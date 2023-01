Lữ đoàn đặc nhiệm 46 Ukrainetại Soledar rơi vào thế khó?

Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, trong những ngày qua, gây chú ý nhất là việc tràn ngập Soledar của quân Nga. Hơn nữa, trận chiến này đã trở thành “phong vũ biểu” của trận chiến quyết định mùa đông Nga-Ukraine. Theo lời của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Denis Pushilin vào ngày 11/1, kết quả của trận Soledar sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng cuối cùng của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Lý do Nga và Ukraine giao tranh quyết liệt ở Soledar, bởi vì nơi đây là một thị trấn chiến lược quan trọng ở vùng Donbass. Tầm quan trọng về mặt quân sự của Soledar không kém gì những địa điểm chiến lược như Mariupol, Severodonetsk hay Lyman. Vì vậy, kể từ khi trận chiến mùa đông quyết định bùng nổ, Quân đội Ukraine đã tăng cường lực lượng phòng ngự ở Soledar để có thể giữ vững thị trấn chiến lược này. Quân đội Ukraine thậm chí còn không ngần ngại thả dù Lữ đoàn tấn công đường không số 46, được gọi là lữ đoàn tác chiến đặc biệt “át chủ bài” của họ xuống tăng cường cho Soledar. Chính nhờ quân của Lữ đoàn 46, cùng với các lực lượng chiến đấu khác của Ukraine, họ đã nhanh chóng xây dựng các công sự trận địa chiến đấu vững chắc ở khu vực này. Để cùng nhau đẩy lùi hàng trăm cuộc tấn công của quân đội Nga. Tuy nhiên, trước sự tấn công mãnh liệt của Quân đội Nga, mà chủ yếu là lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga, Lữ đoàn đặc nhiệm số 46 của Quân đội Ukraine chiến đấu tại Soledar, đã bị lực lượng Wagner chia cắt thành nhiều mảnh, không thể hỗ trợ được cho nhau. Được biết, Lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 46 của Quân đội Ukraine đã chiến đấu hết mình trong hơn mười ngày ở Soledar và nhiều đơn vị của Lữ đoàn đã bị mắc kẹt trong vòng vây; họ đã bị các đơn vị chiến đấu Wagner đánh giáp la cà trên đường phố. Cuối cùng, do đạn dược và lương thực đã cạn kiệt, kế hoạch chiến đấu phòng ngự được xây dựng trước đó của Lữ đoàn 46 bị phá vỡ và buộc chỉ huy Lữ đoàn phải tổ chức một cuộc đột kích để phá vòng vây, rút lực lượng về thành phố Bakhmut ở phía nam. Khi quân của Lữ đoàn 46 đột phá khỏi vòng vây, họ đã bị lực lượng Wagner phục kích, truy kích. Quân phá vây không những bị thương vong nặng nề, mà ngay cả kế hoạch đột phá được lên kế hoạch cẩn thận của họ, dường như đã không thành công. Trên thực tế, trong quá trình chiến đấu tại Soledar, Lữ đoàn 46 không được tiếp viện và liên tục bị lực lượng Wagner bao vây, chia cắt, bắn tỉa và nhiều điểm chốt phòng ngự của Lữ đoàn bị tiêu diệt. Theo người phát ngôn của lực lượng Wagner, có ít nhất 89 sĩ quan và binh lính Ukraine đã thiệt mạng. Giới phân tích quân sự cho rằng, quân đội Ukraine đã bị thiệt hại nặng nề trong trận Soledar. Ông Denis Pushilin cũng nhận định rằng, vì ý chí chiến đấu của binh lính Nga và đơn vị chiến đấu của Wagner rõ ràng là ở một trình độ khác hẳn. Còn ông Yevgeny Prigozin, người đứng đầu Lực lượng bán quân sự Wagner (phương Tây gọi là lính đánh thuê) cho biết, các đơn vị của họ hiện đã kiểm soát toàn bộ thị trấn chiến lược Soledar; đồng thời tiến hành truy quét tàn quân Ukraine còn mắc kẹt trong các tòa nhà của thị trấn. Trên thực tế, nếu quân đội Nga không cắt đứt đường tiếp tế hậu cần và vũ khí của họ từ Bakhmut đến Soledar; thì trong trận chiến giành Soledar này, khó có thể nói cuối cùng ai sẽ thắng. Nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng quân đội Nga thực sự vượt trội. Hơn nữa, để giảm bớt tổn hại về nhân lực trong trận chiến Soledar, Quân đội Nga đã huy động tối đa hỏa lực pháo binh các loại (chủ yếu là pháo hạng nặng và pháo phản lực phóng loạt), thậm chí là cả pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A; khiến cho 80% thương vong của Quân đội Ukraine tại Soledar và Bakhmut là do hỏa lực pháo binh Nga. Từ những thiệt hại của quân đội Ukraine cho thấy, mức độ bi thảm của cuộc chiến tại Soledar là quá kinh hoàng. Và điều này cũng chứng tỏ quyết tâm tràn ngập Soledar bằng mọi giá của quân đội Nga.

