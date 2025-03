Thất bại lớn của quân đội Ukraine (AFU) tại “mấu lồi” Kursk, đã gây ra những dư luận phản ứng mạnh mẽ ở Ukraine. Nhiều người trong các cuộc phỏng vấn đã nói rằng, cái giá phải trả cho "cuộc phiêu lưu quân sự ở Kursk" của Kiev là quá cao. Hãng tin Anh Reuters đưa tin, nhiều người dân và binh lính Ukraine đã chia sẻ quan điểm này. Đặc biệt là sau khi AFU phải rút khỏi hầu hết khu vực họ kiểm soát ở vùng Kursk, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt và chịu thiệt hại lớn. Theo lập trường ban đầu của Bộ Tổng tham mưu AFU, chiến dịch Kursk của họ nhằm mục đích gây áp lực lên Moskva, đánh lạc hướng quân đội Nga (RFAF) khỏi các mặt trận khác và ngăn chặn RFAF phát động các cuộc tấn công vào các khu vực biên giới khác của Ukraine. Sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donal Trump, đã kiên quyết thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn; và Kiev coi khu vực Kursk mà họ kiểm soát, là một con bài mặc cả, để trao đổi lãnh thổ trong các cuộc đàm phán ngừng bắn trong tương lai. Tuy nhiên, các cựu binh của lực lượng lính đánh thuê Wagner, đã tận dụng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, luồn sâu vào phía sau tuyến phòng thủ của AFU ở Sudzha, thực hiện cuộc đột kích táo bạo, làm thay đổi hoàn toàn tình hình trên chiến trường ở khu vực Kursk. Sau khi những cựu binh Wagner chiếm được Khu công nghiệp Sudzha, hệ thống phòng thủ của AFU trong và xung quanh thành phố Sudzha đã sụp đổ nhanh chóng chỉ sau một đêm. Cả lực lượng phòng thủ AFU và lính đánh thuê nước ngoài đều tuyệt vọng chạy trốn về tỉnh Sumy của Ukraine, theo cách “mạnh ai nấy chạy”. Sau đó, Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky tuyên bố rằng, toàn bộ các đơn vị AFU ở khu vực Kursk, “đã rút lui an toàn” đến những vị trí có lợi. Cùng lúc đó, các nguồn tin ủng hộ Ukraine thông báo rằng, toàn bộ quân Ukraine ở khu vực Kursk, đã rút về tuyến phòng thủ Yunakivka, thuộc tỉnh Sumy. Nhưng theo các nguồn tinh tình báo Mỹ cho biết, có ít nhất 2.500 quân Ukraine đã bị bao vây ở khu vực phía tây thị trấn Sudzha, và hàng trăm lính đánh thuê bị mắc kẹt trong khu rừng phía tây Sudzha. Tổng thống Trump cũng kêu gọi RFAF, tha cho lính Ukraine đang bị mắc kẹt ở khu vực Kursk. Những phản ứng của AFU sau tuyên bố của Tổng thống Trump, càng khẳng định thêm rằng, có một số lượng lớn quân Ukraine và "cá lớn" là những sĩ quan NATO, đã bị mắc kẹt ở phía tây Sudzha. Bởi vì AFU đã phải tái triển khai Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và 116, đều là những đơn vị bộ binh cơ giới hạng nặng, cố gắng thông lại con đường cao tốc chiến lược R200 (N07). Con đường này từ cuối tháng 2, đã bị hỏa lực của RFAF kiểm soát chặt chẽ cả trên không và trên bộ. Nhiệm vụ thông đường này, để số quân Ukraine, lính đánh thuê và sĩ quan NATO bị mắc kẹt rút lui. Tuy nhiên, các khu rừng ở phía tây Sudzha, đã trở thành tâm điểm giám sát của UAV trinh sát RFAF. Do đó, khả năng AFU thông đường R200, để rút lui trên diện rộng gần như bằng không. Điều này có nghĩa là quân Ukraine, lính đánh thuê và sĩ quan NATO bị kẹt lại ở phía tây Sudzha chỉ có hai lựa chọn: hoặc chấp nhận đầu hàng, hoặc cố gắng phá vây, chấp nhận có thể bị tiêu diệt. Nhiều lính Ukraine đã chọn phương án thứ nhất ra hàng để bảo toàn mạng sống, nhưng một số kiên quyết phá vây. Kênh Rybar của Nga cho biết, vào tối ngày 22/3, một nhóm quân Ukraine đã cố gắng chạy trốn khỏi khu vực phía tây Sudzha, dọc theo "con đường tử thần R200" đến Sumy, bằng một chiếc xe bán tải; nhưng đã bị hỏa lực pháo binh RFAF tấn công. Điều không may nữa, đó là khi họ gặp được quân của Lữ đoàn 116 tới ứng cứu, đã bị UAV trinh sát của RFAF phát hiện và quân Nga sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A tấn công, khiến toàn bộ số này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. UAV trinh sát của Nga cũng phát hiện thẻ nhận dạng quân nhân nước ngoài tại hiện trường, nghi là sĩ quan NATO. Sáng ngày 25/3, tại khu vực biên giới Kursk, RFAF tiếp tục chiến đấu để truy quét những lính Ukraine còn lại; Military Summary đưa tin, đã có hàng trăm lính đổ bộ đường không "tinh nhuệ" của AFU bị bao vây đã chọn đầu hàng, Viên chỉ huy đầu hàng được bổ nhiệm làm người đứng đầu nhóm tù binh, tại bệnh viện quân y của Bộ Quốc phòng Nga. AFU đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc rút lui ở khu vực Kursk. Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky đã báo cáo với Tổng thống Zelensky, về những tổn thất nặng nề mà AFU phải gánh chịu trong cuộc rút lui khỏi khu vực Kursk. Vào thời điểm đó, nhiều binh lính Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây của quân Nga và buộc phải đầu hàng. Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết, có tới 2.000 lính Ukraine có thể bị RFAF bắt giữ tại Kursk. Vì không có lệnh rút lui nào được đưa ra và bộ chỉ huy đã mất liên lạc với hầu hết các chốt ở xa, nên khi chiến dịch của Nga đang diễn ra ác liệt, do vậy không thể cung cấp số lượng tù binh một cách chính xác. Quân đội Ukraine ban đầu có 9 lữ đoàn tại khu vực Kursk của Nga, với tổng quân số hơn 25.000 quân, nhưng chỉ có 3.000 người trong số họ rút lui thành công về Ukraine, và hiện tại có hơn 3.000 người (giảm từ 5.000 xuống còn hơn 3.000 người) trong vòng vây. Các nhà phân tích ước tính, RFAF sẽ mất ít nhất khoảng một tháng để loại bỏ số quân Ukraine còn lại, khỏi các khu vực mà AFU từng kiểm soát ở Kursk. Điều quan trọng là RFAF đã tước đi của Kiev "con bài mặc cả" trong cuộc tấn công này, vốn chính là mục đích của chiến dịch phiêu lưu quân sự của Tổng thống Zelensky. (Nguồn ảnh Sina, Military Review, Kyiv Independent, TASS, Rybar).

