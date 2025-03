Lính dù Nga phản công táo bạo. đánh thủng phòng tuyến Ukraine

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 20/2, quân đội Nga (RFAF) bất ngờ phát động tấn công vào lãnh thổ Ukraine từ tỉnh Kursk. TASS đưa tin, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 810 thuộc Hạm đội Biển Đen đang tiến vào lãnh thổ Ukraine từ khu vực Kursk. Mục tiêu của Lữ đoàn 810 khi đột phá vào tỉnh Sumy của Ukraine, đó là cắt đứt đường cao tốc R-200, tuyến tiếp tế duy nhất cho quân đội Ukraine (AFU) ở Kursk. Hiện nay, Nga đã sẵn sàng tiêu diệt toàn bộ AFU tại thị trấn Sudzha và xóa bỏ con bài mặc cả lớn nhất của Ukraine. Hiện nay, trận chiến ở mặt trận Kursk đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn; đặc biệt là trong bối cảnh nhiều đơn vị AFU ở tỉnh Sumy (khu vực giáp với Kursk), đã được điều động đến mặt trận ở Donbass; do vậy ở khu vực biên giới tỉnh Sumy, sức mạnh chiến đấu của AFU đã rất yếu. Sư đoàn Dù tinh nhuệ số 7 RFAF đã tung Trung đoàn Dù Cận vệ số 51 và 56 để mở một cuộc tấn công bất ngờ vào phía sau phòng tuyến Ukraine ở khu vực Kursk mà họ chiếm đóng. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, lính dù Nga đã tiến tới khu vực biên giới và tràn sang tỉnh Sumy; đồng thời đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi Kursk. Tại khu vực Kursk bị Ukraine kiểm soát, RFAF tập trung tấn công vào làng Sverdlikovo, tiền đồn phía tây của khu vực Kursk do AFU kiểm soát. Trung đoàn dù số 56 RFAF đã đột kích vào phía tây nam Sverdlikovo, và Trung đoàn dù cận vệ số 51 đã trực tiếp tấn công các vị trí phía đông Sverdlikovo. Thành công của RFAF là sử dụng lực lượng vượt trội, tấn công liên tiếp vào làng Sverdlikovo, sử dụng pháo binh và UAV FPV để ngăn chặn lực lượng dự bị của AFU tiếp viện. Kênh Deep State của Ukraine viết, tình hình của AFU ở khu vực Kursk khó khăn sau khi để mất Sverdlikovo; mặc dù AFU đã cố gắng phản công nhưng không thành công. Ông Igor Kimakovsky, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) cho biết, trên hướng mặt trận Kursk, vòng vây hỏa lực kép của RFAF liên tục siết chặt quân tiếp viện Ukraine. Hàng chục lữ đoàn Ukraine đã phải chịu những đòn tấn công liên tục và mất đi hiệu quả chiến đấu. RFAF đã triển khai một số lượng lớn UAV điều khiển bằng cáp quang trên chiến trường, để phá hủy số vũ khí hạng nặng vốn đã ít ỏi của AFU ở Kursk. Hệ thống tác chiến điện tử của AFU bất lực trước UAV điều khiển bằng sợi quang. Biện pháp của họ là sử dụng radar phát hiện, sau đó triển khai UAV FPV để chặn UAV cáp quang của Nga, nhưng hiệu quả rất thấp. Tuy nhiên, UAV sử dụng cáp quang có nhiều nhược điểm, bao gồm cả việc chúng phải kéo theo một sợi dây, khiến phạm vi hoạt động rất hạn chế. Hơn nữa, phải có vị trí xuất phát tốt ở tuyến đầu và lực lượng trinh sát để cung cấp khu vực mục tiêu chính xác. Nhưng trên mặt trận Kursk, RFAF có những lợi thế, đó chính là về hỏa lực, thiết giáp và không quân và họ cũng đang chiếm lợi thế trên chiến trường Kursk, khi đang ở thế tấn công toàn diện. Hiện RFAF đã triển khai một số lữ đoàn lực lượng đặc biệt của Bộ Tổng tham mưu, dẫn đường cho UAV bằng sợi quang. Theo kênh Military Summary cho biết, các cuộc tấn công của RFAF ở Kursk không hề suy giảm mà thậm chí họ còn tràn qua biên giới Ukraine. Sau khi chiếm Novenke, quân Nga đã chiếm thêm được Zhuravka, một ngôi làng khác cũng trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, những thắng lợi về lãnh thổ này hiện vẫn chưa thể xác nhận. "Mặc dù rất khó để có được chỗ đứng trong khu vực này (tỉnh Sumy của Ukraine), do đặc điểm địa hình và chưa thể xây dựng được công sự trận địa vững chắc, nhưng RFAF đang tích cực cố gắng chiếm lĩnh vị trí ở đó. Họ có đủ nguồn lực để làm như vậy", các nhà phân tích cho biết. Trang Topwar cho biết, hiện RFAF đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực hoàn toàn trên tất cả các tuyến đường cung cấp hậu cần mà AFU cung cấp cho nhóm của họ ở khu vực biên giới vùng Kursk. Đặc biệt, RFAF đã kiểm soát hoàn toàn bằng hỏa lực trên tuyến đường cao tốc chạy từ Yunakovka tới Sudzha, đồng thời đột phá tới làng Novenkoye ở vùng Sumy. Theo nguồn tin quân sự Ukraine, RFAF dùng UAV giám sát chặt chẽ các phương tiện tiếp tế của AFU vào Kursk, sau đó dùng UAV FPV ngăn chặn. Việc này bắt đầu vào tháng 1 năm nay, đã đạt đến đỉnh điểm vào tháng 2. Ngoài ra, tình hình khó khăn đối với quân chiếm đóng Ukraine còn trở nên trầm trọng hơn, do RFAF tiến quân dọc theo biên giới giữa các làng Zhuravka và Novenkoye. Theo các nhà phân tích, việc bắt đầu tan băng vào mùa xuân sẽ khiến việc sử dụng các tuyến đường nông thôn và các tuyến tiếp tế thay thế của AFU vào Kursk trở nên bất khả thi. Do vậy việc đảm bảo tiếp tế cho nhóm quân của họ ở khu vực biên giới Kursk sẽ càng trở nên khó khăn hơn nhiều lần. (nguồn ảnh Sina, Topwar, TASS, Kyiv Independent).

