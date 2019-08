Nửa năm bận rộn của Hải quân Việt Nam trước thềm tập trận Mỹ - ASEAN

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam - bà Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam sẽ tham gia tập trận Mỹ - ASEAN diễn ra từ ngày mùng 2-6/9/2019. Sự kiện diễn tập này diễn ra ở cảng hải quân Sattahip ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, và kéo dài tới mũi Cà Mau của Việt Nam. Tất cả các nước thành viên ASEAN sẽ tham gia sự kiện này cùng Hải quân Mỹ - đồng phối hợp tổ chức với Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Báo Hải Quân Đáng chú ý, trước thềm tập trận chung Mỹ và ASEAN, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã trải qua nửa năm bận rộn với hàng loạt các sự kiện đối ngoại quốc phòng trên khắp thế giới. Dù chưa hết năm, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng năm 2019 là năm sôi động nhất về đối ngoại quân sự của Việt Nam. Ảnh: Báo Hải Quân Mới chỉ đầu tháng vừa rồi, chiến hạm 016 Quang Trung đã có chuyển hải trình lịch sử lần đầu tiên viếng thăm Liên bang Nga và tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố cảng Vladivostok. Ảnh: Báo Hải Quân Đó cũng là chuyển hải trình dài nhất của tàu 016 Quang Trung kể từ khi được biên chế cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Chuyến đi minh chứng rõ ràng rằng thủy thủ đoàn đã hoàn toàn làm chủ tàu 016 Quang Trung hiện đại do Nga chế tạo chỉ trong vòng 1 năm. Ảnh: Báo Hải Quân Trước đó, trong tháng 5 (từ ngày 6-17/5), tàu bệnh viện 561 của HQND Việt Nam tham gia các hoạt động trong Chương trình đối tác Thái Bình Dương (PP19) do chính phủ Mỹ khởi xướng sau thảm họa sóng thần năm 2014. Kết thúc các hoạt động PP19, có hơn 700 người dân địa phương được khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe; hơn 400 bệnh nhân được khám và điều trị về các bệnh răng miệng; gần 60 bệnh nhân được phẫu thuật, cấp thuốc miễn phí ngay trên tàu bệnh viện 561. Ảnh: Báo Hải Quân Cũng trong tháng 5/2019 (từ ngày 9-11), tàu hộ vệ Quang Trung đã tham gia Diễn tập thực địa trong khuôn khổ ADMM+ về An ninh Hàng hải năm 2019. ADMM+ 2019 có sự tham gia dự của 12 quốc gia gồm: Singapore, Philippines, Australia, Thái Lan, Brunei, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam. Ảnh: Báo Hải Quân Ngày đầu tiên của tháng 5, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn của Hải quân Việt Nam đã lần đầu tiên có chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Indonesia. Ảnh: Zing.vn Trong khuôn khổ các hoạt động thăm Indonesia, đoàn Hải quân Việt Nam sẽ tới chào Đại sứ quán và Phòng Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Indonesia; chào xã giao lãnh đạo địa phương, chỉ huy một số đơn vị Hải quân Indonesia và thực hiện một số nội dung công tác quan trọng khác. Ảnh: Báo Hải Quân Giữa tháng 4/2019, biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và 011 Đinh Tiên Hoàng, Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân đã có chuyến thăm quân cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và tham gia các hoạt động Hải quân đa phương nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Quân Giải phóng nhân dân (GPND) Trung Quốc. Ảnh: Báo Hải Quân Đến chiều 23/4, ở ngoài khơi Thanh Đảo 35 hải lý, các tàu Việt Nam đã tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Tham dự lễ duyệt binh có Hải quân 13 nước, 18 tàu, gồm Nga, Australia, Ấn Độ, Bangladesh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Brunây. Nước chủ nhà Trung Quốc có 32 tàu, 39 máy bay tham dự lễ duyệt binh. Ảnh: Báo Hải Quân Cuối tháng 3/2019, tàu 012 Lý Thái Tổ đã tham gia duyệt binh tàu Hải quân quốc tế và Diễn tập thực binh trong quá trình tham gia sự kiện Triển lãm Hàng không và Hàng hải quốc tế 2019 (LIMA 2019) tại đảo Langkawi, Malaysia. Việc cử tàu Lý Thái Tổ tham gia LIMA một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về tích cực hội nhập quốc tế và thực hiện trách nhiệm của Hải quân Việt Nam là thành viên Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN. Ảnh: Báo Hải Quân Theo đó, ngày 27/3, tàu Lý Thái Tổ đã tham gia duyệt binh hải quân quốc tế LIMA 2019. Trong suốt quá trình duyệt binh, chỉ huy Tàu 012-Lý Thái Tổ và kíp thủy thủ trên buồng hành trình đã duy trì hướng tàu đúng theo quy ước dành cho các tàu tham gia lễ duyệt binh, đảm bảo cự ly đội hình và thực hiện nghi thức chào nhau theo thông lệ của Hải quân quốc tế một cách trang trọng. Ảnh: Báo Hải Quân Sáng 31/3, tàu Lý Thái Tổ tiếp tục cùng tàu chiến 27 nước tham gia Diễn tập thực binh trên biển LIMA 2019. Trong quá trình diễn tập, Tàu 012-Lý Thái Tổ và các tàu tham gia diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối, duy trì thông tin liên lạc thông suốt. Các tình huống giả định đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập được đặt ra từ trước như khi có người rơi xuống nước, tàu hạn chế khả năng cơ động, mất lái… đã được sẵn sàng xử lý. Ảnh: Báo Hải Quân Hoàn thành các sự kiện với LIMA 2019, trên đường trở về, lần đầu tiên của tàu Lý Thái Tổ cũng là lần đầu tiên của Hải quân Việt Nam đã có chuyến thăm Myanmar. Ảnh: Báo Hải Quân Theo Đại tá Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác: Chuyến thăm Myanmar đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua chuyến thăm đã góp phần tăng cường giao lưu, tình đoàn kết, hữu nghị và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và Hải quân hai nước Việt Nam và Hải quân Myanmar nói riêng, Quân đội Việt Nam và Quân đội Myanmar nói chung. Ảnh: Báo Hải Quân Video tàu 012 Lý Thái Tổ tham gia triển lãm LIMA 2019. Nguồn: QĐND

