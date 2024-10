Không nhận ra "trai đẹp bị trục xuất" Omar sau 11 năm nổi tiếng

Omar Borkan Al Gala từng làm "chao đảo" mạng xã hội quốc tế hồi 2013 trước thông tin "trai đẹp bị trục xuất". Huffpost tiết lộ chỉ 48 tiếng sau khi câu chuyện này được lan truyền, Facebook của nam thần sinh năm 1989 đã cán mốc 800.000 lượt thích Omar sở hữu một khuôn mặt đẹp "không góc chết" cùng ánh mắt quyến rũ có thể "hớp hồn" bất kỳ cô gái nào. Anh chàng đến từ Trung Đông sinh năm 1990, xuất phát là một người mẫu tự do, nhiếp ảnh gia kiêm diễn viên. Từ một người mẫu không mấy thành công, Omar bỗng vụt sáng thành một nhân vật nổi tiếng được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Chàng trai sinh năm 1990 đã nhận được nhiều lời mời từ ngành quảng cáo và thời trang. Anh thậm chí còn được truyền thông gọi là "người đàn ông Ả Rập đẹp nhất hành tinh". Vào tháng 7 năm 2013, Omar còn được mời đến Việt Nam để tham dự một sự kiện và gặp gỡ người hâm mộ Việt. Khi đặt chân tới sân bay, anh gây bất ngờ khi có rất nhiều fan Việt ra đón, thậm chí còn mang banner chào mừng, rầm rộ không kém các thần tượng. Hơn 10 năm kể từ khi trở nên nổi tiếng khắp thế giới trong một cách tình cờ, cuộc sống của Omar giờ đây đã có nhiều thay đổi. Năm 2015, trai đẹp này còn khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố chính thức kết hôn với bạn gái Yasmin Oweidah, một nhà thiết kế thời trang kém anh 4 tuổi. Sau khi kết hôn, Yasmin còn từng bị "ném đá" do bị cho là có nhan sắc bình thường so với người chồng điển trai. Đáng tiếc là chỉ sau ba năm, cả hai đã "đường ai nấy đi" vào năm 2018 và có một cậu con trai chung tên Diyab. Đến nay, ở tuổi U40, Omar đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp. Anh đã chuyển đến Vancouver, Canada và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, mặc dù danh tiếng không còn như trước đây. Trên mạng xã hội, Omar vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường với người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét rằng anh không còn duy trì được vẻ đẹp thu hút như trước và phong cách đã chuyển hướng sang phương Tây hơn. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Metro vào đầu năm 2015, Omar Borkan Al Gala đã làm rõ câu chuyện bị trục xuất năm xưa. Anh tiết lộ mình cùng bạn khi đó có mặt ở lễ hội Riyadh (Ả Rập Xê Út), một số cô gái đã bị thu hút và ùa đến xin chữ ký, chụp ảnh.... Đám đông vây quanh họ mỗi lúc một chật kín khiến các cảnh sát phải can thiệp và mời họ rời khỏi sự kiện một cách lịch sự. Nam người mẫu đính chính họ chỉ bị mời rời khỏi lễ hội, không hề bị trục xuất khỏi Ả Rập Xê Út như truyền thông đưa tin.

