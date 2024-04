NATO “lừa” Nga, lực lượng tinh nhuệ đã được điều tới Ukraine

Tình thế mới bất ngờ xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngay sau khi Tổng thư ký NATO, ông Stoltenberg công khai tuyên bố trên truyền hình Ba Lan rằng, “NATO không có ý định đưa các đơn vị chiến đấu tới Ukraine”, thì giới truyền thông đã nhanh chóng tung tin, NATO đã điều lực lượng tinh nhuệ tới Lviv và Kiev ở Ukraine. Vào ngày 10/4, một thông tin trên trang web Avia.pro của Nga tiết lộ rằng, các đơn vị tinh nhuệ của quân NATO đã đến Lviv và Kiev. Việc chuyển quân này là hoạt động triển khai quân sự của NATO tới Ukraine, trước đó đã được Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorski công bố là “sứ mệnh chung”. Thông tin cũng không tiết lộ quy mô binh sĩ NATO đến Lviv và Kiev, cũng như ngày đến cụ thể, nhưng chỉ ra rằng lực lượng tinh nhuệ này của NATO đến Ukraine chủ yếu chịu trách nhiệm cho hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là duy trì và sửa chữa trang thiết bị quân sự, thay vì trực tiếp tham gia chiến đấu; nhiệm vụ thứ hai là triển khai lực lượng NATO này tại biên giới giữa Ukraine và Belarus hoặc tại cảng Odessa, để bảo vệ an ninh biên giới với Belarus hoặc cảng Odessa. Cách đây không lâu, ông Edward Luttwak, cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ, tuyên bố trong một bài viết trên trang web Unherd rằng, NATO sẽ gửi quân tới Ukraine, vì Quân đội Ukraine chịu thương vong nặng nề và cho rằng, Anh, Pháp và các nước Bắc Âu đang chuẩn bị bí mật gửi quân? Theo quan điểm của NATO, việc đưa quân tới Ukraine là một nỗ lực nhằm ngăn chặn thảm họa tại vùng “hoạt động quân sự đặc biệt” của Nga. Các nhà lãnh đạo phương Tây nhất trí cho rằng, cần phải có một “quyết định quan trọng”, bao gồm việc cử các nhóm quân tinh nhuệ nhỏ và nhân sự phụ trợ tới Ukraine. Tổng thư ký NATO một mặt tuyên bố, sẽ không đưa quân tới Ukraine nhưng mặt khác lại bí mật đưa quân tinh nhuệ tới Ukraine. Có vẻ như Nga đã bị NATO và tổ chức này “đánh lừa” ở tầm cấp chiến lược. Tuy nhiên quan điểm của Moscow về vấn đề này đã được Tổng thống Nga Putin nói trong cuộc phỏng vấn với tờ "Nước Nga ngày nay", sự hiện diện của binh lính phương Tây ở Ukraine và việc cung cấp vũ khí sẽ không làm thay đổi bất kỳ tình hình nào trên chiến trường Nga-Ukraine, nhưng sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về địa chính trị. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và cựu Tổng thống Nga, ông Medvedev thậm chí còn cho rằng, binh lính NATO ở Ukraine không được hưởng cách đối xử với tù binh chiến tranh và sẽ bị “tiêu diệt không thương tiếc”. Thậm chí ai tiêu diệt được binh sĩ NATO sẽ được thưởng rất hậu. Điều đáng chú ý là ngoài việc bí mật đưa quân tới Ukraine, Mỹ còn khẩn trương tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Ngày 10/4, tờ Pentapostagma của Hy Lạp đưa tin, để ngăn chặn Quân đội Ukraine bị đánh bại, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc cung cấp gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 138 triệu USD cho Ukraine, để sửa chữa nâng cấp các hệ thống phòng không MIM-23 Hawk. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo Chính phủ Mỹ đã chuyển hàng nghìn khẩu súng máy, súng bắn tỉa, súng phóng tên lửa và hàng trăm nghìn viên đạn thu giữ của Iran sang cho Ukraine. Ngày 15/2/2023, Mỹ đã bắt được 4 tàu vận tải Iran trên khu vực Biển Đỏ, đang vận chuyển vũ khí định trao cho lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen. Số vũ khí bộ binh này, đủ để trang bị cho một lữ đoàn bộ binh Ukraine (khoảng 4.000 quân). Hiện tại, tình hình chiến trường đang bất lợi cho Ukraine, khi Quân đội Nga đang tiến mạnh về phía tây Avdiivka với sự yểm trợ mạnh mẽ của pháo binh và không quân. Mặc dù các lữ đoàn 24, 47, 115, 59 và 25 của Ukraine đã mở các cuộc phản công, nhưng đều bị quân Nga đánh bại.



Q Còn “tâm chấn” trên chiến trường Ukraine trong những ngày qua, đó chính là Chasov Yar. Kể từ khi Quân đội Nga tiến vào vùng ngoại ô thành phố Chasov Yar ngày 5/4, cho đến nay họ đã đạt được những kết quả đáng kể. Quân Nga tiến công vào Chasov Yar từ nhiều hướng, hỏa lực pháo binh bắn phá ác liệt vào các vị trí của Ukraine cả ngày lẫn đêm; đồng thời lực lượng không quân chiến thuật thường xuyên ném bom các tòa nhà trong thành phố. Toàn bộ khu vực Chasov Yar bị bao phủ trong khói bụi. Theo truyền thông Nga, Quân đội Nga đã chiếm quyền kiểm soát cứ điểm Bodanivka ở phía đông bắc Chasov Yar vào ngày 8/4. Truyền thông phương Tây tin rằng, Quân đội Nga tiếp tục tấn công Chasov Yar cho đến khi kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Để tạo thêm ưu thế cho quân tiền tuyến, Nga tiếp tục mở cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng ở hậu phương Ukraine. Vào tối 10/4, Quân đội Nga đã sử dụng nhiều loại tên lửa tầm xa để tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine và các mục tiêu khác. Ngày 6/4, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng, Ukraine có thể phải thỏa hiệp trong tương lai và cho biết, NATO sẽ hỗ trợ cho các cuộc đàm phán của Ukraine với Nga. Giờ đây, khi lực lượng tinh nhuệ của NATO đã đến Ukraine, cùng với số lượng lớn vũ khí và thiết bị do Mỹ cung cấp, Ukraine được kỳ vọng sẽ có thể tiếp tục đứng vững trước sức ép tấn công mãnh liệt của Quân đội Nga, để nuôi hy vọng tiếp tục phản công. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Forbes, Ukrinform, Topwar).

