Quân đội Ukraine gấp rút thành lập Lữ đoàn 39 chỉ trong 7 ngày

Cục diện đối đầu trên chiến tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine thời gian gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới; đặc biệt với việc thị trấn chiến lược Soledar rơi vào tay quân đội Nga, cuộc xung đột này dường như lại có một bước ngoặt. Dù sao, quân đội Nga sau khi chiếm được Soledar, có thể tiếp cận thành phố Bakhmut từ phía đông bắc; một khi hình thành vòng vây, quân đội Ukraine trong khu vực sẽ khó có thể triệt thoái. Điều mà quân đội Nga không ngờ tới là ở chiến trường Bakhmut trước đó, Lữ đoàn 39 của Quân đội Ukraine đã bị quân đội Nga đánh thiệt hại nặng, lữ đoàn trưởng bị hy sinh, còn trên thực tế, Lữ đoàn 39 chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng một tuần sau, Lữ đoàn 39 lại xuất hiện ở Bakhmut. Để giữ được Bakhmut, quân đội Ukraine đã cử hơn chục đội lữ đoàn tinh nhuệ đến đây để kìm chân quân đội Nga; nhưng đáng tiếc là họ vẫn không thể tránh khỏi việc bị tổn thất nặng, trong khi chiến dịch vẫn chưa kết thúc. Giờ đây, có vẻ như quân đội Ukraine đã vội vã xây dựng lại Lữ đoàn 39 và đưa lữ đoàn này lên tiền tuyến chỉ trong một tuần; điều này dường như hoàn toàn không phù hợp với tuyên bố trước đó của lãnh đạo Kiev. Trước đó Tổng thống Zelensky từng khẳng định, tổn thất ở Bakhmut là không đáng kể và quân đội Ukraine vẫn có thể triển khai ở Slavyansk sau khi rút lui. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã đưa Lữ đoàn 39 trở lại tiền tuyến, điều này đủ cho thấy Bakhmut có ý nghĩa to lớn đối với chiến lược của Kiev như thế nào. Hơn nữa, Lữ đoàn 39 hiện tại cơ bản không có những binh sĩ và sĩ quan chỉ huy có kinh nghiệm, mà tất cả đều là tân binh; rất nhiều tân binh mới huấn luyện một thời gian ngắn, đã được điều ra chiến trường. Đồng thời, chỉ huy Lữ đoàn 39 là Thiếu tá Alexander Sack, chỉ mới 27 tuổi. Như vậy, Lữ đoàn 39 hiện tại, sức chiến đấu đã giảm sút nghiêm trọng, thiếu những quân nhân có kinh nghiệm chiến đấu; nhất là đội ngũ sĩ quan chỉ huy có kinh nghiệm chiến trường. Trong khi đó, động lực của Quân đội Nga hiện nay là lực lượng bán quân sự Wagner (phương Tây gọi là lính đánh thuê). Trong một thế trận bế tắc như ở Soledar, bất ngờ lực lượng Wagner đã mở một cuộc tấn công mãnh liệt và đột phá thành công qua tuyến phòng ngự của các đơn vị Ukraine, được xây dựng vững chắc ở Soledar. Vậy động lực nào khiến lực lượng Wagner có quyết tâm chiến đấu cao như vậy; nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng này là do ông Prigozin, người sáng lập Tập đoàn lính đánh thuê Wagner, trước đó đã đưa ra một điều kiện rất hấp dẫn đối với những người lính đánh thuê dưới quyền của mình. Theo các phương tiện truyền thông Pháp đưa tin trước đó, nhóm lính đánh thuê Wagner đã thống nhất với nhau rằng, các binh sĩ có thể thành lập đội chiến đấu của riêng mình, sau đó nhận nhiệm vụ do cấp trên giao; sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được tiền thưởng cao. Sau đó, một đội chiến đấu bao gồm 18 lính đánh thuê Wagner nhận nhiệm vụ đánh sập tòa nhà Học viện Thể thao ở vùng ngoại ô phía tây thị trấn Soledar; nhiệm vụ yêu cầu phải khấu trừ tiền thưởng 10.000 USD cho mỗi binh sĩ thiệt mạng trong trận chiến. Thật bất ngờ, đội chiến đấu gồm 18 thành viên này đã tràn ngập tòa nhà của Học viện Thể thao Soledar chỉ trong vòng 7 giờ đồng hồ và loại khỏi vòng chiến đấu 47 thành viên của Tiểu đoàn Azov đang trụ vững trong tòa nhà. Đội chiến đấu của lực lượng Wagner này có 10 xạ thủ bắn tỉa, 4 chiến đấu viên, 2 trinh sát và 2 người làm nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực. Sau 7 giờ đồng hồ đọ súng, nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc với cái chỉ 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương, động thái này một lần nữa khẳng định khả năng chiến đấu của lực lượng Wagner. Vì một thành viên trong đội chiến đấu đã thiệt mạng, trong nhiệm vụ chiếm Học viện Thể thao Soledar, nên bị khấu trừ tiền thưởng 10.000 USD, nên số tiền thưởng còn lại là 170.000 USD; ngoài ra do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, họ còn nhận được thêm 40.000 USD, tổng cộng 210.000 USD. Ngược lại, tinh thần quân đội Ukraine hiện tại đã sa sút đến tận cùng, nguyên nhân lớn nhất là do sĩ quan và binh lính tiền tuyến bị thương vong nặng nề, nhưng cấp trên không cho phép báo cáo trung thực về thương vong. Không khó hiểu vì sao, gia đình các binh sĩ Ukraine lại xuống đường biểu tình, yêu cầu Kiev công bố tung tích cuối cùng của người thân họ. Điều đó đủ cho thấy khi xung đột tiếp tục leo thang, quân đội Ukraine buộc phải đưa tân binh ra tiền tuyến, thậm chí còn lên kế hoạch che giấu số lượng thương vong. Về vấn đề này, nó hoàn toàn trái ngược với nhóm lính đánh thuê Wagner, thưởng rất “hậu” cho những người lính hoàn thành nhiệm vụ.

