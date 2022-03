Nóng: Quân đội Ukraina nã pháo vào sở chỉ huy Tiểu đoàn Azov

Tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhiều diễn biến mới vẫn đang được cập nhật. Một số phương tiện truyền thông Nga đưa tin, trong khi tinh thần của quân đội Nga cùng các lực lượng vũ trang ở Donbass và quân đội Chechnya lên cao, thì trong nội bộ quân đội Ukraine bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Theo một số nguồn tin, đã xảy ra bất đồng giữa quân đội Ukraine và Tiểu đoàn Azov. Thành phố Mariupol, nằm ở miền đông Ukraine, cách không xa Donetsk, không chỉ là một thị trấn quân sự ở Ukraine, mà còn là thành trì của Tiểu đoàn Azov vũ trang cực đoan. Sau khi những chiến binh Chechnya lên đường đến Ukraine, Tiểu đoàn Azov đã công khai tuyên chiến với những người lính Chechnya rằng họ đang đợi lính Chechnya ở thành phố Mariupol. Thủ lĩnh Chechnya Ramzan Kadyrov tức giận nói rằng ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận sự đầu hàng của Tiểu đoàn Azov và quân đội Chechnya sẽ quét sạch Tiểu đoàn Azov. Để giảm bớt tổn thất và đạt được mục tiêu trong thời gian sớm nhất, thủ lĩnh Kadyrov đã ban hành lệnh thưởng, ông Kadyrov nhấn mạnh rằng bất kể sống hay chết, chỉ cần có thể bắt được thủ lĩnh Tiểu đoàn Azov, thì có thể nhận được phần thưởng trị giá 500.000 USD. Ramzan Kadyrov và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể không nghĩ tới rằng, mặc dù quân đội Chechnya đã đến Mariupol và chờ đợi thời cơ để đối đầu với Tiểu đoàn Azov, nhưng vào thời điểm quan trọng này Tiểu đoàn Azov đã có những hành động chống lại quân đội Ukraine. Lực lượng vũ trang Donetsk cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa chiến thuật OTR-21 Tochka để tấn công vào sở chỉ huy của Tiểu đoàn Azov ở Mariupol, giết chết tại chỗ hơn 20 người và hơn 10 phương tiện, trang thiết bị bị phá hủy. Cần phải nhắc lại rằng Tiểu đoàn Azov đã gia nhập Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine và về mặt logic là một phần của quân đội Ukraine. Nhưng vào thời điểm quan trọng khi quân đội Nga bao vây thành phố, Tiểu đoàn Azov đã đụng độ với quân đội Ukraine và điều này đã gây bất ngờ cho giới truyền thông. RIA Novosti tiết lộ rằng, Tiểu đoàn Azov đã chủ động tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine trong Mariupol, khiến viên chỉ huy quân đội Ukraine có tên Sodor tại Mariupol bị thương nặng. Trong lúc tuyệt vọng, Bộ Quốc phòng Ukraine đã phải điều động trực thăng đến sơ tán Sodor khỏi Mariupol. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, với sự giúp đỡ của quân đội Nga, mặc dù các lực lượng vũ trang thân Nga đã bao vây Mariupol nhưng để tránh gây hại cho những người dân vô tội, Nga đã chọn cách kêu gọi quân đội Ukraine ngừng bắn và kêu gọi người dân địa phương Ukraine nhanh chóng sơ tán. Những tay súng cực đoan của Tiểu đoàn Azov đã chọn cách ngăn cản người dân rời đi. Vì Tiểu đoàn Azov muốn lấy người dân làm “con tin” để hạn chế việc quân đội Nga sử dụng hỏa lực tấn công vào thành phố. Một số báo cáo sau đó cho biết lý do của cuộc đấu đá nội bộ giữa hai bên là do Tiểu đoàn Azov hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của quân đội, không tuân lệnh trên chiến trường và không chịu tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Mặc dù con số cụ thể chưa được thống kê, nhưng có thể thấy từ các báo cáo trước đây cho thấy Tiểu đoàn Azov có khoảng 1.000 người, lực lượng này thực tế không thuộc quản lý của quân đội mà do bộ nội vụ quản lý. Vì vậy họ không trực tiếp thuộc quyền lãnh đạo quân đội và việc họ không tuân theo mệnh lệnh trên chiến trường là điều dễ hiểu. Tóm lại, Tiểu đoàn Azov đã tiến hành một chiến dịch nhằm “thanh trừng” sĩ quan Ukraine trong trường hợp bất đồng quan điểm, tuy chỉ huy Sodor sống sót, nhưng bị thương nặng. Để trả đũa Tiểu đoàn Azov, quân đội Ukraine đã chọn cách pháo kích vào sở chỉ huy Tiểu đoàn Azov. Trong những năm qua, Tiểu đoàn Azov đã giết nhiều người dân vô tội ở Donbass, được coi là lực lượng vũ trang cực đoan khét tiếng. Các lực lượng vũ trang ở Donbass thân Nga, quân đội Nga và Chechnya đều cho rằng Tiểu đoàn Azov là những kẻ “phát xít” và phải bị tiêu diệt. Cuộc đối đầu giữa quân đội Chechnya và Tiểu đoàn Azov là kết quả của sự cân nhắc chứ không phải bốc đồng, bởi vì Tiểu đoàn Azov cực kỳ dũng cảm, lão luyện trong chiến đấu đường phố và đã công khai hạ nhục Chechnya. Việc ông Putin để Chechnya đến Mariupol và tham gia vào cuộc giao tranh trên đường phố ở Kiev chắc chắn là một bước đi khôn ngoan. Điều này cũng cho thấy nội bộ của Ukraine không phải là một khối. Tiểu đoàn Azov, quân đội Ukraine và lính đánh thuê phương Tây đang tham chiến cho phía Ukraine rất khó đồng nhất với nhau, điều này tạo cơ hội cho quân đội Nga đánh bại từng dễ dàng từng đối tượng một. Thực tế có thể thấy, cơ hội giành chiến thắng của Ukraine là không lớn, Ukraine không chỉ nhiều lần bị lộ thông tin tình báo mà bắt đầu xuất hiện những tình huống bất đồng. Giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện nay là hai bên ngừng chiến tranh càng sớm càng tốt và tiến hành hòa đàm để tối đa hóa lợi ích của cả hai bên. Nguồn ảnh: Foxt.

