Bắt đầu từ ngày1/4 vừa qua, sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, cụm quân trung tâm của Quân đội Nga đã dọn sạch “chướng ngại vật phía trước” đối với khu vực Chasov Yar và một lần nữa tiếp cận thành phố. Thành viên Duma Quốc gia Nga, ông Vodolatsky nói với hãng tin Nga Sputnik rằng, hiện Quân đội Nga đã áp sát Chasov Yar, trung tâm hậu cần ở khu vực miền đông Ukraine. Đồng thời, họ cũng sẵn sàng tiếp tục tấn công quân tiếp viện Ukraine. Trên thực tế, kể từ đầu tháng, nhiều đơn vị của Nga đã bao vây Chasov Yar và buộc Ukraine phải thu hẹp các vị trí phòng thủ bên ngoài; thậm chí Sư đoàn Dù 98 của Nga đã tiếp cận vào phía đông khu vực thành phố. Cuộc tấn công đã đạt được tiến bộ lớn. Trên thực tế, sau khi tràn ngập Bakhmut vào tháng 5/2023, có thông tin lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã chiếm được một số vị trí xung quanh Chasov Yar, nhưng đã bị Quân đội Ukraine đẩy lùi trong cuộc phản công sau đó. Sau khi thất thủ tại Bakhmut, quân Ukraine đã rút về Chasov Yar. Mặc dù sau hơn nửa năm tăng cường khả năng phòng thủ, nhưng không khó nhận thấy, so với sự kháng cự ngoan cường của Quân đội Ukraine năm ngoái, hoạt động tấn công của Nga lần này ít bị cản trở hơn nhiều. Cùng với thất bại ở Avdiivka hồi tháng 2 vừa qua, truyền thông phương Tây không mấy lạc quan về triển vọng của Ukraine, thậm chí còn cho rằng Ukraine sẽ một lần nữa dàn dựng vở kịch "đào tẩu hàng loạt". Vào ngày 16/4 vừa qua, nhà phân tích chính trị người Anh, Alexander Merculis đã đề cập thông qua kênh cá nhân của mình rằng, một số thông tin mà ông biết được cho thấy, tình hình ở Chasov Yar tệ hơn tất cả các bên tưởng tượng; thậm chí đã đạt đến mức "nguy cấp". Mekulis cho biết, các tuyến giao thông nối Chasov Yar với hậu phương đã bị UAV, pháo binh và không quân Nga bắn phá liên tục, khiến việc hỗ trợ của Quân đội Ukraine gặp rất nhiều khó khăn và gây tổn thất nặng nề trên đường tiếp viện. Nhưng quân Ukraine vẫn chiến đấu kiên cường. Ngoài ra, theo một số thông tin, Lữ đoàn xung kích Azov số 3 của Ukraine, với những binh lính mang tư tưởng dân tộc cực đoan, đã ngang nhiên từ chối sự điều động của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, và không chịu đến Chasov Yar để tiếp viện. Dựa trên điều này, Mekulis tin rằng, một số người ở Ukraine có thể đã cho rằng, họ sẽ "mất thành phố" và sự phản kháng ngày càng trở nên thụ động. Việc binh lính Ukraine “bất tuân thượng lệnh”, phản ánh tình hình bất lợi ở Chasov Yar. Trong đó nhiều lính Ukraine nghe tin quân tiếp viện bị đòn nặng khiến họ hoảng sợ. Hãng tin Sputnik ngày10/4 có bài viết cho rằng, Quân đội Nga đã coi Chasov Yar là thành phố tiếp theo "phải bị tràn ngập". Sau khi chiếm được, họ sẽ chuyển mục tiêu sang Konstantinovka, sau đó là sự tập trung vào Slavyansk và Kramatorsk. Điều đáng nói là Tổng thống Zelensky liên tục đổ lỗi cho tình hình bất lợi ở tiền tuyến là do "viện trợ tiêu cực" của Mỹ. Việc không cung cấp viện trợ cho Ukraine khiến việc tiếp tế rất khó khăn, nên thất bại là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó, Hạ viện Mỹ vào ngày 15/4 tuyên bố, họ đang chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về dự luật viện trợ cho Ukraine. Sau khi được thông qua, viện trợ của Mỹ cho Ukraine có thể được nối lại. Một số nhà bình luận cho rằng, nếu Chasov Yar cũng buộc phải “rút lui chiến lược”, điều đó sẽ có tác động rất lớn đến người dân Ukraine. Nhiều người nhận ra, nhiều năm xung đột đã không mang lại sự ổn định, mà thay vào đó họ sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn nữa và uy tín của Tổng thống Zelensky sẽ bị thách thức. Theo trang Topwar đưa tin, Quân đội Nga tiếp tục tiến công mãnh liệt vào vùng ngoại ô phía đông và phía nam Chasov Yar. Trong tiểu khu Kanal cũng đang diễn ra những trận đánh ác liệt giữa hai bên, quân Ukraine vẫn kiên cường bám trụ. Hiện tại phía Ukraine đang cố gắng đưa thêm các đơn vị dự bị đến Chasov Yar, cụ thể là ở phía đông thành phố. Tuy nhiên, Quân đội Nga làm gián đoạn việc chuyển quân dự bị, liên tục tấn công các vị trí của Ukraine bằng không quân và pháo binh. Do thường xuyên bị pháo kích và không kích, khả năng phòng ngự của Quân đội Ukraine tại Chasov Yar bị giảm đáng kể. Tinh thần của lính Ukraine đang xuống thấp, điều này được chính các nguồn tin Ukraine và phương Tây ghi nhận. Theo thông tin mới nhất, ở khu vực sườn phía đông bắc Chasov Yar, quân Nga đang san bằng chiến tuyến trong cuộc tấn công về phía nam làng Bogdanovka đã được họ chiếm từ trước đó. Đồng thời chiếm thêm các điểm cao có giá trị chiến thuật tại rừng rụng lá và tuyến đường sắt. Việc chiếm được các điểm cao chiến thuật đã giúp quân Nga đạt được "sự ngang bằng về mặt địa lý" với quân Ukraine, khi trước đó quân Ukraine đã lợi dụng những điểm cao để đạt được lợi thế về giám sát, cũng như độ chính xác và tầm bắn. Theo Topwar, trong 2 ngày qua, quân Nga đã chiếm thêm khoảng 1,5 km2 diện tích tại Chasov Yar, và điều đặc biệt quan trọng là phần lớn các khu vực này là các điểm cao có giá trị chiến thuật. Hiện nay các trận đánh đang diễn ra dọc theo tuyến Bogdanovka - Stupki Golubovskie-2. (Nguồn ảnh: Topwar, Rybar, Sputnik, CNN). Máy bay chiến đấu của Nga ném bom thành phố Chasov Yar ngày 17/4. Nguồn: Topwar.

