Tình hình Kazakhstan bất ổn, tên lửa siêu thanh của Nga bị đe dọa

NATO cực kỳ quan tâm đến sự thay đổi quyền lực mạnh mẽ ở Kazakhstan và theo các nhà phân tích, Washington có thể đứng sau các cuộc biểu tình đột ngột bắt đầu ở quốc gia này. Nếu chính quyền ở Kazakhstan thay đổi theo hướng thân phương Tây, đây sẽ là đòn giáng chí mạng vào Nga từ sườn nam; điều này cũng đồng nghĩa với việc tước bỏ một số căn cứ huấn luyện quân sự quan trọng và bảo vệ Nga từ hướng này. Với khả năng cao hơn nữa là việc xuất hiện các căn cứ quân sự của NATO có thể xuất hiện tại Kazakhstan; trong đó cả Mỹ và một số quốc gia khác của NATO, đều quan tâm đến vị trí địa chiến lược quan trọng của Kazakhstan tại khu vực Trung Á. Chuyên gia của tờ Topwar nhận định: “Nếu Nga mất một đồng minh như Kazakhstan, đó sẽ là một đòn chí mạng. Rõ ràng là Washington đứng sau tình huống này. Vì sau khi chính quyền Kazakhstan đàm phán với những người biểu tình, và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của họ; nhưng các cuộc biểu tình càng bùng phát dữ dội hơn, khi nhiều xe ô tô bị đốt cháy. Trong mọi trường hợp, Nga không được phép can thiệp vào công việc nội bộ của Kazakhstan; vì trong trường hợp này, gọng kìm sẽ thực sự thu hẹp xung quanh biên giới Nga”; hết lời dẫn. Đáng chú ý, các cuộc biểu tình tại Kazakhstan bắt đầu ngay trước cuộc họp của đại diện NATO, Mỹ và Nga tại Brussels; và trước đó Kazakhstan đã tuyên bố, sẵn sàng yêu cầu sự hỗ trợ từ Nga, trong trường hợp có nỗ lực đảo chính. Nhưng cho đến nay, chưa có yêu cầu nào của Kazakhstan được đưa ra. Nhưng điều quan trọng liên quan đến an ninh của Nga, là các đơn vị của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, nằm ở khu vực biên giới với Kazakhstan; bao gồm cả đơn vị trang bị vũ khí siêu thanh, khi các giếng phóng chỉ cách biên giới Kazakhstan khoảng 20 km. Do vậy các sự kiện diễn ra ở Kazakhstan, có thể ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia của Nga; vì nếu nước cộng hòa này thay đổi hướng đi, theo hướng phương Tây, vốn đã được ghi nhận rất rõ ràng trong các sự kiện ở nước này, trong mấy ngày qua. Hiện đã xuất hiện những thông tin, về loại tên lửa xuyên lục địa (ICBM) hạng nặng mới nhất của Nga là Sarmat, có thể được triển khai trận địa gần Kazakhstan; nếu đúng như vậy, thì sự bất ổn của Kazakhstan, có khả năng làm ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Nga. Các chuyên gia lưu ý rằng, có khả năng phương Tây đứng sau các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Kazakhstan; bởi vì mặc dù đáp ứng tất cả các yêu cầu của người biểu tình, sự leo thang chỉ tiếp tục và phương Tây đã chơi cùng một kịch bản giống như ở Ukraine hay Belarus, v.v. Chuyên gia của Avia.pro cho rằng: “Nga có đường biên giới dài nhất với Kazakhstan (khoảng 7 nghìn km); do vậy bất ổn tại Kazakhstan có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng, nếu Kazakhstan thay đổi chính sách của mình sang một chính sách chống Nga”. Theo thông tin mới nhất cách đây ít giờ, những người biểu tình đã chiếm một số xe quân sự và vũ khí, và mặc dù họ chưa đạt đến mức độ sử dụng những thiết bị quân sự này, nhưng các cuộc đụng độ mới với lực lượng an ninh và quân đội đã bắt đầu xảy ra. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev quyết định bắt đầu chuyển quân số bổ sung, tới các thành phố có xu hướng bạo loạn nhất của đất nước, bằng máy vận tải bay quân sự; điều này cho thấy sự mất kiểm soát hoàn toàn đối với tình hình. Hiện tại tình hình ở Kazakhstan vẫn vô cùng bất ổn, mặc dù các cuộc biểu tình đang tạm lắng. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev đã phải tuân theo yêu cầu của những người biểu tình, khi giải tán toàn bộ chính phủ Kazakhstan. Hành động này của Tổng thống Kazakhstan bước đầu đã làm hài lòng những người biểu tình và hiện tại thực tế là không có vụ đụng độ nào giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trên đường phố. Nguồn ảnh: QQ.Video về cuộc biểu tình ở Kazakhstan trong mấy ngày qua do người dân quy lại.

