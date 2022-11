Quân đội Nga và Ukraine sau 9 tháng xung đột

Trước tiên hãy đánh giá quân đội Ukraine. Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, hầu hết mọi người đều đánh giá thấp quân đội Ukraine; thậm chí họ còn cho rằng hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine không bằng du kích Taliban tại Afghanistan. Trên thực tế, Nga cùng Ukraina đều là những nền móng cơ sở tạo nên nhà nước Liên Xô vĩ đại trong quá khứ. Trong hàng trăm năm, Sa hoàng Nga và Liên Xô đã thành lập một đế chế vĩ đại trên khắp châu Âu và châu Á, và lập được vô số thành tích trên vô số chiến trường. Tuy nhiên, bất kể là quân đội của nước Nga Sa hoàng hay quân đội Liên Xô, không chỉ có người Nga, mà còn có một số lượng lớn người Ukraine. Quân đội Liên Xô trong Thế chiến II, hơn 10 triệu người Nga và một số lượng lớn người Ukraina đã gia nhập quân đội Liên Xô. Trong những ngày đầu của Chiến tranh Xô-Đức, người Ukraine chiếm tới 50% quân đội Liên Xô chiến đấu ở mặt trận phía tây nam. Nhiều phương diện quân (tổ chức chiến đấu lâm thời cao nhất của quân đội), phần lớn là người Ukraine. Trong giai đoạn sau của cuộc chiến, tỷ lệ người Ukraine trong bốn mặt trận lớn trên lãnh thổ Ukraine, do quân đội Liên Xô tiến hành là khoảng 60-80%; sau tháng 6/1944, người Ukraine chiếm 40% tổng số quân đội Liên Xô. Vì vậy, bản thân người Ukraine cũng có thể chiến đấu tốt; đồng thời, từ năm 2014, Ukraine đã khôi phục hệ thống động viên ba cấp và nâng cấp hệ thống dự bị động viên. Hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện luân phiên từ Mỹ và các quốc gia phương Tây. Trên thực tế, chất lượng tổng thể của quân đội Ukraine trên chiến trường không hề thua kém chút nào. Nói cách khác, chất lượng binh lính Nga không vượt trội binh lính Ukraine. Thứ hai là quân đội Ukraine có ưu thế về số lượng; Ukraine đã tiến hành động viên thời chiến ngay khi xung đột nổ ra. Trên chiến trường, quân đội Ukraine lâu nay vẫn duy trì 500.000 đến 700.000 quân, mà quân đội Nga chỉ có hơn 200.000 quân. Cho dù sau khi huy động lực lượng dự bị, quân đội Nga nhiều nhất cũng không vượt quá 300.000 quân trên chiến trường Ukraine. Vì vậy, quân đội Ukraine đã thực sự duy trì được lợi thế sức mạnh gấp 2-3 lần so với quân đội Nga. Hiệu quả chiến đấu của hai bên về cơ bản là tương đương nhau, nhưng quân đội Ukraine có ưu thế về quân số. Mặc dù quân đội Nga có ưu thế về hỏa lực pháo binh gấp 10 lần, nhưng quân đội Ukraine cũng có điểm cộng là bố trí được một lượng lớn quân số và đặc biệt là đã xây dựng trận địa phòng ngự kiên cố. Thứ ba là sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây cho Ukraine; khi xung đột bùng nổ, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine hơn 19 tỷ USD và Châu Âu đã cung cấp cho Ukraine 8 tỷ euro trang thiết bị quân sự. Những vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine bao gồm hơn 1.000 xe tăng T-72, xe bọc thép M113, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, xe quân sự Hummer và xe vận tải kháng mìn, xe bọc thép M1117, v.v. Ngoài ra còn có hơn 300 khẩu pháo xe kéo 155mm M777, pháo tự hành 155mm M109 do Mỹ sản xuất, pháo tự hành bánh hơi 155mm Caesar của Pháp, pháo tự hành 155mm PZH2000 của Đức, 155mm Krab của Ba Lan và nhiều loại pháo cũ do Liên Xô sản xuất cùng 20 bệ phóng tên lửa cơ động cao HIMARS. Về vũ khí chống tăng và tên lửa phòng không vác vai, Ukraine nhận được hàng chục ngàn hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, Tow, Stinger, AT-4, NLAW, Iron Fist và các tên lửa chống tăng và phòng không khác. Ngoài ra Ukraine nhận được 2.000 máy bay không người lái mang tên lửa lảng vảng (UAV tự sát); một lượng lớn hệ thống quan sát ban đêm, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị chống cháy nổ và rà phá bom mìn, v.v. Khi nhận được vũ khí tấn công chính xác tầm xa, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa HIMARS để tấn công các kho đạn, vũ khí, trung tâm tiếp tế và căn cứ của quân đội Nga trong phạm vi 70 km trên chiến trường. Quân đội Ukraine sử dụng các loại pháo phương Tây khác nhau để tấn công các mục tiêu như vũ khí và thiết bị của Nga ở độ sâu 10-20 km và sử dụng các tên lửa chống tăng khác nhau để đánh chặn, tập kích và phục kích các mục tiêu của Nga trong vòng 1-3 km từ tiền tuyến. Quân đội Nga về cơ bản đã thể hiện hiệu quả chiến đấu bình thường trên chiến trường. Mặc dù Quân đội Nga chỉ có 240.000 lính bộ binh và hàng chục nghìn lính dù và lính thủy đánh bộ, nhưng họ chỉ có 10 lữ đoàn vận tải hậu cần chiến dịch. Khả năng vận chuyển và hậu cần chiến dịch của quân đội Nga như vậy, không thể hỗ trợ một cuộc chiến tổng lực với chiều sâu chiến dịch lớn; do vậy, Quân đội Nga chỉ có thể phát huy ưu thế hỏa lực ở những nơi có đường sắt. Giờ đây, quân đội Nga chỉ có thể chống chọi với các đợt phản công liên tục của hàng trăm nghìn quân Ukraine được trang bị số lượng lớn vũ khí phương Tây; đồng thời có thể kiểm soát một khu vực rộng hơn 80.000 km2 ở 4 tỉnh của Ukraine, mà họ đã tổ chức trưng cầu dân ý. Quân Ukraine vào tiếp quản thành phố Kherson sau khi quân Nga rút lui.

