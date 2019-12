Mỹ từng có xe tăng T54 trong biên chế, "hầm hố" hơn T-54 Liên Xô nhiều!

Trong những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, Mỹ cũng từng chế tạo một mẫu thử nghiệm xe tăng và đặt tên là T54. So với phiên bản T-54 của Liên Xô, T54 của Mỹ có trọng lượng nặng, vẻ ngoài hầm hố và hiện đại hơn rất nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng cộng có ba mẫu thử nghiệm của T54 Mỹ từng được sản xuất, tất cả đều sử dụng pháo chính 105mm (so với pháo 100mm của T-54). Tuy nhiên, thay đổi nhiều nhất là ở phần tháp pháo. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, phiên bản xe tăng T54 Mỹ đầu tiên và T54E1 có trang bị tháp pháo với khả năng nạp đạn tự động. Đây cũng là chiếc xe tăng đầu tiên của Mỹ - nếu không muốn nói là của thế giới được trang bị tính năng này. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù vậy do cơ chế nạp đạn tự động tỏ ra rất phức tạp và có nhiều nhược điểm, tới phiên bản cuối cùng là T54E2, cơ chế nạp đạn tự động đã bị lược bỏ bớt và thay vào đó là nạp đạn viên. Nguồn ảnh: Pinterest. Ở trạng thái chiến đấu, các xe tăng T54 sẽ có trọng lượng tối đa lên tới 50 tấn, chiều dài của xe lên tới 11,4 mét, xe rộng 3,6 mét và cao 3 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Giáp của xe tăng T54 do Mỹ sản xuất về cơ bản là vượt trội phần lớn các xe tăng hạng trung cùng thời khi lớp giáp trước của nó được vát nghiêng tới 60 độ và có độ dày lên tới 220mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Nếu quy đổi theo công thức, độ dày của tấm giáp này tương đương với 220mm thép cán đồng nhất - gần như vô hại trước hoả lực pháo 100mm từ các xe tăng chủ lực Liên Xô cùng thời. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài khẩu pháo chính, xe còn được trang bị một khẩu súng máy gắn trên nóc tháp pháo cỡ nòng 12,7mm, kèm theo đó là một súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Xe tăng T54 của Mỹ chỉ được sản xuất với mục đích thử nghiệm, chưa từng được sử dụng trong thực chiến hoặc được trang bị với số lượng lớn. Tới năm 1958, dòng xe tăng này bị Mỹ đình chỉnh và suốt từ đó tới nay, quân đội Mỹ không tiếp tục thiết kế ra bất cứ xe tăng này sử dụng cơ chế nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: So sánh cơ chế nạp đạn tự động của xe tăng Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp.

