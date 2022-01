Nóng: Quân đội Nga ở biên giới Kazakhstan sẵn sàng chiến đấu

Các đơn vị quân đội Nga nằm ngay gần biên giới với Kazakhstan, đã được lệnh chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu tối đa; có nghĩa là trong trường hợp nhận được lệnh, họ sẽ lên đường trong vòng 72 giờ, tới lãnh thổ của một quốc gia láng giềng, để giành lại quyền kiểm soát. Kênh Telegram Kazakhstan Now cho biết: “Các đơn vị quân đội Nga ở các khu vực giáp biên giới với Kazakhstan đang trong tình trạng báo động. Các binh sĩ được lệnh chuẩn bị bắt đầu cuộc hành quân đến lãnh thổ kế cận trong 72 giờ tới. Tại Kazakhstan, quân đội nước này đồng loạt từ chối chống lại những người biểu tình và ngay lập tức hạ vũ khí trong các cuộc đụng độ. Hầu như tất cả mọi người đều có người thân bị ảnh hưởng, bởi các vấn đề kinh tế khó khăn trong những năm gần đây. Bản thân sĩ quan và lực lượng hưởng lương quân đội cũng sống rất nghèo nàn, đặc biệt là Azerbaijan, quốc gia có ít tài nguyên hơn, lại cung cấp mức sống khá hơn cho quân đội. Trong điều kiện như vậy, Tổng thống Kazakhstan Tokayev chỉ có thể hy vọng vào sự giúp đỡ của Quân đội Nga”; hết lời dẫn. Thông tin tương tự cũng được một số hãng truyền thông đăng tải, tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có sự xác nhận thực tế nào, ngoại trừ việc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga được lệnh gửi viện trơ cho Kazakhstan thông qua CSTO. Có lẽ Tổng thống Kazakhstan Tokayev muốn gửi một số lượng lớn quân nhân đến Kazakhstan; tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chi tiết về điều này. Thông tin mới nhất cho biết, các cuộc biểu tình đang nổ ra đồng loạt trên khắp Kazakhstan. Hiện tại tình thế nguy ngập tới mức, Tổng thống Tokayev phải kêu gọi sự trợ giúp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO); đây là liên minh quân sự do Nga dẫn đầu giúp đỡ dập tắt bạo loạn. Ông Tokayev thậm chí còn tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực để dẹp yên cuộc bạo động. Được biết, Quân đội Nga đã lệnh cho 2 đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của mình cấp tốc triển khai quân tới giúp giải quyết bạo loạn ở Kazakhstan. Cụ thể, đó là Sư đoàn đổ bộ đường không số 76 và Lữ đoàn đặc nhiệm Spetnaz cận vệ số 45. Cách đây ít giờ, nhiều máy bay vận tải quân sự IL-76 của Không quân Nga đã hạ cánh xuống sân bay Chkalovsky ở gần thủ đô Moscow để nhận quân và lập cầu không vận cấp tốc triển khai lực lượng tới Kazakhstan. Việc Nga đưa quân tới Kazakhstan là theo lời kêu gọi của Tổng thống Kazakhstan Tokayev và tuân thủ theo CSTO. Cơ sở pháp lý cho việc Nga đưa quân vào hỗ trợ chính quyền Kazakhstan là Điều 4 của CSTO. Trước mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chủ quyền của Kazakhstan, trong đó có yếu tố can thiệp từ bên ngoài, Hội đồng An ninh tập thể đã quyết định cử Lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO tới Kazakhstan. Đồng thời có thông tin rằng, lực lượng bổ sung của Nga đã được cử đến sân bay vũ trụ Baikonur, để bảo vệ cơ sở này; trong khi vài giờ trước đó, đã xuất hiện thông tin về sự xuất hiện của một máy bay, của các công ty bảo vệ tư nhân (PMC) của Nga, ở Almaty. Còn theo thông tin mới nhất, những kẻ cực đoan Kazakhstan đã chiếm được một số kho vũ khí lớn; những vũ khí này có thể sẽ gây ra mối nguy hiểm rất lớn cho thời điểm hiện tại và sau này. Được biết ngoài súng máy và súng ngắn, lực lượng cực đoan còn thu giữ được vài chục khẩu súng súng phóng lựu chống tăng cỡ nòng lớn và cả tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM); những loại vũ khí này, cho phép lực lượng cực đoan chống lại xe bọc thép. Trên hình ảnh video được đưa lên mạng xã hội, do một trong những kẻ cực đoan quay, người xem có thể thấy khoảnh khắc của vụ cướp kho vũ khí; trong video, người xem có thể thấy súng máy, súng ngắn, lựu đạn cầm tay, súng phóng lựu và các loại vũ khí khác. Hiện có thông tin cho rằng, bọn khủng bố đang tìm cách đánh chiếm các đơn vị phòng không và không quân, để chiếm quyền kiểm soát vùng trời của Kazakhstan; tuy nhiên hiện tại thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Nguồn ảnh: Telegram. Video về lực lượng cực đoan cướp vũ khí của quân đội Kazakhstan.

