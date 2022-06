Quân đội Nga có bắt được “cá lớn” tại nhà máy thép Azovstal?

Về việc liệu có “con cá lớn” trong nhà máy thép Azovstal hay không,luôn là tin khiến mọi người tò mò, bởi chính phủ Ukraine đã nhiều lần điều trực thăng đến giải cứu Tiểu đoàn Azov, bị bao vây trong nhà máy thép Azovstal; phương pháp giải cứu bằng tàu biển đã được sử dụng, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Dù những người bên trong Azovstal không được giải cứu, nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky gay gắt nói rằng, nếu LLVT Ukraine phòng thủ Mariupol bị xóa sổ, khả năng đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Sau đó, Tổng thống Zelensky ra lệnh cho những người trong nhà máy thép Azovstal đầu hàng, nói rằng họ đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đồng thời Kiev đã cử người của Hội Chữ Thập Đỏ đến cứu, nhưng chính họ không biết mình đã “cứu được ai”, khi những chiến binh này đều nhập trại giam của Nga. Sau khi những binh lính Ukraine trong nhà máy thép Azovstal đầu hàng, thông tin có một con “cá lớn” của NATO, khiến mọi người nghi ngờ, liệu con “cá lớn” đó có phải là thuyết âm mưu hay không? Khi đến giờ phút này, Nga chưa chính thức xác nhận, có quan chức cấp cao nào của NATO tại Azovstal. Nhưng gần đây, thuyết âm mưu này đã bị xô đổ, khi Quân đội Nga xác định có “một số con cá lớn” của NATO trong nhà máy thép Azovstal; Thiếu tướng Lipovoy, Chủ tịch Đoàn hiệp hội sĩ quan toàn Nga mới đây cho biết, trong số người đầu hàng tại Azovstal, có Trung tá John Bailey từ Anh, Tướng Eric Olsen từ Mỹ và bốn cố vấn quân sự từ NATO. Ảnh: Thiếu tướng Sergei Lipovoy. Bây giờ chúng ta có thể hiểu tại sao tại Mariupol, Tiểu đoàn Azov lại có thể trụ vững trong một thời gian dài như vậy, hóa ra có các sĩ quan cấp cao của NATO chỉ huy chiến dịch. Trên thực tế, Tiểu đoàn Azov không phải là lực lượng tinh nhuệ của Quân đội Ukraine. Đầu tiên đó là một lực lượng tình nguyện, sau đó vì tuyển quá nhiều người, nên đã được Vệ binh Quốc gia Ukraine thu nhận để hợp lý hóa về mặt tổ chức. Tuy do Quân đội Ukraine tiếp quản, nhưng người bên trong lại hỗn tạp, trình độ quân sự hoàn toàn khác với của quân đội chính quy. Nhưng chính một đội quân như vậy, đã thực chiến với Quân đội Nga trong thành phố suốt hai tháng trời; kỷ lục này đối với mọi người thật không thể tin nổi, bởi sức mạnh của Quân đội Nga được xếp thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên những sĩ quan NATO này, đặc biệt là Tướng Mỹ Eric Olsen, đã phục vụ trong Hải quân Mỹ hơn 38 năm và trước đây đã từng là chỉ huy của Lực lượng đặc biệt của Quân đội Mỹ, nhưng hiện đã nghỉ hưu từ lâu. Tướng Eric Olsen cũng là sĩ quan hải quân đầu tiên, trong lịch sử Quân đội Mỹ giữ chức vụ chỉ huy Cục Tác chiến Bộ Chỉ huy lực lượng đặc biệt, ông chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ hoạt động đặc biệt của bốn quân chủng là lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến. Khi trùm khủng bố thế giới và là kẻ thù số 1 của nước Mỹ - Bin Laden bị tiêu diệt, chính Tướng Eric Olsen là người vạch kế hoạch và chỉ huy cuộc hành quân đặc biệt này. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng Tướng Eric Olsen vẫn hoạt động trong các công ty lớn và quân đội, cung cấp một số kinh nghiệm cho những lực lượng khác, thậm chí ông còn tham gia vào các cuộc xung đột, để hiểu rõ về nó. Nhưng lần này, Tướng Eric Olsen đã trở thành tù binh chiến tranh. Ở Mariupol, Tướng Eric Olsen, người từng là chỉ huy lực lượng đặc biệt, có vai trò quan trọng trên cương vị cố vấn; ông biết rất rõ quân đội Ukraine và quân đội Nga đang xung đột trực diện trong thành phố, thậm chí quân đội Ukraine dù có lợi thế sân nhà, cũng không thể đánh bại được quân đội Nga. Do vậy Tướng Eric Olsen đã khuyên lực lượng vũ trang Ukraine tại Mariupol, “bỏ chỗ mạnh, đánh chỗ yếu”, liên tục cơ động lực lượng, thực hiện “đánh và chạy”; chiến thuật này khiến cho bước tiến của quân Nga rất chậm. Thậm chí quân Nga còn bị Quân đội Ukraine đẩy lùi khỏi thành phố Mariupol trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Nhưng do chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, lại không có tiếp tế hậu cần, nếu không thì lực lượng vũ trang Ukraine tại Mariupol, vẫn có thể đánh Nga thêm cả “trăm hiệp” nữa tại đây. Đối với các sĩ quan NATO khác, theo phán đoán, họ chịu trách nhiệm huấn luyện binh lính của Tiểu đoàn Azov, cách sử dụng vũ khí của NATO như tên lửa chống tăng Javelin, NLAW và truyền đạt những chiến thuật chuyên nghiệp, để giúp chiến đấu hiệu quả hơn. Trước đó, có tin chỉ huy quân đội đã nghỉ hưu của Canada và tư lệnh lục quân của Mỹ, tướng Roger Crutier cũng có mặt trong đường hầm của Nhà máy thép Azovstal; nhưng không có tin tức nào khẳng định hai người này hiện ở đâu. Theo truyền thông phương Tây, những “cố vấn quân sự” đến từ các quốc gia NATO tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine, nếu là quân nhân, thì họ đều đã “nhận sổ hưu”, còn lại đều là những thành viên của các công ty quân sự tư nhân. Những gì họ làm, là hành vi cá nhân và không liên quan gì đến đất nước.

