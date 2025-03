Lính đánh thuê cho Ukraine không đầu hàng, cái kết đã được cảnh báo

Mỹ, Nga và Ả Rập Xê Út dường như đã không đạt được sự đồng thuận về cách thức đạt được lệnh ngừng bắn. Hơn nữa, các nước Liên minh châu Âu (EU), với tư cách là lực lượng quan trọng trong phe phương Tây, không đồng tình với các chính sách hiện tại của chính quyền của Tổng thống Donal Trump về Ukraine. Ngoài ra, Anh, quốc gia châu Âu đi đầu chống Nga, đang tỏ thái độ cứng rắn nhất. Đại diện thường trực của Anh tại OSCE cho biết, "Đã đến lúc Nga chấp nhận đề xuất của Mỹ và ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện mà không trì hoãn thêm nữa. Cho đến nay, Nga vẫn chưa làm như vậy". Vì vậy, dự đoán trước đó của truyền thông nước ngoài rằng, có thể đạt được lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Nga-Ukraine trước ngày 20/4 rõ ràng sẽ thất bại. Tuy nhiên, yếu tố chính tác động đến diễn biến chiến trường Nga-Ukraine vẫn đến từ Mỹ. Việc Washington nối lại viện trợ quân sự cho Kiev, tương đương với một cú hích tinh thần cho quân đội Ukraine (AFU). Trên hướng Kursk, AFU đã tiếp tục tổ chức phản công vào Sudzha để giải cứu quân của họ và lính đánh thuê nước ngoài bị mắc kẹt. Hiện trong khu rừng rộng lớn ở biên giới tỉnh Kursk của Nga với Ukraine, từ làng Gogolevka ở phía tây nam thị trấn Sudzha đến tỉnh Sumy của Ukraine, một cuộc đấu trí đang âm thầm đang diễn ra. Theo hãng tin Mỹ CNN, ít nhất 2.500 quân Ukraine và một số lính đánh thuê phương Tây đang phải đối mặt với “vòng vây tử thần”, do quân đội Nga (RFAF) giăng ra. Để cứu những người lính đang trong tình thế tuyệt vọng này, chỉ huy AFU đã lên kế hoạch cẩn thận cho một chiến dịch giải cứu. Tuy nhiên, kế hoạch mà họ tốn nhiều tâm trí này dường như trở nên yếu ớt và bất lực trước bức tường sắt của Cụm quân phía Bắc RFAF. AFU đã cố gắng đột phá, tạo ra một “vết nứt” ở khu vực biên giới tỉnh Belgorod của Nga, thậm chí còn mơ tưởng đến việc tiến về phía nam Sudzha để đánh lạc hướng RFAF. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc, khi cuộc giải vây ở Kursk được phát động, RFAF đã kiểm soát chặt chẽ tuyến đường huyết mạch R200 từ Sudzha tới Sumy. Việc RFAF cắt đứt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch này, có nghĩa là việc chuyển quân giải cứu của Ukraine đã trở thành một điều xa xỉ. Trước tình thế tuyệt vọng, AFU phải phân tán thành nhiều nhóm nhỏ, cố gắng tìm tia hy vọng có thể thoát khỏi lưới hỏa lực của quân đội Nga. Lữ đoàn bộ binh 116 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của AFU, cung cấp hỏa lực yểm trợ cơ động và cố gắng mở đường máu cho đơn vị khác của AFU đột phá vào khu vực Sudzha. Tuy nhiên, nỗ lực của họ nhanh chóng bị dập tắt, bởi những trận mưa bom từ máy bay ném bom chiến đấu của Nga. Quân Ukraine bị mắc kẹt ở khu vực từ Sudzha đến Belgorod, đặc biệt là lính đánh thuê phương Tây, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn chưa từng có. Họ hiểu rất rõ rằng, ngay cả khi không bị RFAF tiêu diệt trực tiếp, thì tình trạng tuyệt vọng vì hết đạn và lương thực cũng sẽ đẩy họ vào vực thẳm tử thần. Vào đêm ngày 24/3, hàng trăm quân Ukraine đã cố gắng trốn thoát khỏi vòng vây bằng xe bán tải, nhưng không may họ đã bị lực lượng Không quân chiến thuật Nga tấn công. Cuộc tấn công lần này của quân đội Nga cực kỳ ác liệt, khi sử dụng bom chùm 1.500 kg, tiêu diệt nhiều lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Trên hướng mặt trận Donetsk, AFU đang nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ mới trên hướng Nam Donetsk. Phóng viên hãng tin AFP của Pháp đưa tin, tại Donetsk, RFAF đã không thể tiến quân nhanh chóng sau khi đột phá qua các tuyến phòng thủ Pokrovsk và Velyka Novosyolka, khi AFU đã tăng cường thêm lực lượng. Hiện ở mặt trận Donetsk, AFU đang xây dựng tuyến phòng thủ với tốc độ nhanh chưa từng có. Ngoài ra, một số đơn vị AFU mới được thành lập và rút ở mặt trận Kursk về, cũng như lính đánh thuê nước ngoài đã được triển khai tới mặt trận Donetsk để tăng cường phòng thủ. Đồng thời tổ chức phản công khi có thời cơ. Tuy nhiên, kết quả thực tế các cuộc phản công của AFU lại cực kỳ hạn chế và cái giá phải trả lại cực kỳ đắt đỏ. Dưới sự tấn công kết hợp của hỏa lực không đối đất và UAV FPV của Nga, lực lượng biệt kích Ukraine khó có thể gây ra mối đe dọa hiệu quả cho các vị trí của Nga và họ thường kết thúc bằng việc "đến nhưng không trở về". Hãng tin RT của Nga đưa tin, vào ngày 26/3, tại phía bắc Donetsk, một đơn vị của RFAF, đã sử dụng mìn chống tăng để tiêu diệt 16 lính đánh thuê cho Ukraine. Chỉ huy đơn vị của RFAF, đã kêu gọi quân Ukraine đầu hàng sáu lần, nhưng họ vẫn từ chối hạ vũ khí và tiếp tục bắn vào UAV của Nga. Không thể kêu gọi quân Ukraine đầu hàng, viên chỉ huy người Nga đã ra lệnh tiêu diệt họ ngay tại chỗ. Sau đó, UAV của Nga thả mìn chống tăng vào hầm ngầm, nơi 16 lính đánh thuê nước ngoài đang ẩn náu, khiến căn hầm sụp xuống và chôn vùi 16 lính đánh thuê. Thật khó để tưởng tượng tại sao những lính đánh thuê nước ngoài này lại ngoan cố đến vậy. Theo lời thú nhận của người lính Ukraine, bị quân Nga bắt làm tù binh, Roman Lysenko, những người lính Ukraine đã bị ép dùng “thuốc đặc biệt”. Sau khi dùng thuốc, binh lính sẽ biểu hiện những triệu chứng điển hình sau: đầu tiên, cảm giác sợ hãi hoàn toàn biến mất. Thứ hai, tính “anh dũng” được tăng cường đáng kể. Thứ ba, tạo ra cảm giác ảo tưởng. Từ đây chúng ta có thể tìm ra lý do thực sự tại sao 16 lính đánh thuê này, lại chiến đấu đến chết như vậy. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Kyiv Post, Sina).

