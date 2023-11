Quân đội Ukraine thẳng thắn thừa nhận gặp khó khăn khi cố giữ Avadivka

Theo thông tin trên tờ El Pais của Tây Ban Nha, phỏng vấn các binh sĩ Ukraine ở chiến trường Avadivka cho biết, các lực lượng của họ chiến đấu ở đây “đã đạt đến khả năng giới hạn” và họ hoàn toàn không thể ngăn chặn được cuộc tấn công quy mô lớn của quân Nga. Hiện tại, khả năng phòng thủ của Avdeevka đang gặp nguy hiểm, nếu không nhận được thêm quân tiếp viện, thành phố có thể không tồn tại được cho đến năm 2024. Một người lính thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 (lữ đoàn từng được biết đến là đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine), vẫn đang chiến đấu ở khu vực Avadivka, cho biết “chủ lực của quân đội Nga không ngừng tiến công và họ chưa bao giờ ngừng tiến công chúng tôi". Trong thời gian qua, cuộc tấn công ác liệt của quân đội Nga đã gây tổn thất nặng nề cho Ukraine ở mặt trận Avdeevka. Trung đội bộ binh của người lính này gần như bị quân đội Nga tiêu diệt hoàn toàn; 17 thành viên của trung đội đều bị giết hoặc bị bắt, chỉ còn lại anh ta. Anh ta tin rằng, rất có thể anh ta sẽ gặp nguy hiểm trong cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Theo thông tin, nhóm tấn công phía Bắc của Nga đang kiểm soát các tuyến đường sắt và đầu mối giao thông gần Avadivka; đồng thời đã hoàn thành việc kiểm soát một số đoạn đường, chỉ cần đoạn đường sắt nhỏ duy nhất còn nằm trong tay quân đội Ukraine bị mất, quân Nga sẽ tấn công thành phố. Khi đó quân Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn tuyến đường sắt, thì xe bọc thép và vật tư của Nga sẽ tiếp tục đến điểm tập trung của họ ở phía bắc Avadivka, thông qua tuyến vận tải đường sắt. Đến lúc đó, lực lượng phòng thủ của Ukraine sẽ không còn sức mạnh chiến đấu, để ngăn chặn đợt tấn công mới của Nga. Lính Ukraine cho biết, trước đây nếu quân đội Nga điều 10 xe bọc thép thành lập đơn vị xung kích, thì quân đội Ukraine sẽ sử dụng pháo binh tầm xa tấn công. Nhưng hiện nay do không đủ đạn pháo, nên họ không còn khả năng sử dụng pháo binh để chặn lực lượng cơ giới của Nga. Hơn nữa, với “bước nhảy vọt” trong công nghệ và sản xuất UAV, “ưu thế trên không” bằng UAV của quân đội Nga đã thể hiện tình thế áp đảo, khi đối mặt với lực lượng Ukraine đồn trú tại Avadivka. Ngay cả loại UAV trinh sát Orlan-10, được thế giới bên ngoài đánh giá là có hiệu suất kém, cũng có thể khiến quân Ukraine rất lo lắng; bởi các tiểu đoàn bộ binh thông thường của quân đội Ukraine, không có vũ khí phòng không có thể bắn hạ nó. Loại UAV Orlan-10 có thể trinh sát từ độ cao 3.000 mét, giúp quân Nga hiểu rõ hơn về các thông tin quan trọng như việc triển khai các trận địa phòng ngự, ụ súng, lô cốt của quân đội Ukraine. Đồng thời nó cũng có thể xác định các mục tiêu quan trọng khác của Ukraine trên mặt đất. Còn loại UAV lảng vảng Lancet và các UAV tự sát cỡ nhỏ khác, từng khiến quân đội Ukraine khiếp sợ, có khả năng tiếp cận chiến hào của Ukraine bất cứ lúc nào và tấn công chính xác các loại mục tiêu còn lại của Ukraine, nhất là các trận địa pháo binh. Thậm chí gần đây, quân Nga còn sử dụng UAV tự sát, để tấn công vào từng binh sĩ Ukraine. Hiện nay, loại vũ khí duy nhất mà quân đội Ukraine còn lại có thể gây thương vong cho quân Nga là UAV và bom chùm. Đồng thời, những vũ khí này được quân đội Nga coi là mục tiêu quan trọng phải tiêu diệt. Chỉ huy lực lượng biệt kích “Storm Z” của Nga cho biết, đạn chùm của quân đội Ukraine không chỉ gây thương vong nặng nề cho lực lượng của họ, mà còn làm quá tải các bệnh viện dã chiến của quân đội Nga. Tuy nhiên lực lượng biệt kích "Storm Z" là lực lượng lính đánh thuê đặc biệt, bản chất của nó cũng giống như một “biệt đội tử thần”; nên lực lượng này xuất hiện thường xuyên hơn trên các chiến trường có tính chất chiến đấu khốc liệt nhất. Ngoài ra, để tiến hành các cuộc tấn công chính xác hơn vào các trận địa pháo binh Ukraine, số lượng radar chống pháo Zoopark được quân đội Nga triển khai xung quanh Avadivka đã tăng mạnh. Loại radar trinh sát pháo binh này có thể nhanh chóng phát hiện các trận địa pháo binh của Ukraine khi khai hỏa, rồi thông báo tọa độ chính xác để hỏa lực Nga tiêu diệt. Về vấn đề này, chỉ huy tiểu đoàn pháo tự hành M109 Paladin thuộc Lữ đoàn 47 của Quân đội Ukraine cho biết, họ không còn đủ đạn pháo để chi viện. Việc thiếu đạn pháo đang đẩy thế trận phòng thủ của Avadivka vào tình thế tuyệt vọng. Chỉ huy tiểu đoàn pháo này cũng cho biết, trong chiến dịch phòng thủ Bakhmut của quân đội Ukraine vào tháng 4 năm nay, quân đội Ukraine có thể bắn từ 100 đến 150 viên đạn pháo mỗi ngày. Nhưng hiện nay quân đội Ukraine ở Avadivka, chỉ có hạn ngạch hàng ngày từ 10 đến 15 viên đạn pháo, bằng1/10 trận Bakhmut. Không chỉ vậy, quân đội Nga đã tham gia nhiều trận đánh cam go như Bakhmut, Malinka, Avadivka trong năm nay và có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Mặc dù cả hai bên đều sử dụng những loại vũ khí tiên tiến nhất, nhưng đều sử dụng chiến tranh chiến hào, một chiến thuật cổ điển, xuất hiện từ thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, trình độ xây dựng chiến hào của quân đội Nga cao hơn nhiều so với quân đội Ukraine, quân đội Nga có thể sử dụng chiến hào để tổ chức tấn công và rút lui nhanh chóng, khiến quân đội Ukraine không thể phát hiện mục tiêu. Với lợi thế về máy móc hạng nặng và số lượng binh sĩ đông đảo, tốc độ xây dựng chiến hào của quân Nga nhanh hơn Ukraine rất nhiều. Hơn nữa, chiến hào của quân Nga được mở rộng ra nhiều hướng; họ cũng xây dựng đường hầm và các công sự kiên cố khác, để phòng thủ trước sự tấn công bằng UAV của Ukraine. Trước những vấn đề trên, quân phòng thủ của Ukraine tại Avdeevka đã kiệt sức và thua xa quân Nga trong việc xây dựng chiến hào, điều này cũng gây thương vong đáng kể cho quân Ukraine, mỗi khi bị quân Nga tấn công. Một số nhà phân tích cho rằng, khi quân đội Nga tiếp tục tiến công ở Avadivka, quân đội Ukraine có khả năng sẽ rút lui chiến lược khỏi các chiến trường khác ở Donetsk và chỉ có thể giữ vững một đầu cầu ở khu vực Donetsk, để ngăn chặn khu vực Donetsk bị Nga tràn ngập hoàn toàn. Sau khi Avadivka, thành trì ban đầu được quân đội Ukraine coi là "đầu cầu không thể trụ vững", rất có thể sẽ gây ra sự sụp đổ tập thể của mặt trận phía đông của quân đội Ukraine.

