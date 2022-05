Ai thực sự là người thắng tại "lò vôi" Azovstal?

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Nhà máy thép Azovstal dường như đã kết thúc, nhưng ai đã đã giành chiến thắng? Nếu nhìn vào các phương tiện truyền thông phương Tây, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là Ukraine. Nhiều tờ báo của phương Tây giật tít: “Chính phủ Ukraine đã thông báo rằng, nhiệm vụ chiến đấu tại Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi bị Quân đội Nga bao vây hơn 80 ngày qua đã hoàn thành”. Nhưng ở phía bên kia, các quan chức Nga cho biết, các chiến binh của Tiểu đoàn Azov và binh lính Ukraine bị mắc kẹt trong Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã bắt đầu đầu hàng. Chỉ trong vòng một ngày, 265 binh lính đã hạ vũ khí và ra hàng. Có lẽ cuộc chiến tại Azovstal ác liệt bao nhiêu, thì cuộc chiến trên mặt trận truyền thông cũng đến giây phút cuối cùng. Tờ New York Times đưa tin: “Ukraine kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại thành phố Mariupol, các chiến binh đã rút lui và điều này đánh dấu sự kết thúc của trận chiến tại Azovstal”. Hầu hết các phương tiện truyền thông phương Tây đều trích dẫn các thông tin chính thức của Ukraine, để nâng cao hình ảnh anh hùng của các chiến binh tại Azovstal. Tờ Washington Post của Mỹ đưa tin "Ukraine kết thúc trận chiến Mariupol đẫm máu, các lực lượng chiến đấu rút khỏi Nhà máy thép Azovstal". Một ví dụ khác là tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine trên mạng xã hội rằng, các binh sĩ tại Nhà máy thép Azovstal đã "hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu" và đã cầm chân khoảng 20.000 quân Nga trong khu vực, do đó trì hoãn việc quân Nga tràn ngập miền nam Ukraine. "Tiểu đoàn Azov, Tiểu đoàn 12 Vệ binh Quốc gia, Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát, Quân tình nguyện, những người bảo vệ Mariupol là những anh hùng của thời đại và tên tuổi của họ sẽ sống mãi", đó là tuyên bố Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngay cả Tiểu đoàn Azov cũng đã đưa ra một tuyên bố như kẻ chiến thắng: "Bất chấp khó khăn, quân phòng thủ Mariupol đã hoàn thành mệnh lệnh của mình và phân tán lực lượng áp đảo của đối phương trong vòng 82 ngày”. “Và để cứu sống những thương binh, đơn vị phòng thủ Mariupol được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Quân sự tối cao đó là ra hàng”. Tuy nhiên trước đó không lâu, những chiến binh Tiểu đoàn Azov luôn mạnh miệng tuyên bố, sẽ chiến đấu đến người cuối cùng? Một số video cho thấy cảnh binh lính Ukraine đang “sơ tán” khỏi Nhà máy thép Azovstal từ trên không; họ di chuyển chậm, và một số người đang mang theo những người bị thương, tình cảnh rất thảm thương. Một số cư dân mạng đã bình luận về video trên Twitter: "Chứng kiến cuộc di tản của những người hùng Ukraine này, tôi có cảm giác muốn đứng lên và chào! Sự dũng cảm của những người bảo vệ Nhà máy thép Azovstal thật cảm động". Nhưng sự việc tương tự trong đoạn video do phía Nga công bố lại có một diện mạo khác: Một nhóm binh sĩ Ukraine bước ra khỏi Nhà máy thép với đội hình không theo hàng lối và bị binh lính Nga kiểm tra kỹ lưỡng. Một số người giơ tay, một số người cởi quần áo, một số người bị bắt phải nhảy cẫng lên. Một cư dân mạng viết trên Twitter: "Đúng, sơ tán hoặc bất cứ ngôn ngữ tuyên truyền nào khác, cũng chỉ là sự ngụy biện và sự thật là các thành viên của Tiểu đoàn Azov đã đầu hàng; giờ họ là những tù binh và sẽ bị đưa đến trại giam của Nga”. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, nói với các phóng viên vào ngày 17/5 rằng, các chiến binh Tiểu đoàn Azov và binh lính Ukraine, bị mắc kẹt trong Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã bắt đầu ra hàng. Trong vòng một ngày, 265 chiến binh Ukraine đã hạ vũ khí của họ và ra đầu hàng quân Nga, trong số đó có 51 người bị thương nặng. Tất cả những người cần trợ giúp y tế đã được đưa đến Bệnh viện Thành phố Nova Azovsk của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" để điều trị. Dù các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin như thế nào, hai sự thật không thể phủ nhận đó là: Đầu tiên, những người này được sơ tán đến khu vực do Nga kiểm soát, và họ sẽ do phía Nga kiểm soát. Thứ hai, Ukraine “nhường quyền kiểm soát” thành phố Mariupol cho Nga khi các binh sĩ ra hàng. Phương Tây coi việc kiểm soát thành phố là một mục tiêu quan trọng trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine. Vì vậy, đài BBC cho rằng: "Đây là một chiến thắng to lớn của Moscow". Sự ồn ào của cuộc chiến tuyên truyền giữa hai bên cũng bao hàm một số vấn đề quan trọng, đó là có bao nhiêu binh sĩ Ukraine ở Azovstal? Liệu quân đội Ukraine, hiện vẫn chưa ra hàng, sẽ lần lượt rút lui trong tương lai; hay họ sẽ tiếp tục chiến đấu? Nhiều nguồn tin đồn thổi bấy lâu, liệu "con cá lớn" phương Tây ẩn mình trong Nhà máy thép có lộ diện? Cả Nga và Ukraine đều không đề cập đến những vấn đề này vào ngày 17/5 và có vẻ như sự hồi hộp tại Nhà máy thép Azovstal mang lại vẫn chưa kết thúc.

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Nhà máy thép Azovstal dường như đã kết thúc, nhưng ai đã đã giành chiến thắng? Nếu nhìn vào các phương tiện truyền thông phương Tây, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là Ukraine. Nhiều tờ báo của phương Tây giật tít: “Chính phủ Ukraine đã thông báo rằng, nhiệm vụ chiến đấu tại Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, nơi bị Quân đội Nga bao vây hơn 80 ngày qua đã hoàn thành”. Nhưng ở phía bên kia, các quan chức Nga cho biết, các chiến binh của Tiểu đoàn Azov và binh lính Ukraine bị mắc kẹt trong Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã bắt đầu đầu hàng. Chỉ trong vòng một ngày, 265 binh lính đã hạ vũ khí và ra hàng. Có lẽ cuộc chiến tại Azovstal ác liệt bao nhiêu, thì cuộc chiến trên mặt trận truyền thông cũng đến giây phút cuối cùng. Tờ New York Times đưa tin: “Ukraine kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại thành phố Mariupol, các chiến binh đã rút lui và điều này đánh dấu sự kết thúc của trận chiến tại Azovstal”. Hầu hết các phương tiện truyền thông phương Tây đều trích dẫn các thông tin chính thức của Ukraine, để nâng cao hình ảnh anh hùng của các chiến binh tại Azovstal. Tờ Washington Post của Mỹ đưa tin "Ukraine kết thúc trận chiến Mariupol đẫm máu, các lực lượng chiến đấu rút khỏi Nhà máy thép Azovstal". Một ví dụ khác là tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine trên mạng xã hội rằng, các binh sĩ tại Nhà máy thép Azovstal đã "hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu" và đã cầm chân khoảng 20.000 quân Nga trong khu vực, do đó trì hoãn việc quân Nga tràn ngập miền nam Ukraine. "Tiểu đoàn Azov, Tiểu đoàn 12 Vệ binh Quốc gia, Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát, Quân tình nguyện, những người bảo vệ Mariupol là những anh hùng của thời đại và tên tuổi của họ sẽ sống mãi", đó là tuyên bố Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngay cả Tiểu đoàn Azov cũng đã đưa ra một tuyên bố như kẻ chiến thắng: "Bất chấp khó khăn, quân phòng thủ Mariupol đã hoàn thành mệnh lệnh của mình và phân tán lực lượng áp đảo của đối phương trong vòng 82 ngày”. “Và để cứu sống những thương binh, đơn vị phòng thủ Mariupol được sự đồng ý của Bộ Tư lệnh Quân sự tối cao đó là ra hàng”. Tuy nhiên trước đó không lâu, những chiến binh Tiểu đoàn Azov luôn mạnh miệng tuyên bố, sẽ chiến đấu đến người cuối cùng? Một số video cho thấy cảnh binh lính Ukraine đang “sơ tán” khỏi Nhà máy thép Azovstal từ trên không; họ di chuyển chậm, và một số người đang mang theo những người bị thương, tình cảnh rất thảm thương. Một số cư dân mạng đã bình luận về video trên Twitter: "Chứng kiến cuộc di tản của những người hùng Ukraine này, tôi có cảm giác muốn đứng lên và chào! Sự dũng cảm của những người bảo vệ Nhà máy thép Azovstal thật cảm động". Nhưng sự việc tương tự trong đoạn video do phía Nga công bố lại có một diện mạo khác: Một nhóm binh sĩ Ukraine bước ra khỏi Nhà máy thép với đội hình không theo hàng lối và bị binh lính Nga kiểm tra kỹ lưỡng. Một số người giơ tay, một số người cởi quần áo, một số người bị bắt phải nhảy cẫng lên. Một cư dân mạng viết trên Twitter: "Đúng, sơ tán hoặc bất cứ ngôn ngữ tuyên truyền nào khác, cũng chỉ là sự ngụy biện và sự thật là các thành viên của Tiểu đoàn Azov đã đầu hàng; giờ họ là những tù binh và sẽ bị đưa đến trại giam của Nga”. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, nói với các phóng viên vào ngày 17/5 rằng, các chiến binh Tiểu đoàn Azov và binh lính Ukraine, bị mắc kẹt trong Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã bắt đầu ra hàng. Trong vòng một ngày, 265 chiến binh Ukraine đã hạ vũ khí của họ và ra đầu hàng quân Nga, trong số đó có 51 người bị thương nặng. Tất cả những người cần trợ giúp y tế đã được đưa đến Bệnh viện Thành phố Nova Azovsk của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" để điều trị. Dù các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin như thế nào, hai sự thật không thể phủ nhận đó là: Đầu tiên, những người này được sơ tán đến khu vực do Nga kiểm soát, và họ sẽ do phía Nga kiểm soát. Thứ hai, Ukraine “nhường quyền kiểm soát” thành phố Mariupol cho Nga khi các binh sĩ ra hàng. Phương Tây coi việc kiểm soát thành phố là một mục tiêu quan trọng trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine. Vì vậy, đài BBC cho rằng: "Đây là một chiến thắng to lớn của Moscow". Sự ồn ào của cuộc chiến tuyên truyền giữa hai bên cũng bao hàm một số vấn đề quan trọng, đó là có bao nhiêu binh sĩ Ukraine ở Azovstal? Liệu quân đội Ukraine, hiện vẫn chưa ra hàng, sẽ lần lượt rút lui trong tương lai; hay họ sẽ tiếp tục chiến đấu? Nhiều nguồn tin đồn thổi bấy lâu, liệu "con cá lớn" phương Tây ẩn mình trong Nhà máy thép có lộ diện? Cả Nga và Ukraine đều không đề cập đến những vấn đề này vào ngày 17/5 và có vẻ như sự hồi hộp tại Nhà máy thép Azovstal mang lại vẫn chưa kết thúc.