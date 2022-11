Nga tăng tốc tấn công tại Donbass, Ukraine sắp mở mặt trận mới

Hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, sau khi thực hiện triệt thoái khỏi hữu ngạn Kherson, quân đội Nga đã tăng tốc độ tấn công tại chiến trường Donbass; quan trọng nhất đó là quân Nga đã giành quyền kiểm soát làng Pavlovka (hay Pavlivka); Làng Pavlovka là thành trì cốt lõi của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk, với một số lượng lớn công sự và hầm hào kiên cố được xây dựng trong nhiều năm qua; đây cũng là điểm chốt ngăn quân Nga tiếp cận cứ điểm Ugledar (Vuhledar theo tiếng Ukraine). Tại làng Pavlovka, Quân đội Ukraine đã xây dựng một số lượng lớn các chiến hào giao thông và các điểm hỏa lực bên ngoài ngôi làng, với 18 cứ điểm hỏa lực được triển khai và một pháo đài trung tâm lớn trong làng. Có 30-40 binh sĩ Ukraine bảo vệ mỗi cứ điểm hỏa lực và 3 đại đội đóng quân trong lõi cứ điểm. Lực lượng tham gia tấn công vào Pavlovka của quân Nga bao gồm Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 40 của Hạm đội Biển Đen, các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ Nga và lực lượng Đặc nhiệm Donetsk. Do con đường duy nhất tới Ugleda phải qua làng Pavlovka, nên đây là khu vực phòng ngự cốt lõi quan trọng của quân đội Ukraine ở nam Donetsk. Bắt đầu từ tháng 6/2022, Quân đội Nga đã mở các cuộc tấn công vào làng Pavlovka. Sau nhiều tháng trời liên tiếp dùng hỏa lực bắn phá các vị trí phòng ngự của Quân đội Ukraine tại làng Pavlovka; từ tháng 10, quân Nga mới bắt đầu tổ chức đột phá vào trận địa phòng ngự quân Ukraine ở làng Pavlovka. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức đột phá trận địa phòng ngự của quân Ukraine tại làng Pavlovka, quân Nga cũng hứng chịu nhiều tổn thất; Tướng Surovkin, Tư lệnh chiến trường Ukraine của Nga cho biết, Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 của Nga bị thương vong 8%. Sau nhiều trận chiến đẫm máu, quân đội Nga đã chọc thủng được vị trí pháo đài cốt lõi của quân đội Ukraine và tràn ngập toàn bộ làng Pavlovka. Quân đội Nga thông báo, trong trận bao vây và tiến công làng Pavlovka, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.400 quân Ukraine, phá hủy 12 xe tăng, 27 xe bọc thép và 30 phương tiện khác. Phá hủy 6 khẩu pháo, bắn rơi 2 cường kích Su-25, 1 trực thăng Mi-8, 28 UAV các loại. Không chỉ đẩy mạnh tấn công trên chiến trường Donbass, Quân đội Nga tiếp tục phá hủy trang thiết bị và hỏa lực của quân phòng thủ Ukraine bằng hỏa lực không quân và pháo binh. Theo thông báo của Quân đội Nga, quân đội Ukraine đã bị phá hủy 43 trong tổng số 126 khẩu pháo 155mm M777 do Mỹ và Australia viện trợ. Theo thông báo của quân đội Nga, trong 17 ngày qua, trên nhiều chiến trường khác nhau trên khắp khu vực Donetsk, các loại UAV tự sát Lancet của Nga đã phá hủy 17 khẩu lựu pháo M777 của Ukraine. Cùng lúc đó, trên hướng Malinka (Marynka), sau gần 9 tháng chiến đấu, Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 của Quân đội Nga và các đơn vị khác đã tiến vào trung tâm thị trấn Malinka và đang giao tranh ác liệt với quân đội Ukraine. Khu nhà gỗ thấp ở trung tâm Thị trấn Malinka là vị trí nòng cốt của quân đội Ukraine. Ở hướng Kherson, quân đội Ukraine vẫn đang tấn công vào đường 66, chuẩn bị cắt đứt đường tiếp tế hậu cần của quân đội Nga. Nhưng trận chiến thực sự vẫn chưa đến, có tin quân đội Ukraine đã huy động hai lữ đoàn từ Kherson để tiếp viện cho chiến trường Donbass và đang được chuyển về hướng Zaporozhye. Theo hãng tin Sputnik dẫn lời ông Vladimir Rogov, thành viên của chính quyền Zaporozhye do Nga kiểm soát cho biết, chính quyền Kiev có kế hoạch tăng cường các hoạt động chiến đấu và cố gắng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở khu vực Zaporozhye trước cuối năm nay. Đồng thời, lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine cũng bắt đầu xâm nhập vào tiền phương phía quân Nga; họ đã thành lập một số đội đặc nhiệm với quân số từ 35-40 người, sẵn sàng xâm nhập hậu phương quân đội Nga để thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Trong khi đó chiến thuật mà quân đội Nga hiện đang sử dụng là bắn phá liên tục bằng hỏa lực pháo binh, khiến nhiều trường hợp quân đội Ukraine đã mất hiệu quả chiến đấu, trước khi đến được vị trí tấn công. Tuy nhiên, chiến thuật này của quân đội Nga phụ thuộc quá nhiều vào hỏa lực pháo binh và khó bền vững. Trong 24 giờ qua, có 80 xe quân sự Ukraine, 14 xe bọc thép, 6 pháo 152mm D-20, 5 pháo M777, 2 súng cối 120mm, 11 pháo chống tăng MT12 và hơn 1.500 lính của quân đội Ukraine tiến vào khu vực phía bắc tỉnh Zaporozhye. Điều quan trọng và yếu nhất của Quân đội Nga hiện nay là khả năng trinh sát nắm địch; nếu quân Nga muốn tiêu diệt một lữ đoàn cơ giới của quân đội Ukraine, thì đầu tiên họ phải xác được các trận địa phòng không của Ukraine để tấn công. Sau đó, quân đội Nga có thể điều động máy bay chiến đấu tấn công các loại pháo tự hành, pháo xe kéo, pháo phòng không và bệ phóng tên lửa vào các mục tiêu cấp hai. Sau đó, nhóm thiết giáp Nga có thể đi lên, và bộ binh dọn dẹp chiến trường. Các trận chiến tại Zaporozhye và Donbass vào mùa đông này có khả năng sẽ diễn biến rất ác liệt.

