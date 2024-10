Loài vật trong Sách Đỏ Việt Nam lạc vào nhà dân ở Hải Dương

Ngày 8/10, UBND xã Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Dương đã phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật của Vườn Quốc gia Cúc Phương để tiếp nhận và bảo vệ cá thể cu li quý hiếm này. (Ảnh: Báo Hải Dương) Cu li hay còn gọi là cù lần, là một trong những loài linh trưởng đặc biệt, sống chủ yếu ở các khu rừng lá rộng khô cận nhiệt đới và nhiệt đới ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc và Campuchia. (Ảnh: Wikipedia) Cu li có thân hình nhỏ nhắn, lông mềm mại màu hung nâu xen kẽ ít lông trắng bạc. Đặc điểm nhận dạng nổi bật của chúng là vết trắng dọc sống mũi và vết hoe đỏ thẫm dọc sống lưng. Một con cu li trưởng thành chỉ dài từ 19 đến 23 cm và nặng từ 377 đến 450 gram.(Ảnh: Pixels) Là loài động vật ăn đêm, cu li chủ yếu hoạt động kiếm ăn vào ban đêm. (Ảnh: The Guardian) Thức ăn của chúng bao gồm côn trùng, bọ cánh cứng, quả cây, lá nõn cây, trứng chim và chim non trong tổ. Ban ngày, chúng cuộn tròn mình lại ngủ trong lùm cây, tránh xa ánh sáng mặt trời và các mối nguy hiểm. (Ảnh: Our Wild World) Cu li đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái của rừng. Chúng giúp kiểm soát số lượng côn trùng và góp phần vào việc phát tán hạt giống cây trồng. Sự hiện diện của cu li là dấu hiệu của một hệ sinh thái rừng khỏe mạnh và đa dạng.(Ảnh: Coke Smith Wildlife) Hiện nay, cu li đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép. Theo Sách Đỏ IUCN, cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) được xếp vào danh sách các loài nguy cấp.(Ảnh: Wikipedia) Tại Việt Nam, cu li nhỏ được bảo vệ nghiêm ngặt và nằm trong danh mục các loài thực vật, động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.(Ảnh: Endangered Primate Rescue Center)

