Nga đang tích trữ tên lửa cho đòn tấn công mạnh nhất

Vào đêm ngày 22/11, cổng thông tin “Zerkalo Nedeli” của cơ quan quản lý quân sự thủ đô Ukraine đăng tin khẩn cấp: “UAV Geran-2 của Nga đã được phát hiện ở khu vực Kiev; tất cả các lực lượng phòng không khu vực về vị trí chiến đấu”. Các kênh giám sát sau đó đưa tin về các vụ nổ, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Việc các mục tiêu bị tấn công cũng được nhà chức trách Ukraine gửi tin nhắn SMS cho người dân: “Tuân thủ việc giữ bí mật thông tin, không chụp ảnh hoặc quay phim công việc của các xạ thủ phòng không của chúng ta”. Chính quyền Ukraine cũng sử dụng biện pháp mạnh tay với những trường hợp đưa các thông tin, tiết lộ bí mật quân sự của Ukraine lên mạng xã hội. Trong bối cảnh những tin xấu từ mặt trận Avdievka và việc phương Tây đang giảm sự chú ý cũng như viện trợ, thì lãnh đạo Ukraine cũng đang phải đối mặt với một “mùa đông đen”, ám chỉ việc Nga mở các cuộc tấn công mùa đông bằng tên lửa và UAV tự sát vào hạ tầng của Ukraine. Trang web của Lực lượng Không quân Ukraine đã thông tin rộng rãi về tình hình chiến sự vào đêm ngày 22/11, “Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả 14 UAV tự sát Geran-2 của Nga, đang bay vào tấn công Ukraine từ hướng Biển Azov”. Lực lượng phòng không Ukraine cũng đưa tin, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-22 tấn công lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên tên lửa bị trục trặc và rơi xuống vùng Zaporozhye “trong một khu vực trống trải”. Tuy nhiên thông tin của Nga đưa ra lại trái ngược hoàn toàn, trước hết là UAV Geran-2 của Nga phóng đi không phải từ hướng Biển Azov mà tấn công từ các vùng lãnh thổ Belgorod hoặc Kursk của Nga. Về sự xuất hiện của tên lửa Kh-22, đại diện của vùng Zaporozhye, ông Anatoly Kurtev cho biết, do làn sóng nổ ở tòa nhà khu vực tư nhân số 21, cửa sổ, cửa ra vào và mái nhà đã bị hư hại. Trong khi người dân địa phương nói rằng, vụ nổ “đập mạnh và một số lần”. Như vậy có thể kho đạn của Ukraine đã phát nổ. Về vấn đề này, tình báo Anh đã công bố một phân tích khác, trong đó nói rằng “Nga bắt đầu sử dụng UAV tự sát Geran-2 thường xuyên hơn về phía Kiev, có thể đang cố gắng làm suy yếu lực lượng phòng không Ukraine, chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai vào lĩnh vực năng lượng”. Quân đội Nga đã không tấn công lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình tốt nhất của mình trong gần hai tháng qua, điều mà các quan chức tình báo phương Tây cho rằng, có thể Nga đã tích lũy một lượng dự trữ tên lửa đáng kể cho các cuộc tấn công sắp tới vào cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương. Tuy nhiên các nguồn tin quân sự của Ukraine cho rằng, điều này không hoàn toàn đúng. Theo các nhà phân tích quân sự của Ukraine, gần đây Nga sử dụng tên lửa Kh-31P tấn công lãnh thổ Ukraine thường xuyên, nhằm phá hủy các hệ thống radar của Ukraine. Vào ngày 20/11, các trắc thủ phòng không ở Odessa và Chernomorsk đã thiệt mạng bởi loại tên lửa này. Ngoài ra, Nga tiếp tục săn lùng và phá hủy các hệ thống phòng không của Ukraine. Sau đó, một loạt UAV tự sát sẽ được phóng tới các nhà kho, sân bay, bến cảng, cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng, như thể đang càn quét hệ thống hạ tầng của Ukraine. “Với chiến thuật như vậy, Nga đã tiết kiệm nhiều tên lửa tên lửa. Nhiều người đã nói rằng họ đang tích lũy chúng cho một mục đích gì đó trên quy mô lớn”, blogger quân sự có tên tài khoản là Legitimniy kết luận. Cổng phân tích quân sự hàng đầu của Ukraine, Defense Express, cho rằng Nga đang tích trữ tên lửa cho cuộc tấn công mùa đông. Họ nói rằng cơ quan tình báo Ukraine (SBU) và cơ quan tình báo CIA và NSA (Mỹ), đang cố gắng tìm hiểu về khả năng dự trữ tên lửa của Moskva. Theo tình báo Anh, Nga hiện đang giải quyết các vấn đề về trinh sát mục tiêu, điểm yếu nhất của họ trong các cuộc tấn công tầm xa. Theo chuyên gia DE Sergei Zgurts, “Moscow có thể sẽ sử dụng máy bay trinh sát tầm cao M-55 Geophysicals, được chế tạo từ thời Liên Xô”. Người Anh cũng viết trong báo cáo của mình: “Có khả năng thực tế là Nga sẽ đưa máy bay M-55 hoạt động trở lại, để tăng cường khả năng trinh sát trên bầu trời Ukraine”. Đồng thời, các chuyên gia MI6 tin chắc rằng, Nga sẽ sử dụng M-55 Geophysicals cho các nhiệm vụ trinh sát từ không phận tương đối an toàn của Nga. Tuy nhiên, Defense Express đang cố gắng loại bỏ ý tưởng này, vì chuyên gia Zgurets cho rằng “quân đội Liên Xô đã lên kế hoạch sử dụng máy bay M-55 để chỉ định mục tiêu dành riêng cho các tổ hợp tên lửa chiến thuật Oka, với tầm bắn từ 300 đến 500 km. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào về khả năng trinh sát chiến lược của máy bay M-55”. Tuy nhiên máy bay M-55 đã ra đời 30 năm, nên về mặt kỹ thuật, việc liên kết chỉ định mục tiêu giữa máy bay M-55 và tên lửa hành trình Kalibr dường như không còn là lý tưởng. Người Nga đã giải quyết được vấn đề này khi kết hợp máy bay AWACS A-50 và hệ thống tên lửa phòng không S-400; Zgurets kết luận. Tổng cục tình báo Quân đội Ukraine (GUR) cũng tin rằng, điều tồi tệ nhất đang chở Ukraine ở phía trước. Tướng Budanov, Giám đốc GUR cho biết, Nga đang chuẩn bị cho đợt tấn công tên lửa vào Ukraine trong mùa đông này; thậm chí còn nói rõ mục tiêu nào của Ukraine sẽ bị tấn công và loại tên lửa của Nga. Như vậy tất cả các nguồn thông tin tình báo của Ukraine và phương Tây đều cho rằng, Nga đang tích lũy tên lửa. Tuy nhiên theo ấn phẩm TOP ENERGY của Ukraine, ngay cả khi không có tên lửa Nga tấn công, thì mỗi ngày Ukraine có tới 5 tổ máy nhiệt điện ở các khu vực khác nhau phải sửa chữa ngắn hạn và khoảng 500 đến 1.000 khu dân cư không có điện. Hiện toàn bộ hoạt động sản xuất năng lượng của Ukraine dựa trên 7 tổ máy điện hạt nhân và 21 trung tâm phân phối lớn và chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân. Nga sẽ không tấn công các nhà máy điện hạt nhân, nhưng kinh nghiệm năm ngoái cho thấy, các trạm biến áp lớn không thể bị vô hiệu hóa chỉ bằng một đòn tấn công. Theo nhà khoa học chính trị Nga Rostislav Ishchenko, “việc mất điện toàn quốc là điều nghiêm trọng với an ninh quốc gia, nhưng con người vẫn có thể tồn tại bằng cách nào đó”. Tuy nhiên, còn có một bài học khác trong cuộc chiến Iraq năm 2003, khi thủ đô bị mất điện, đã làm gián đoạn sự phối hợp của quân đội.

Vào đêm ngày 22/11, cổng thông tin “Zerkalo Nedeli” của cơ quan quản lý quân sự thủ đô Ukraine đăng tin khẩn cấp: “UAV Geran-2 của Nga đã được phát hiện ở khu vực Kiev; tất cả các lực lượng phòng không khu vực về vị trí chiến đấu”. Các kênh giám sát sau đó đưa tin về các vụ nổ, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Việc các mục tiêu bị tấn công cũng được nhà chức trách Ukraine gửi tin nhắn SMS cho người dân: “Tuân thủ việc giữ bí mật thông tin, không chụp ảnh hoặc quay phim công việc của các xạ thủ phòng không của chúng ta”. Chính quyền Ukraine cũng sử dụng biện pháp mạnh tay với những trường hợp đưa các thông tin, tiết lộ bí mật quân sự của Ukraine lên mạng xã hội. Trong bối cảnh những tin xấu từ mặt trận Avdievka và việc phương Tây đang giảm sự chú ý cũng như viện trợ, thì lãnh đạo Ukraine cũng đang phải đối mặt với một “mùa đông đen”, ám chỉ việc Nga mở các cuộc tấn công mùa đông bằng tên lửa và UAV tự sát vào hạ tầng của Ukraine. Trang web của Lực lượng Không quân Ukraine đã thông tin rộng rãi về tình hình chiến sự vào đêm ngày 22/11, “Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả 14 UAV tự sát Geran-2 của Nga, đang bay vào tấn công Ukraine từ hướng Biển Azov”. Lực lượng phòng không Ukraine cũng đưa tin, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-22 tấn công lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên tên lửa bị trục trặc và rơi xuống vùng Zaporozhye “trong một khu vực trống trải”. Tuy nhiên thông tin của Nga đưa ra lại trái ngược hoàn toàn, trước hết là UAV Geran-2 của Nga phóng đi không phải từ hướng Biển Azov mà tấn công từ các vùng lãnh thổ Belgorod hoặc Kursk của Nga. Về sự xuất hiện của tên lửa Kh-22, đại diện của vùng Zaporozhye, ông Anatoly Kurtev cho biết, do làn sóng nổ ở tòa nhà khu vực tư nhân số 21, cửa sổ, cửa ra vào và mái nhà đã bị hư hại. Trong khi người dân địa phương nói rằng, vụ nổ “đập mạnh và một số lần”. Như vậy có thể kho đạn của Ukraine đã phát nổ. Về vấn đề này, tình báo Anh đã công bố một phân tích khác, trong đó nói rằng “Nga bắt đầu sử dụng UAV tự sát Geran-2 thường xuyên hơn về phía Kiev, có thể đang cố gắng làm suy yếu lực lượng phòng không Ukraine, chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai vào lĩnh vực năng lượng”. Quân đội Nga đã không tấn công lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa hành trình tốt nhất của mình trong gần hai tháng qua, điều mà các quan chức tình báo phương Tây cho rằng, có thể Nga đã tích lũy một lượng dự trữ tên lửa đáng kể cho các cuộc tấn công sắp tới vào cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương. Tuy nhiên các nguồn tin quân sự của Ukraine cho rằng, điều này không hoàn toàn đúng. Theo các nhà phân tích quân sự của Ukraine, gần đây Nga sử dụng tên lửa Kh-31P tấn công lãnh thổ Ukraine thường xuyên, nhằm phá hủy các hệ thống radar của Ukraine. Vào ngày 20/11, các trắc thủ phòng không ở Odessa và Chernomorsk đã thiệt mạng bởi loại tên lửa này. Ngoài ra, Nga tiếp tục săn lùng và phá hủy các hệ thống phòng không của Ukraine. Sau đó, một loạt UAV tự sát sẽ được phóng tới các nhà kho, sân bay, bến cảng, cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng, như thể đang càn quét hệ thống hạ tầng của Ukraine. “Với chiến thuật như vậy, Nga đã tiết kiệm nhiều tên lửa tên lửa. Nhiều người đã nói rằng họ đang tích lũy chúng cho một mục đích gì đó trên quy mô lớn”, blogger quân sự có tên tài khoản là Legitimniy kết luận. Cổng phân tích quân sự hàng đầu của Ukraine, Defense Express, cho rằng Nga đang tích trữ tên lửa cho cuộc tấn công mùa đông. Họ nói rằng cơ quan tình báo Ukraine (SBU) và cơ quan tình báo CIA và NSA (Mỹ), đang cố gắng tìm hiểu về khả năng dự trữ tên lửa của Moskva. Theo tình báo Anh, Nga hiện đang giải quyết các vấn đề về trinh sát mục tiêu, điểm yếu nhất của họ trong các cuộc tấn công tầm xa. Theo chuyên gia DE Sergei Zgurts, “Moscow có thể sẽ sử dụng máy bay trinh sát tầm cao M-55 Geophysicals, được chế tạo từ thời Liên Xô”. Người Anh cũng viết trong báo cáo của mình: “Có khả năng thực tế là Nga sẽ đưa máy bay M-55 hoạt động trở lại, để tăng cường khả năng trinh sát trên bầu trời Ukraine”. Đồng thời, các chuyên gia MI6 tin chắc rằng, Nga sẽ sử dụng M-55 Geophysicals cho các nhiệm vụ trinh sát từ không phận tương đối an toàn của Nga. Tuy nhiên, Defense Express đang cố gắng loại bỏ ý tưởng này, vì chuyên gia Zgurets cho rằng “quân đội Liên Xô đã lên kế hoạch sử dụng máy bay M-55 để chỉ định mục tiêu dành riêng cho các tổ hợp tên lửa chiến thuật Oka, với tầm bắn từ 300 đến 500 km. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào về khả năng trinh sát chiến lược của máy bay M-55”. Tuy nhiên máy bay M-55 đã ra đời 30 năm, nên về mặt kỹ thuật, việc liên kết chỉ định mục tiêu giữa máy bay M-55 và tên lửa hành trình Kalibr dường như không còn là lý tưởng. Người Nga đã giải quyết được vấn đề này khi kết hợp máy bay AWACS A-50 và hệ thống tên lửa phòng không S-400; Zgurets kết luận. Tổng cục tình báo Quân đội Ukraine (GUR) cũng tin rằng, điều tồi tệ nhất đang chở Ukraine ở phía trước. Tướng Budanov, Giám đốc GUR cho biết, Nga đang chuẩn bị cho đợt tấn công tên lửa vào Ukraine trong mùa đông này; thậm chí còn nói rõ mục tiêu nào của Ukraine sẽ bị tấn công và loại tên lửa của Nga. Như vậy tất cả các nguồn thông tin tình báo của Ukraine và phương Tây đều cho rằng, Nga đang tích lũy tên lửa. Tuy nhiên theo ấn phẩm TOP ENERGY của Ukraine, ngay cả khi không có tên lửa Nga tấn công, thì mỗi ngày Ukraine có tới 5 tổ máy nhiệt điện ở các khu vực khác nhau phải sửa chữa ngắn hạn và khoảng 500 đến 1.000 khu dân cư không có điện. Hiện toàn bộ hoạt động sản xuất năng lượng của Ukraine dựa trên 7 tổ máy điện hạt nhân và 21 trung tâm phân phối lớn và chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân. Nga sẽ không tấn công các nhà máy điện hạt nhân, nhưng kinh nghiệm năm ngoái cho thấy, các trạm biến áp lớn không thể bị vô hiệu hóa chỉ bằng một đòn tấn công. Theo nhà khoa học chính trị Nga Rostislav Ishchenko, “việc mất điện toàn quốc là điều nghiêm trọng với an ninh quốc gia, nhưng con người vẫn có thể tồn tại bằng cách nào đó”. Tuy nhiên, còn có một bài học khác trong cuộc chiến Iraq năm 2003, khi thủ đô bị mất điện, đã làm gián đoạn sự phối hợp của quân đội.