Gái xinh RMIT giảm cân thành công khiến bị đồn “dao kéo”

Tuyết Nhung có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tuyết Nhung (còn được gọi là Maddie), sinh năm 2001, đến từ TP.HCM. Cô nàng đang theo học ngành Professional Communication (Truyền thông chuyên nghiệp) tại trường ĐH RMIT Việt Nam. Hiện tại, Tuyết Nhung còn được biết đến với vai trò một KOL mảng thời trang và làm đẹp với tài khoản TikTok gần 117.000 người theo dõi. Được biết Tuyết Nhung có thân hình mũm mĩm từ khi còn học cấp 2. Đỉnh điểm lên đến 85kg, đây cũng là lúc cô quyết tâm giảm cân. Trong vòng 2 năm, cô kiên trì kết hợp phương pháp ăn thâm hụt calo và tập thể dục. Kết quả là cô giảm được hơn 30kg, từ 85kg xuống còn 52kg. Phía sau sự quyết tâm đó chắc chắn là một động lực lớn lao, cũng là lý do khiến Tuyết Nhung nỗ lực giảm cân. Cô nàng cho biết mình không thích cảm giác mỗi lần đi mua quần áo, mẹ đều phải hỏi trước xem có size không; cảm giác bị bạn bè trong lớp trêu chọc, cảm giác bị mặc định là khỏe nhất trong bọn con gái chỉ vì mình to con hơn,... Trong quá trình giảm cân, Tuyết Nhung cũng gặp rất nhiều rào cản mà lớn nhất là tâm lý muốn bỏ cuộc. Thời gian đầu, cô nàng chưa có kiến thức, giảm cân theo cách tiêu cực khiến cân nặng xuống nhanh và tăng lên ngay sau đó nên nhiều lúc muốn từ bỏ. Tuy nhiên những lúc như vậy, Tuyết Nhung chọn cách nghĩ đến viễn cảnh mình trở nên xinh đẹp hơn, là động lực để cô quay lại mạnh mẽ hơn. Khi thấy Nhung tràn trề quyết tâm như vậy, mọi người xung quanh có thái độ khá đa dạng. Gia đình cô dù ra sức động viên nhưng cũng có đôi lúc không tin tưởng lắm. Còn bạn bè thì có người bày tỏ ánh mắt đánh giá, trêu chọc khi cô từ chối chuyện ăn uống; có người ủng hộ hết mình. Sau khi giảm cân thành công, cuộc sống của Tuyết Nhung thay đổi hoàn toàn. Về ngoại hình, những đường nét trên gương mặt rõ ràng hơn, đến mức nhiều người tưởng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ vùng mũi và cằm. Nhưng thực tế Tuyết Nhung chưa từng làm gì mà chỉ là “khi mọi người giảm nhiều cân như vậy thì những đường nét trên gương mặt cũng rõ hơn, mũi nhỏ hơn, cằm nhỏ hơn nên nhìn như đã can thiệp thẩm mỹ”. Không chỉ có sự thay đổi về ngoại hình bên ngoài mà tính cách bên trong. Nhận thức mình là phụ nữ của Tuyết Nhung mạnh mẽ hơn, từ đó cô cư xử nhẹ nhàng và nữ tính hơn.

