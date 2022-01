Nga sẵn sàng “giải phóng” vùng Donbass từ tay Quân đội Ukraine

Chỉ cách biên giới với Ukraine khoảng 30 km, Nga đã triển khai một số lượng lớn các đơn vị quân đội của mình. Theo những thông tin được công bố, đã có khoảng vài trăm đơn vị thiết bị quân sự và có từ 8-10 nghìn quân đang đóng quân và huấn luyện tại đây. Một bức ảnh vệ tinh của Mỹ đã chụp được một doanh trại dã chiến của quân đội Nga cách đây vài ngày. Đồng thời theo nguồn tin, sự hiện diện của khoảng 350 đơn vị thiết bị quân sự đã được ghi lại trên đó, mặc dù rất khó xác định đó là những vũ khí gì? Sự xuất hiện của quân đội Nga trên lãnh thổ của một doanh trại quân sự gần khu vực Klintsy gần biên giới Ukraine, là một tín hiệu cho Kiev về sự cần thiết phải từ bỏ ngay việc chiếm giữ khu vực Donbass. Một điều có thể khẳng định rằng, nếu Quân đội Ukraine cố gắng tấn công vào khu vực ly khai tại Donbass, Quân đội Nga sẽ sẵn sàng tiến vào lãnh thổ ly khai và thực hiện bảo hộ cho hàng trăm nghìn công dân Liên bang Nga, đang sinh sống tại đây. Tình hình ở Donbass đang nóng lên rất nhanh, khi Quân đội Ukraine cũng bắt đầu chuyển các đơn vị của họ gần như lên tiền tuyến; có thể họ đang lên kế hoạch đột phá tuyến phòng thủ của DPR và LPR ở một số khu vực. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về việc triển khai quân và thiết bị tại khu vực Klintsy; tuy nhiên phía Ukraine, người ta cũng phát hiện một đoàn tàu, chở gần một trăm đơn vị xe bọc thép khác nhau, đang di chuyển về phía biên giới Nga. Phần lớn các phương tiện bọc thép là xe chiến đấu bộ binh BMP-2, tuy nhiên, theo đoạn video được đưa lên mạng xã hội, đây không phải là chuyến tàu duy nhất có xe bọc thép của Ukraine, di chuyển tới biên giới Nga. Theo các thông tin, đoạn video được quay ở vùng lân cận của Lviv. Hơn nữa, điều rất đáng chú ý là các phương tiện bọc thép có thể đến từ nước láng giềng Ba Lan, vì nước này cũng có các phương tiện chiến đấu tương tự đang được niêm cất, có thể viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra số xe bọc thép trên cũng có thể được cung cấp từ các quốc gia Đông Âu khác, mà trước đây họ đã mua, hoặc được Liên Xô viện trợ; chẳng hạn như Slovakia, Cộng hòa Séc hay Bulgaria. Theo thông tin, đoạn video được quay vào ngày 30/12. Nếu tính đến tốc độ di chuyển của đoàn tàu và các phương tiện bọc thép, như vậy có thể những vũ khí này hiện đã có mặt ở Donbass; mặc dù không có thông tin nào xác nhận một cách chính xác. Còn theo nguồn thông tin từ nhóm giám sát của OSCE cho biết, phía Ukraine đã bắt đầu tập trung thiết bị quân sự và quân số của họ gần biên giới Nga, số lượng có thể lên tới 150 nghìn quân. Truyền thông Nga cho rằng, điều này không loại trừ các hành động khiêu khích và thậm chí có thể xảy ra đụng độ; mặc dù đối với Quân đội Ukraine, hành động này của họ sẽ ngay lập tức trở thành một sai lầm to lớn, vì phản ứng của Nga sẽ là ngay lập tức. Giữa lúc mối quan hệ giữa Nga và Ukraine căng thẳng, thì ông Anders Fogh Rasmussen, cựu Tổng thư ký của khối quân sự NATO, đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ông kêu gọi bỏ qua các điều khoản cơ bản hiện tại của NATO và kết nạp ngay Ukraine và Gruzia vào khối. Tuyên bố của Anders Fogh Rasmussen có vẻ trái ngược với bối cảnh cuộc họp sắp tới giữa các nước NATO và Nga tại Brussels vào ngày 12/1 tới đây; trong đó chủ đề chủ yếu là không mở rộng NATO, cũng như từ chối kết nạp Ukraine và Gruzia vào khối. Nếu NATO thực sự muốn bỏ qua các hạn chế của chính mình và chấp nhận Ukraine và Gruzia vào NATO, thì Nga sẽ ngay lập tức phản ứng với điều này; có thể bằng cách triển khai một số lượng đáng kể quân đội và vũ khí ở biên giới của hai quốc gia này. Chưa kể thực tế là Gruzia và Ukraine cũng như một số quốc gia thuộc NATO khác, sẽ trở thành mục tiêu chính cho các loại vũ khí chiến thuật và chiến lược của Nga; như vậy châu Âu lại sống trong cảnh nơm nớp lo sợ của vũ khí hạt nhân tầm trung, trong thập kỷ 1970 và 1980. Chưa kể nếu các nước như Gruzia và Ukraine đe dọa trực tiếp an ninh Nga, Nga sẵn sàng phản ứng như cuộc chiến giữa Gruzia và Nga năm 2008; với một quốc gia có vũ khí hạt nhân và sẵn sàng “đánh đòn phủ đầu”, liệu khi đó, các quốc gia thành viên có cam kết bảo vệ? Nguồn ảnh: QQ. Video do người dân quay lại cảnh đoàn tàu của Ukraine chở xe bọc thép hướng về biên giới Nga.

