Tràn ngập Soledar là bước đột phá rất lớn của Quân đội Nga?

Trên chiến trường Ukraine, tình hình mặt trận Bakhmut đã bế tắc từ sáu tháng nay; nhưng gần đây, một bước đột phá cuối cùng đã được mở ra. Nguyên nhân gây ra sự thay đổi này là do nỗ lực của lực lượng bán quân sự Wagner của Nga. Họ đã thực hiện một bước đột phá tại thị trấn chiến lược Soledar, nằm ở đông bắc thành phố Bakhmut. Cùng với quân đội Nga bao vậy bên sườn thành phố Bakhmut, làng Krasnopilia phía tây nam của thành phố Bakhmut cũng đã bị lực lượng Wagner tràn ngập. Vì vậy, giờ đây các đơn vị Ukraine làm nhiệm vụ phòng ngự ở Bakhmut có nguy cơ bị "làm bánh bao". Theo thông tin mới nhất từ trang Topwar của Nga, sau khi lực lượng Wagner chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở Soledar và tràn ngập thị trấn chiến lược này, họ tiếp tục làm chủ hoàn toàn khu dân cư Sol, nằm gần Soledar. Điều này được tuyên bố trên kênh TG chính thức của lực lượng bán quân sự Wagner. Nhà ga đường sắt Salt và ngôi làng Sol nằm liền kề nhau; sau những trận giao tranh ác liệt, cả hai khu vực này, đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Wagner PMC. Như vậy lực lượng Wagner đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc trực tiếp giữa Seversk và Bakhmut, hai trung tâm phòng thủ chính của Quân đội Ukraine tại Donbass. Bây giờ các đơn vị Wagner sẽ có cơ hội tấn công Bakhmut từ hướng đông bắc. Việc giành quyền kiểm soát ga đường sắt Salt, sẽ có tác động tích cực đến cuộc tấn công đang diễn ra hiện nay đối với vùng ngoại ô phía bắc của Bakhmut. Và việc giành được lợi thế lớn như vậy, có thể nói là không hề dễ dàng với quân Nga. Tình hình hiện tại ở Soledar cơ bản đã “ngã ngũ”, nhưng các trận giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine xung quanh Bakhmut diễn ra vẫn vô cùng căng thẳng. Mức độ thậm chí còn khốc liệt, khiến cuộc chiến này trở nên bế tắc. Cuộc chiến tại Bakhmut được các sử gia so sánh với trận chiến Verdun kinh hoàng nhất trong Thế chiến thứ nhất giữa quân Pháp và quân Đức. Và Bakhmut được mô tả như "cối xay thịt", khi thương vong mỗi ngày của cả hai bên tham chiến là không hề nhỏ. Lý do khiến Nga và Ukraine bị ám ảnh bởi Bakhmut chính vì vị trí chiến lược vô cùng quan trọng của nó. Giá trị của Bakhmut nằm ở hệ thống các hầm mỏ giống như một "thành phố ngầm" mà nơi này sở hữu, có khả năng chứa được cả binh lính và xe tăng. Được biết, địa hình Bakhmut rất phức tạp, rất dễ phòng thủ và khó tấn công và quan trọng nhất, dựa vào mạng lưới đường hầm dài hơn 200 km, ở độ sâu 80 - 100 mét dưới lòng đất; nơi sâu nhất thậm chí là 288 mét. Theo một số thông tin, đường hầm ở Bakhmut rất rộng rãi, vũ khí lớn như xe tăng có thể di chuyển. Một mạng lưới đường hầm khổng lồ với độ sâu và quy mô lớn như vậy, mặc dù nó thường được sử dụng như một cơ sở dân sự; nhưng mục đích sử dụng quan trọng nhất của nó rõ ràng là quân sự. Hệ thống đường hầm tại Bakhmut có khả năng chống lại các cuộc tấn công hạt nhân và bom xuyên; cũng như có thể đóng quân với số lượng lớn cùng nhiều loại vũ khí trang bị. Vì vậy, đây thực sự là một "phương án phòng thủ dân sự" chiến lược; và điều này cũng có nghĩa là chỉ cần chiếm được vị trí chiến lược này, thì sẽ có thể bám trụ lâu dài. Tuy nhiên, tiến độ tấn công trực diện Bakhmut của quân đội Nga không nhanh, một nguyên nhân quan trọng là đạn pháo khó có thể công phá những công sự kiên cố dưới lòng đất; do vậy, ưu thế hỏa lực hạng nặng của pháo binh truyền thống của quân đội Nga không phát huy được nhiều. Nhưng dù vậy, đối với các đơn vị quân đội Ukraine phòng ngự tại đây mà nói, vẫn cảm thấy sợ hãi, khi mỗi ngày bị một lượng lớn đạn pháo dội xuống đỉnh đầu; đây là một cực hình đối với tinh thần của binh lính tại đây. Một nguồn tin cho biết, một tiểu đoàn của Lữ đoàn 128 của Quân đội Ukraine được triển khai tại Soledar đã rời vị trí mà không được phép, do tinh thần xuống thấp, dẫn đến sự thất thủ của Soledar. Trước đó, trong cuộc chiến tại Mariupol; mặc dù đường hầm dưới lòng đất của Nhà máy gang thép Azovstal chỉ dài khoảng 24 km. Tuy nhiên, trong quá trình tấn công và phòng thủ, nó cũng gây ra tổn thất nặng nề và bế tắc cho cả hai bên. Từ đó có thể thấy rằng độ khó và sự tàn khốc trong cuộc chiến của quân đội Nga ở Soledar và Bakhmut hẳn phải vượt xa Trận Mariupol..

