên sao Hoả từ vài năm trước, Curiosity vẫn tiếp tục tìm kiếm bằng chứng cụ thể về sinh vật cổ đại và địa chất. Mới đây, chiến binh của NASA thu thập một số mẫu khoáng chất giàu carbonat, cho thấy lượng bốc hơi lớn và có khả năng hình thành trong một khí hậu chỉ có thể hỗ trợ nước lỏng tạm thời. (Ảnh: Space.com) Các mẫu không phù hợp với sinh quyển bề mặt hiện tại của hành tinh đỏ, nhưng không loại trừ khả năng tồn tại sinh quyển ngầm hoặc sinh quyển bề mặt trước đây. Đá carbonat ghi lại lịch sử khí hậu và hai kịch bản khả thi liên quan đến hình thành carbonat đã được đưa ra: chu kỳ ướt - khô và hình thành trong nước mặn lạnh. (Ảnh: the Astrobiology Web) Chu kỳ ướt - khô gợi ý sự thay đổi giữa môi trường sống thuận lợi và khắc nghiệt, tương tự Trái Đất cổ đại. Kịch bản lạnh hơn cho thấy sinh vật Sao Hỏa cổ đại có thể đã trải qua điều kiện khó khăn hơn nhiều so với sinh vật Trái Đất. (Ảnh: Novica Gijevski) Dù kịch bản nào đúng, hành trình của Curiosity và các robot săn sự sống khác vẫn còn tiếp tục dài và đầy hy vọng.(Ảnh: National Geographic) Trong những năm gần đây, hành trình tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh trên sao Hỏa đã trở thành một trong những sứ mệnh khoa học quan trọng nhất của nhân loại. (Ảnh: The New Atlantis) Với sự phát triển của công nghệ và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học, con người đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc trả lời câu hỏi liệu chúng ta có cô đơn trong vũ trụ hay không. (Ảnh:Smithsonian Magazine) Vào tháng 2/2021, tàu thăm dò Perseverance của NASA đã hạ cánh thành công trên bề mặt sao Hỏa. Đây là sứ mệnh thăm dò sao Hỏa tỷ đô đầu tiên của NASA sau 9 năm kể từ Curiosity. (Ảnh:New Space Economy). Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Điều kiện khắc nghiệt trên bề mặt hành tinh và sự phức tạp trong việc phân tích các mẫu vật đòi hỏi sự kiên nhẫn và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, mỗi bước tiến mới đều mang lại hy vọng và sự phấn khích cho cộng đồng khoa học và công chúng. (Ảnh: New Lines Magazine) Mời quý độc giả xem thêm video: Tiết lộ “sốc” về hành tinh thứ 9 được làm hoàn toàn bằng vàng.

