Quân đội Azerbaijan liên tục bị Armenia phục kích, binh lính khiếp sợ

Sau khi cuộc xung đột Azerbaijan và Armenia bùng nổ tại khu vực Nagorno-Karabakh (Naka), thế giới đã chứng kiến hiệu quả tuyệt vời của máy bay không người lái Azerbaijan trong một cuộc xung đột cục bộ. Ảnh: UAV của Azerbaijan tiến công một trận địa pháo của Armenia - Nguồn: Sina Mặc dù có thể có các cố vấn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau Azerbaijan, nhưng phải thừa nhận rằng, phía Azerbaijan đã phát huy hiệu quả chiến đấu của UAV, khi liên tiếp tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau của quân đội Armenia, trong đó có cả trận địa tên lửa phòng không tầm xa S-300. Ảnh: UAV TB-2 của Azerbaijan đã phát huy tốt hiệu quả chiến đấu - Nguồn: Sina Tuy nhiên, quân đội Azerbaijan dường như có một số vấn đề trong việc sử dụng UAV, họ chú trọng nhiều hơn vào khả năng tấn công của UAV, cho dù đó là loại UAV cảm tử khác do Israel sản xuất, hay loại UAV vũ trang TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, để tiến công các mục tiêu mặt đất. Ảnh: UAV của Azerbaijan phá hủy xe tăng của Armenia - Nguồn: Sina Về mặt trinh sát chiến trường, UAV của Azerbaijan dường như không phát huy được vai trò, tất nhiên điều này có thể liên quan đến địa hình phức tạp của vùng Naka và khả năng ngụy trang của quân đội Armenia. Ảnh: UAV trinh sát của Azerbaijan - Nguồn: Sina Mặc dù UAV của Azerbaijan bay khắp bầu trời, nhưng chúng vẫn không hiệu quả, không phát hiện được lực lượng của phía Armenia trong khu vực xung đột, chưa nói đến việc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lực lượng Armenia. Ảnh: UAV trinh sát của Azerbaijan - Nguồn: Sina Mặc dù có được ưu thế trên không, nhưng quân đội Azerbaijan ở chiến tuyến Naka đã nhiều lần rơi vào ổ phục kích của quân Armenia, phía Azerbaijan đã bác bỏ những thông tin đó do phía Armenia đưa ra, nhưng quân đội Armenia vẫn cung cấp rất nhiều bằng chứng video và hình ảnh. Ảnh: Video do Armenia công bố về trận phục kích - Nguồn: Sina Với khả năng vận dụng chiến thuật tốt hơn và đặc biệt là việc quen thuộc địa hình của khu vực rừng núi Naka, quân đội Armenia đã gây ra những tổn thất không nhỏ cho quân đội Azerbaijan trong các trận chiến đấu trên bộ. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Mới đây, phía Armenia đã công bố lại một đoạn video và các hình ảnh liên quan cho thấy, quân Armenia đã phục kích quân Azerbaijan trên một con đường núi có địa hình phức tạp, do đường hẹp nên quân Azerbaijan hầu như không có khả năng phản công sau khi bị phục kích. Ảnh: Video do Armenia công bố về trận phục kích - Nguồn: Sina Ít nhất 6 chiếc xe bọc thép BTR-80 đã bị quân đội Azerbaijan bắt giữ, những chiếc xe bọc thép này thậm chí không hề bị tổn thương và gần như còn nguyên vẹn. Ảnh: Ngoài số xe bị bắt sống, nhiều xe bọc thép bị bắn cháy - Nguồn: Sina Tuy nhiên các lực lượng tham gia hành quân của phía Azerbaijan thì không thể thoát khỏi vòng phục kích của Armenia; một trận chiến đấu ác liệt diễn ra, toàn bộ lực lượng hành quân bị hỏa lực phía Armenia bao trùm, bị giết và bị thương. Ảnh: Pháo binh Armenia nã đạn về phía Azerbaijan - Nguồn: Sina Cũng vào ngày 14/10 vừa qua, tại khu vực rừng gần núi lửa El ở vùng Naka, đã xảy ra cuộc chạm trán giữa lực lượng đặc biệt hai bên; ba trung đội đặc nhiệm của quân đội Azerbaijan đã tiến đến phía bắc quả núi El và đã rơi vào trận địa phục kích giăng sẵn của phía Armenia. Ảnh: Một phân đội đặc nhiệm Azerbaijan đang hành quân - Nguồn: Sina Quân đội Armenia nắm được thông tin về cuộc xâm nhập của lực lượng đặc nhiệm Azerbaijan từ trước; nên đã thiết lập một vòng vây phục kích theo cách bố trí kinh điển. Một cánh quân Armenia ẩn nấp trên sườn đồi gần đường hành quân, quân còn lại ẩn nấp trong khu rừng rậm bên đường, tạo thành lưới lửa hỏa lực chéo sườn, chặn đầu, khóa đuôi. Ảnh: Khu vực bố trí trận địa phục kích - Nguồn: Sina Lực lượng đặc nhiệm Azerbaijan không biết mình đã đi lọt vào ổ phục kích, quân Armenia đã bất ngờ, đồng loạt nổ súng; trong cuộc phục kích ngắn ngủi chỉ kéo dài 5 phút, ít nhất 60 lính đặc nhiệm Azerbaijan đã bị tiêu diệt, trừ một số ít chạy thoát, những người còn lại đều bị bắt. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Mặc dù kiểu tập kích, phục kích như trên có thể gây sát thương hiệu quả cho quân đội Azerbaijan, nhưng chưa thể đảo ngược tình thế cực kỳ bất lợi hiện nay cho quân đội Armenia. Với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác, quân đội Azerbaijan vẫn đang nắm thế chủ động trên chiến trường. Ảnh: Hệ thống phòng không S-300 của Armenia bị phá hủy - Nguồn: Sina Mặc dù có ưu thế, nhưng chiến tuyến của Armenia chưa bao giờ sụp đổ, khi quân đội Azerbaijan cố gắng dùng lực lượng tiến công trên bộ, nhưng vấp phải sự kháng cự kiên cường của phía Armenia; đồng thời những thắng lợi vừa qua là liều thuốc tinh thần để vực dậy tinh thần chiến đấu của phía Armenia, sau những thất bại trước Quân đội Azerbaijan vừa qua Ảnh: Quân đội Armenia kiên cường đánh trả Quân đội Azerbaijan - Nguồn: Sina Video Cập nhật chiến sự Armenia - Azerbaijan: Azerbaijan ra điều kiện ngưng bắn với Armenia - Nguồn: Vietnamnet

Sau khi cuộc xung đột Azerbaijan và Armenia bùng nổ tại khu vực Nagorno-Karabakh (Naka), thế giới đã chứng kiến hiệu quả tuyệt vời của máy bay không người lái Azerbaijan trong một cuộc xung đột cục bộ. Ảnh: UAV của Azerbaijan tiến công một trận địa pháo của Armenia - Nguồn: Sina Mặc dù có thể có các cố vấn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau Azerbaijan, nhưng phải thừa nhận rằng, phía Azerbaijan đã phát huy hiệu quả chiến đấu của UAV, khi liên tiếp tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau của quân đội Armenia, trong đó có cả trận địa tên lửa phòng không tầm xa S-300. Ảnh: UAV TB-2 của Azerbaijan đã phát huy tốt hiệu quả chiến đấu - Nguồn: Sina Tuy nhiên, quân đội Azerbaijan dường như có một số vấn đề trong việc sử dụng UAV, họ chú trọng nhiều hơn vào khả năng tấn công của UAV, cho dù đó là loại UAV cảm tử khác do Israel sản xuất, hay loại UAV vũ trang TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, để tiến công các mục tiêu mặt đất. Ảnh: UAV của Azerbaijan phá hủy xe tăng của Armenia - Nguồn: Sina Về mặt trinh sát chiến trường, UAV của Azerbaijan dường như không phát huy được vai trò, tất nhiên điều này có thể liên quan đến địa hình phức tạp của vùng Naka và khả năng ngụy trang của quân đội Armenia. Ảnh: UAV trinh sát của Azerbaijan - Nguồn: Sina Mặc dù UAV của Azerbaijan bay khắp bầu trời, nhưng chúng vẫn không hiệu quả, không phát hiện được lực lượng của phía Armenia trong khu vực xung đột, chưa nói đến việc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lực lượng Armenia. Ảnh: UAV trinh sát của Azerbaijan - Nguồn: Sina Mặc dù có được ưu thế trên không, nhưng quân đội Azerbaijan ở chiến tuyến Naka đã nhiều lần rơi vào ổ phục kích của quân Armenia, phía Azerbaijan đã bác bỏ những thông tin đó do phía Armenia đưa ra, nhưng quân đội Armenia vẫn cung cấp rất nhiều bằng chứng video và hình ảnh. Ảnh: Video do Armenia công bố về trận phục kích - Nguồn: Sina Với khả năng vận dụng chiến thuật tốt hơn và đặc biệt là việc quen thuộc địa hình của khu vực rừng núi Naka, quân đội Armenia đã gây ra những tổn thất không nhỏ cho quân đội Azerbaijan trong các trận chiến đấu trên bộ. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Mới đây, phía Armenia đã công bố lại một đoạn video và các hình ảnh liên quan cho thấy, quân Armenia đã phục kích quân Azerbaijan trên một con đường núi có địa hình phức tạp, do đường hẹp nên quân Azerbaijan hầu như không có khả năng phản công sau khi bị phục kích. Ảnh: Video do Armenia công bố về trận phục kích - Nguồn: Sina Ít nhất 6 chiếc xe bọc thép BTR-80 đã bị quân đội Azerbaijan bắt giữ, những chiếc xe bọc thép này thậm chí không hề bị tổn thương và gần như còn nguyên vẹn. Ảnh: Ngoài số xe bị bắt sống, nhiều xe bọc thép bị bắn cháy - Nguồn: Sina Tuy nhiên các lực lượng tham gia hành quân của phía Azerbaijan thì không thể thoát khỏi vòng phục kích của Armenia; một trận chiến đấu ác liệt diễn ra, toàn bộ lực lượng hành quân bị hỏa lực phía Armenia bao trùm, bị giết và bị thương. Ảnh: Pháo binh Armenia nã đạn về phía Azerbaijan - Nguồn: Sina Cũng vào ngày 14/10 vừa qua, tại khu vực rừng gần núi lửa El ở vùng Naka, đã xảy ra cuộc chạm trán giữa lực lượng đặc biệt hai bên; ba trung đội đặc nhiệm của quân đội Azerbaijan đã tiến đến phía bắc quả núi El và đã rơi vào trận địa phục kích giăng sẵn của phía Armenia. Ảnh: Một phân đội đặc nhiệm Azerbaijan đang hành quân - Nguồn: Sina Quân đội Armenia nắm được thông tin về cuộc xâm nhập của lực lượng đặc nhiệm Azerbaijan từ trước; nên đã thiết lập một vòng vây phục kích theo cách bố trí kinh điển. Một cánh quân Armenia ẩn nấp trên sườn đồi gần đường hành quân, quân còn lại ẩn nấp trong khu rừng rậm bên đường, tạo thành lưới lửa hỏa lực chéo sườn, chặn đầu, khóa đuôi. Ảnh: Khu vực bố trí trận địa phục kích - Nguồn: Sina Lực lượng đặc nhiệm Azerbaijan không biết mình đã đi lọt vào ổ phục kích, quân Armenia đã bất ngờ, đồng loạt nổ súng; trong cuộc phục kích ngắn ngủi chỉ kéo dài 5 phút, ít nhất 60 lính đặc nhiệm Azerbaijan đã bị tiêu diệt, trừ một số ít chạy thoát, những người còn lại đều bị bắt. Ảnh: Lính Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt trong trận phục kích - Nguồn: Sina Mặc dù kiểu tập kích, phục kích như trên có thể gây sát thương hiệu quả cho quân đội Azerbaijan, nhưng chưa thể đảo ngược tình thế cực kỳ bất lợi hiện nay cho quân đội Armenia. Với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác, quân đội Azerbaijan vẫn đang nắm thế chủ động trên chiến trường. Ảnh: Hệ thống phòng không S-300 của Armenia bị phá hủy - Nguồn: Sina Mặc dù có ưu thế, nhưng chiến tuyến của Armenia chưa bao giờ sụp đổ, khi quân đội Azerbaijan cố gắng dùng lực lượng tiến công trên bộ, nhưng vấp phải sự kháng cự kiên cường của phía Armenia; đồng thời những thắng lợi vừa qua là liều thuốc tinh thần để vực dậy tinh thần chiến đấu của phía Armenia, sau những thất bại trước Quân đội Azerbaijan vừa qua Ảnh: Quân đội Armenia kiên cường đánh trả Quân đội Azerbaijan - Nguồn: Sina Video Cập nhật chiến sự Armenia - Azerbaijan: Azerbaijan ra điều kiện ngưng bắn với Armenia - Nguồn: Vietnamnet