Sợ súng chống tăng phương Tây, xe tải Nga đắp thêm gỗ bảo vệ

Với sự tiến công nhanh chóng của quân đội Nga tại Ukraine, đường tiếp tế hậu cần của quân đội Nga cũng ngày càng dài ra. Bên cạnh đó, quân đội Nga vẫn chưa thể ổn định được các khu vực chiếm được để cho lực lượng đặc biệt Ukraine xâm nhập và thực hiện nhiều cuộc tấn công vào tuyến tiếp tế hậu cần của quân đội Nga. Trong trường hợp này, quân đội Nga cũng bắt đầu thực hiện một số biện pháp đối phó. Ví dụ, lực lượng vũ trang Chechnya đã học hỏi kinh nghiệm ở chiến trường Syria thành lập một đội hộ tống bằng xe bán tải, để bảo vệ đoàn xe vận tải hậu cần của quân đội Nga thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển và tiếp tế đường dài. Mặc dù phương pháp hộ tống này có thể làm giảm tổn thất của đoàn xe vận tải hậu cần Nga khi bị tấn công, nhưng vẫn có những xe vận tải hậu cần Nga phải bỏ lại. Do tổn thất về xe tải quân sự là quá lớn, quân đội Nga thậm chí đã bắt đầu điều động một số xe tải dân sự tham gia vào nhiệm vụ hậu cần và vận chuyển binh lính. Bên cạnh đó, nhiều xe tải hậu cần của Nga cũng đã bắt đầu sử dụng các khúc gỗ bọc quanh xe để nâng cao mức độ bảo vệ, điều này cũng khiến nhiều người chú ý và thảo luận về khả năng bảo vệ của các xe vận tải hậu cần của Nga. Người ta cho rằng quân đội Nga đã không quan tâm đúng mức đến sự an toàn của các xe vận tải hậu cần, nhất là khi Ukraine đang sở hữu rất nhiều vũ khí chống tăng hiện đại do châu Âu viện trợ. Xe tải hậu cần quân sự của Nga được gia cố thêm các khúc gỗ để tăng cường khả năng bảo vệ nói chung có thể được chia thành hai loại. Đầu tiên là để thêm một hàng khúc gỗ vào phía trước xe, nguyên nhân chính là do quân chính phủ Ukraine thường chặn xe hậu cần bằng cách bắn vào bộ tản nhiệt. Đặt một hàng khúc gỗ trước bộ tản nhiệt của xe vận tải hậu cần có thể làm giảm hiệu quả của những vũ khí hạng nhẹ. Thứ hai là lắp các khúc gỗ theo phương ngang và dọc trước kính ca-bin của xe hậu cần. Việc sửa đổi này không phải để ngăn chặn việc bị bắn bởi các loại vũ khí nhỏ, mà là để ngăn quân đội chính phủ Ukraine kéo những sợi dây mỏng trên đường đi của xe tải hậu cần để làm hỏng cabin xe. Các chiến binh Trung Đông đã từng sử dụng thủ đoạn này để đối phó với các pháo thủ sử dụng súng máy trên nóc các đoàn xe tuần tra của Mỹ, buộc quân đội Mỹ phải tăng cường giáp bảo vệ cho các vị trí pháo trên nóc xe. Hai sửa đổi này của xe vận tải hậu cần của Nga thực sự khá tốt, có thể giảm ít nhiều tỷ lệ hao hụt của xe vận tải hậu cần. Trên thực tế, các xe vận tải hậu cần của Nga buộc phải sử dụng các khúc gỗ để tăng cường bảo vệ, điều này thực sự gây bất ngờ cho giới chuyên gia quân sự. Ảnh: Thiết giáp bọc gỗ của Philippines tham chiến chống khủng bố IS. Trong cuộc chiến Syria, quân đội Nga cũng gặp phải vấn đề các xe tải hậu cần bị tấn công. Quân đội Nga đã sử dụng thép tấm và áo giáp bảo vệ được thiết kế đặc biệt cho xe tải. Thế nhưng quy mô của chiến dịch quân sự này là lớn hơ nhiều so với ở Syria, sẽ rất khó để Nga triển khai lượng lớn xe tải bọc thép hiện đại ra chiến trường. Hiện tại Nga có hai loại xe được bảo vệ, một loại tương tự những chiếc xe mà quân đội Nga sử dụng tại Syria. Chiếc xe này được cải tiến dựa trên các loại xe tải quân sự hiện có, nó có khả năng bảo vệ và tự vệ nhất định. Ưu điểm là chỉ cần nâng cấp trên các xe hiện có. Nhược điểm là khả năng bảo vệ và tự vệ vẫn còn nhiều hạn chế. Loại còn lại là xe tải quân sự bảo vệ chuyên nghiệp được thiết kế và sản xuất đặc biệt, chẳng hạn như xe bọc thép dòng "Typhoon" của quân đội Nga và xe bọc thép Ural-VV, có khả năng bảo vệ và tự vệ mạnh mẽ hơn so với xe tải bảo vệ cải tiến. Tuy nhiên, nhược điểm là chi phí sản xuất cao và số lượng có sẵn không nhiều. Bài học rút ra ở đây là xe vận tải quân sự hậu cần không chỉ có khả năng bảo vệ mà còn phải có khả năng phản công khi bị tấn công. Đồng thời, xe tải quân sự cần có khả năng đảm bảo an toàn cho hàng hóa và con người dù là chở người hay vật tư, đặc biệt là hàng hóa dễ cháy nổ như nhiên liệu, đạn dược. Và với các mũi tiến quân ở quy mô cực kỳ lớn mà quân đội Nga đang thực hiện, gánh nặng lên lực lượng xe hậu cần là rất lớn. Ví dụ như đoàn thiết giáp dài 64 km của Nga gần Kiev, khó có thể tưởng tượng nổi đoàn vận tải khổng lồ này ngốn bao nhiêu nhiên liệu mỗi ngày và bao nhiêu phần trăm trong chiều dài 64 km đó, là xe hậu cần.

Với sự tiến công nhanh chóng của quân đội Nga tại Ukraine, đường tiếp tế hậu cần của quân đội Nga cũng ngày càng dài ra. Bên cạnh đó, quân đội Nga vẫn chưa thể ổn định được các khu vực chiếm được để cho lực lượng đặc biệt Ukraine xâm nhập và thực hiện nhiều cuộc tấn công vào tuyến tiếp tế hậu cần của quân đội Nga. Trong trường hợp này, quân đội Nga cũng bắt đầu thực hiện một số biện pháp đối phó. Ví dụ, lực lượng vũ trang Chechnya đã học hỏi kinh nghiệm ở chiến trường Syria thành lập một đội hộ tống bằng xe bán tải, để bảo vệ đoàn xe vận tải hậu cần của quân đội Nga thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển và tiếp tế đường dài. Mặc dù phương pháp hộ tống này có thể làm giảm tổn thất của đoàn xe vận tải hậu cần Nga khi bị tấn công, nhưng vẫn có những xe vận tải hậu cần Nga phải bỏ lại. Do tổn thất về xe tải quân sự là quá lớn, quân đội Nga thậm chí đã bắt đầu điều động một số xe tải dân sự tham gia vào nhiệm vụ hậu cần và vận chuyển binh lính. Bên cạnh đó, nhiều xe tải hậu cần của Nga cũng đã bắt đầu sử dụng các khúc gỗ bọc quanh xe để nâng cao mức độ bảo vệ, điều này cũng khiến nhiều người chú ý và thảo luận về khả năng bảo vệ của các xe vận tải hậu cần của Nga. Người ta cho rằng quân đội Nga đã không quan tâm đúng mức đến sự an toàn của các xe vận tải hậu cần, nhất là khi Ukraine đang sở hữu rất nhiều vũ khí chống tăng hiện đại do châu Âu viện trợ. Xe tải hậu cần quân sự của Nga được gia cố thêm các khúc gỗ để tăng cường khả năng bảo vệ nói chung có thể được chia thành hai loại. Đầu tiên là để thêm một hàng khúc gỗ vào phía trước xe, nguyên nhân chính là do quân chính phủ Ukraine thường chặn xe hậu cần bằng cách bắn vào bộ tản nhiệt. Đặt một hàng khúc gỗ trước bộ tản nhiệt của xe vận tải hậu cần có thể làm giảm hiệu quả của những vũ khí hạng nhẹ. Thứ hai là lắp các khúc gỗ theo phương ngang và dọc trước kính ca-bin của xe hậu cần. Việc sửa đổi này không phải để ngăn chặn việc bị bắn bởi các loại vũ khí nhỏ, mà là để ngăn quân đội chính phủ Ukraine kéo những sợi dây mỏng trên đường đi của xe tải hậu cần để làm hỏng cabin xe. Các chiến binh Trung Đông đã từng sử dụng thủ đoạn này để đối phó với các pháo thủ sử dụng súng máy trên nóc các đoàn xe tuần tra của Mỹ, buộc quân đội Mỹ phải tăng cường giáp bảo vệ cho các vị trí pháo trên nóc xe. Hai sửa đổi này của xe vận tải hậu cần của Nga thực sự khá tốt, có thể giảm ít nhiều tỷ lệ hao hụt của xe vận tải hậu cần. Trên thực tế, các xe vận tải hậu cần của Nga buộc phải sử dụng các khúc gỗ để tăng cường bảo vệ, điều này thực sự gây bất ngờ cho giới chuyên gia quân sự. Ảnh: Thiết giáp bọc gỗ của Philippines tham chiến chống khủng bố IS. Trong cuộc chiến Syria, quân đội Nga cũng gặp phải vấn đề các xe tải hậu cần bị tấn công. Quân đội Nga đã sử dụng thép tấm và áo giáp bảo vệ được thiết kế đặc biệt cho xe tải. Thế nhưng quy mô của chiến dịch quân sự này là lớn hơ nhiều so với ở Syria, sẽ rất khó để Nga triển khai lượng lớn xe tải bọc thép hiện đại ra chiến trường. Hiện tại Nga có hai loại xe được bảo vệ, một loại tương tự những chiếc xe mà quân đội Nga sử dụng tại Syria. Chiếc xe này được cải tiến dựa trên các loại xe tải quân sự hiện có, nó có khả năng bảo vệ và tự vệ nhất định. Ưu điểm là chỉ cần nâng cấp trên các xe hiện có. Nhược điểm là khả năng bảo vệ và tự vệ vẫn còn nhiều hạn chế. Loại còn lại là xe tải quân sự bảo vệ chuyên nghiệp được thiết kế và sản xuất đặc biệt, chẳng hạn như xe bọc thép dòng "Typhoon" của quân đội Nga và xe bọc thép Ural-VV, có khả năng bảo vệ và tự vệ mạnh mẽ hơn so với xe tải bảo vệ cải tiến. Tuy nhiên, nhược điểm là chi phí sản xuất cao và số lượng có sẵn không nhiều. Bài học rút ra ở đây là xe vận tải quân sự hậu cần không chỉ có khả năng bảo vệ mà còn phải có khả năng phản công khi bị tấn công. Đồng thời, xe tải quân sự cần có khả năng đảm bảo an toàn cho hàng hóa và con người dù là chở người hay vật tư, đặc biệt là hàng hóa dễ cháy nổ như nhiên liệu, đạn dược. Và với các mũi tiến quân ở quy mô cực kỳ lớn mà quân đội Nga đang thực hiện, gánh nặng lên lực lượng xe hậu cần là rất lớn. Ví dụ như đoàn thiết giáp dài 64 km của Nga gần Kiev, khó có thể tưởng tượng nổi đoàn vận tải khổng lồ này ngốn bao nhiêu nhiên liệu mỗi ngày và bao nhiêu phần trăm trong chiều dài 64 km đó, là xe hậu cần.