Quốc gia nào "chống lưng" nhiều nhất cho Azerbaijan trong cuộc chiến với Armenia?

Trong cuộc xung đột Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh hiện nay, Azerbaijan đã sử dụng một số lượng lớn vũ khí công nghệ cao do Israel sản xuất. Ảnh: Tên lửa LORA do Israel sản xuất hiện trong biên chế Quân đội Azerbaijan - Nguồn: Sina Những vũ khí công nghệ cao của Israel trong Quân đội Azerbaijan bao gồm UAV Harop và các loại UAV khác, tên lửa chống tăng Spike và tên lửa đạn đạo LORA; để phản đối việc Israel bán vũ khí cho Azerbaijan, Armenia đã triệu hồi đại sứ của mình tại Israel về nước. Ảnh: UAV Harop của Israel sản xuất - Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên cần biết rằng, hầu hết vũ khí Israel sử dụng cho quân đội Azerbaijan đều được mua trước năm 2020. Azerbaijan có mối quan hệ thân thiết với Israel và thực hiện chương trình "đổi dầu lấy vũ khí", do trữ lượng dầu mỏ của Azerbaijan rất lớn. Ảnh: Tên lửa Spike NLOS do Israel chế tạo đã được trang bị trong Quân đội Azerbaijan - Nguồn: Sina Tuy nhiên theo thống kê của Hãng tin Anh Reuters, đưa tin vào ngày 14/10 cho biết, trước khi xung đột tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh nổ ra, việc bán vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ cho Azerbaijan đã tăng vọt. Ảnh: UAV TB-2 là loại Azerbaijan mua nhiều nhất của Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Sina Rõ ràng trước khi xung đột bắt đầu, phía Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã biết về kế hoạch của Azerbaijan và thậm chí đã có tin tức về việc này. Theo tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp quản một phần quyền chỉ huy quân đội Azerbaijan trước khi cuộc xung đột nổ ra. Ảnh: UAV TB-2 là loại Azerbaijan mua nhiều nhất của Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Sina Ngoài số lượng lớn vũ khí, đạn dược và các cố vấn quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ còn cung cấp cho Azerbaijan lính đánh thuê Syria có kinh nghiệm chiến đấu, cũng như tin tức tình báo; thậm chí một số máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ còn xuất hiện tại sân bay của Azerbaijan. Ảnh: Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc cử quân tham chiến trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan - Nguồn: Reuters Hiệp hội các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, đã tổng hợp dữ liệu từ hơn 95.000 công ty xuất khẩu trong 61 ngành công nghiệp cho thấy, tổng số tiền bán vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ cho Azerbaijan năm 2019 chỉ là 20,7 triệu USD, nhưng trong 9 tháng đầu năm 2020, Azerbaijan đã mua 123 triệu USD vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ, gấp sáu lần so với năm 2019. Ảnh: UAV tấn công Bayraktar TB2 được trang bị tên lửa MAM-L của Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Middle East - RUSI. Số liệu thống kê cho thấy, việc bán vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ cho Azerbaijan là 280.000 USD vào tháng 7 năm nay, nhưng đã tăng lên 36 triệu USD vào tháng 8 và tiếp tục tăng lên 77,1 triệu USD vào tháng 9; đưa Azerbaijan trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9. Ảnh: Một trận địa xe tăng của Armenia trúng tên lửa từ UAV của Azerbaijan - Nguồn: Sina Ngày 27/9, xung đột bùng phát giữa Azerbaijan và Armenia ở khu vực Nagorno-Karabakh, nhà phân tích quốc phòng Turan Oguz có trụ sở tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết: Azerbaijan rõ ràng đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Binh sĩ Azerbaijan tham gia tập trận chung với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Azerbaijan’s Defense Ministry/RT Ông Turan Oguz không ngần ngại cho rằng, khi mối đe dọa của Armenia với Azerbaijan gia tăng, Ankara quyết tâm cung cấp cho Baku những nhu cầu về vũ khí và thiết bị quân sự. Hiện nay việc hợp tác quốc phòng giữa Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng gắn kết. Ảnh: Một cuộc biểu tình ủng hộ Azerbaijan ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) - Nguồn: Murad Sezer/REUTERS Từ lâu Nga là nhà cung cấp vũ khí chính của Azerbaijan và Armenia, nhưng hiện nay, Azerbaijan đang có xu hướng mua vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ và Israel hơn; việc mua bán vũ khí giữa Israel và Azerbaijan cũng được đơn giản hóa rất nhiều. Ảnh: UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Azerbaijan - Nguồn: Sina Còn việc Thổ Nhĩ Kỳ bán vũ khí cho Azerbaijan là với hàm ý chính trị dùng Azerbaijan làm bàn đạp để thâm nhập ảnh hưởng sâu hơn vào khu vực Kavkaz; với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan kiên quyết sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Nagorno-Karabakh. Ảnh: UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ bán cho Azerbaijan - Nguồn: Sina Vì vậy sự hòa giải của Nga đã thất bại hoàn toàn. Thỏa thuận ngừng bắn vừa qua hoàn toàn không có tác dụng; sự yếu kém cũng như có phần "ba phải" của Nga về cuộc xung đột hiện nay tại hai quốc gia đều được coi là "đồng minh", đã gây ra sự bất mãn trong một số chính trị gia Nga. Ảnh: Một người đàn ông ở Nagorno-Karabakh dọn dẹp đống đổ nát do xung đột vũ trang giữa Armenia và Azerbaijan - Nguồn: REUTERS Video Giao tranh bùng phát giữa Azerbaijan và Armenia - Nguồn: HTV Tin tức

