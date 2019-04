Nóng: Nga khởi đóng 4 tàu chiến “khủng” cùng một ngày

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho hay, Nga sẽ khởi đóng 4 tàu chiến mới gồm: hai tàu hộ vệ Đề án 22350 và hai tàu đổ bộ đề án 11711 trong cùng một ngày (23/4) tại hai nhà máy lớn ở St Petersburg và Kaliningrad. Nguồn ảnh: Корабел.ру "Ngày 23/4, một vài tàu chiến biển xanh sẽ được khởi công chế tạo - hai tàu Đề án 22350 tại nhà máy Svernaya Verf (nhà máy phương Bắc) ở St Petersburg và hai tàu đổ bộ Đề án 11711 ở nhà máy Yantar, tỉnh Kaliningrad", ông Shoigu cho hay. Nguồn ảnh: Военный информатор "Bên cạnh đó, cùng ngày nhà máy đóng tàu phương Bắc sẽ kết hợp hai module thân tàu hộ tống Đề án 20386. Tàu mới được đặt theo tên người anh hùng Merkuriy - trong tháng 5 sẽ kỷ niệm 190 năm ngày sinh của vị này", ông Shoigu cho biết thêm. Nguồn ảnh: TimeAllNews.ru Dự kiến, các tàu hộ vệ 22350 và tàu đổ bộ 11711 sẽ hoàn thành và bắt đầu chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2025. Nguồn ảnh: Защищать Россию Theo các nguồn tin trước đó, cặp tàu tiếp theo của Đề án tàu đổ bộ tấn công 11711 Ivan Gren sẽ được cải tiến tốt hơn so với cặp tàu trước đó. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin về hạng mục nâng cấp cụ thể trên cặp tàu mới. Nguồn ảnh: defendingrussia Trước đây, để hoàn thành chiếc tàu 11711 đầu tiên mang tên Phó Đô đốc Ivan Gren, nhà máy Yantar đã mất tới 14 năm trời vất vả dù kích thước con tàu là không quá lớn. Chiếc thứ hai của cặp thứ nhất hiện vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện và thử nghiệm. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko Cặp tàu thứ nhất có lượng giãn nước toàn tải 6.600 tấn, dài 120m, tốc độ 18 hải lý/h, dự trữ hành trình 6.500km, chở được 13 xe tăng và 300 lính hải quân đánh bộ. Boong tàu có hangar và sân đỗ lớn cho phép triển khai hai trực thăng Ka-27 hoặc Ka-29. Nguồn ảnh: defence Nhìn chung thiết kế tàu đổ bộ Ivan Gren hiện tại là không có gì mới mẻ, vẫn sử kiểu tàu đổ bộ “há mồm” đã lỗi thời trên thế giới. Hi vọng là nước Nga sẽ có đột phá ở cặp thứ 2. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko Về phần đề án 22350, cặp tàu sắp được khởi đóng tới đây thuộc cặp thứ 3 (chiếc thứ 5-6). Tuy nhiên, thực tế đến nay Hải quân Nga mới chỉ biên chế có một chiếc duy nhất vào năm 2018 dù công tác chế tạo được khởi động tận năm 2006. Các vấn đề về kỹ thuật, chi phí đã khiến chương trình bị trì hoãn nhiều lần. Nguồn ảnh: Wikipedia Thật may, Đề án 22350 dù ra đời rất muộn nhưng nó không quá lỗi thời. Có lượng giãn nước chưa tới 6.000 tấn, nhưng hệ thống hỏa lực của nó là đáng ngưỡng mộ với 16 tên lửa hành trình Kalibr, 32 tên lửa phòng không tầm trung - xa Redut 9M96 cùng hệ thống săn ngầm. Mang ít tên lửa hơn nhưng sức mạnh của nó không phải là thua kém quá xa các tàu chiến Aegis của Mỹ. Nguồn ảnh: Bastion-Kapenko Đúng vậy, với Kalibr, tàu hộ vệ 22350 có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất ở cự ly cách xa 1.500-2000km, tiêu diệt tàu chiến mặt nước cách đến 600km. Sức mạnh này nào có thua tàu Mỹ. Nguồn ảnh: Oleg Kuleshov Video Nga hạ thủy tàu chiến mới ở St Petersburg. Nguồn: RT

