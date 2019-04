M-26 và phát bắn "xuyên táo" T-34 tại Triều Tiên (2)

Diễn biến nghẹt thở

Ngay sau khi phát hiện mục tiêu, xe tăng số hiệu A34 của Mỹ khai hoả phát đầu tiên với đạn xuyên giáp động lực cao (HVAP), ngay sau phát đầu tiên xạ thủ của xe tăng A34 tiếp tục khai hoả hai phát nữa, sử dụng cùng loại đạn với phát đầu tiên. Lúc này, các xe tăng T-34 của Triều Tiên còn chưa vào vị trí nên vẫn tiếp tục di chuyển, kết cục là cả hai phát đạn của chiếc Pershing đều trượt, xạ thủ trên chiếc xe tăng số hiệu A34 mang tên Stanley Tarnowski bị cả bốn kíp chiến đấu Pershing thoá mạ không tiếc lời sau khi bỏ lỡ cơ hội dù cho đây là Trung sĩ xạ thủ xe tăng giỏi nhất trong toàn Đại đội.

Thực tế thì Tarnowski đã bị nhiếc móc hơi… oan vì anh ta không hề bắn trượt. Cả ba phát bắn đầu tiên khơi mào cho trận đấu tăng giữa Triều Tiên và Mỹ đều xuyên mục tiêu, tỷ số hiện giờ đang là 3-0 nghiêng về đội xe tăng M-26 Pershing. Trong số ba phát đạn, một phát đã xuyên qua vị trí của xạ thủ súng máy (bên phải lái xe) làm người này thiệt mạng ngay lập tức, làm bị thương nạp đạn viên trước khi xuyên thủng đuôi xe T-34 và chui ra ngoài. Chiếc T-34 không dừng lại ngay, nỗ lực của trưởng xa và tài xế đã đưa xe di chuyển thêm một đoạn nữa trước khi dừng khiến kíp lái M-26 Pershing cho rằng xạ thủ của mình đã trượt.

Khẩu pháo 90mm sát thủ của Pershing

Chiếc xe tăng T-34 thứ hai di chuyển vòng qua chiếc đầu tiên giờ đây đã đứng im một chỗ. Ngay lập tức chiếc T-34 thứ hai dính một loạt đạn pháo từ cả ba chiếc Pershing đi đầu, trong đó có một phát đạn trúng tháp pháo của chiếc xe tăng Triều Tiên. Phát đạn này không rõ đã khiến kíp lái trong xe bị choáng hay làm hỏng cơ cấu chuyển động của tháp pháo khi mà ngay sau khi dính đạn, tháp pháo của chiếc T-34 đã xoay lệch hẳn sang phải, xả đạn vào sườn núi.

Những con đường đèo độc đạo là cơn ác mộng với các xe tăng Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên vì rất dễ bị phục kích. Thực tế thì ở Triều Tiên có khá nhiều... đường đèo kiểu như này. Ảnh: Wiki.

Chiếc T-34 thứ ba lúc này bắt đầu xả đạn về phía xe tăng Mỹ, tận dụng xác của hai chiếc T-34 đi đầu làm vật che chắn. Tuy nhiên nỗ lực này không hiệu quả cho lắm khi các xe tăng M-26 của Mỹ có hệ thống ngắm quá hiệu quả, tiếp tục xả đạn chính xác khiến kíp lái chiếc T-34 thứ ba phải nhảy ra ngoài xe bỏ chạy và bị tiêu diệt bởi bộ binh Mỹ ngay sau đó.

Chiếc T-34 cuối cùng cũng là chiếc chỉ huy, sau khi nhận thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát đã cài số lùi hòng tẩu thoát khỏi bãi chiến trường càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên nỗ lực cắt đôi bộ binh với xe tăng Mỹ giờ đây đã trở thành thảm hoạ khi chính chiếc T-34 này bị kẹp giữa bộ binh và xe tăng Mỹ. Thuỷ quân Lục chiến lại tiếp tục sử dụng pháo không giật và bazooka trong nỗ lực tiêu diệt xe chỉ huy của Triều Tiên đang rút chạy do xác của ba chiếc T-34 đi đầu đã chặn đường khiến đội xe tăng Pershing không thể tham gia truy đuổi được.

Họ đã thành công, chiếc T-34 cuối cùng của Triều Tiên cháy ngùn ngụt trước khi phía Mỹ ngừng xả đạn.

M-26 Pershing khi hành quân phải "gác" pháo ra phía sau xe do nòng pháo của nó khá nặng và chìa ra ngoài quá dài. Ảnh: Tank medium.

Đột ngột, một xe tăng M26 của Mỹ cũng… bốc cháy. Tất nhiên là nó không bị bộ binh Mỹ bắn nhầm. Kíp lái của chiếc M26 này đã thoát ra ngoài an toàn và cho biết, trong cuộc đấu tăng ngắn ngủi nhưng rất ác liệt, chiếc M26 của họ đã gặp sự cố và tràn xăng ra bên trong xe. Khi khai hoả khẩu pháo 90mm trên xe tăng, mồi đánh lửa đã khiến hơi xăng bên trong xe bắt nhiệt và bốc cháy.

Do xe tăng M26 Pershing của Mỹ sử dụng nhiên liệu là xăng, trong khi đó xe tăng của Triều Tiên vốn do Liên Xô sản xuất lại sử dụng nhiên liệu là dầu diesel. Kết cục là xe tăng Mỹ dễ bắt lửa và có tỷ lệ cháy cao hơn nhiều so với xe tăng Liên Xô.

Trận đấu tăng đầu tiên giữa Triều Tiên và Mỹ đã kết thúc, phần thắng hoàn toàn thuộc về phía Mỹ. Điều này đã khẳng định rằng loại xe tăng được sản xuất theo tiêu chí rẻ, đông, dễ sử dụng của Liên Xô trong Chiến tranh Thế giới thứ hai hoàn toàn không còn phù hợp với xe tăng Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên. Ngoài ra, Mỹ cũng rút ra bài học đắt giá sau trận đấu tăng này đó là vũ khí chống tăng của bộ binh Mỹ quá… kém khi Thuỷ quân Lục chiến phải chật vật để tiêu diệt một xe tăng vốn dĩ đã ra đời từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.