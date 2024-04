Tờ Pravda của Nga vào ngày 14/4 cho biết, Quân đội Nga đang tiến dọc theo một mặt trận rộng lớn về hướng Kramatorsk và Quân đội Ukraine đang xem xét rút quân khỏi Chasov Yar. Ảnh: X. Có những lục đục trong nội bộ Quân đội Ukraine, có thông tin về việc rút quân hoặc đầu hàng tại Chasov Yar và các lữ đoàn rời bỏ vị trí chiến đấu đã bị giải tán. Trong khi đó, quyết tâm kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ tại khu vực Donetsk của Quân đội Nga là không hề lay chuyển, không thế lực nào có thể ngăn cản được bước tiến của họ. Ảnh: Sputnik News. Theo các báo cáo, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Sersky đã phát biểu trong một bức điện vào hôm 14/4 về những khó khăn mà Quân đội Ukraine phải đối mặt ở Bakhmut và Chasov Yar, đồng thời tuyên bố rằng “Quân đội Nga đã nhận được lệnh tiến chiếm” thành phố Chasov Yar trước ngày 9/5. Ảnh: CNN. Theo phóng viên Lyubov Stepushova của tờ Pravda, điều này đã trở thành một thông lệ quen thuộc. Khi nào các cơ quan có thẩm quyền cao nhất ở Ukraine bắt đầu nói về ngày các thành phố bị Quân đội Nga kiểm soát, điều đó có nghĩa là những thành phố này sẽ bị họ bỏ rơi. Ảnh: The New York Times. Lyubov Stepushova viết rằng, đây có thể là kết luận mà Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine đưa ra sau hai ngày thị sát tình hình tại miền đông. Ông Selsky cũng nhấn mạnh rằng, “cần phải nâng cao chất lượng huấn luyện của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm cả việc nâng cao tinh thần của binh sĩ”. Ảnh: The Times. Tại Avdiivka, ông Selsky ra lệnh cho Lữ đoàn biệt kích số 3 (Tiểu đoàn Azov) đẩy lùi cuộc tấn công của Quân đội Nga, nhưng đơn vị này đã từ chối thực hiện mệnh lệnh. Gần đây, Lữ đoàn 67 (trước đây là “Quân đoàn tình nguyện Ukraine”) cũng đã bị giải tán do “vấn đề rút lui” và “kháng lệnh” gần Chasov Yar. Quân đội Nga đã thu được thông tin khi chặn sóng vô tuyến của lực lượng Ukraine cho biết, một số chỉ huy Ukraine tại Chasov Yar đã bí mật rút lui đến thành trì ở ngoại ô phía tây thành phố, khiến nhiều binh lính bị mắc kẹt tại các vị trí ở phía đông thành phố và không nhận được sự chỉ huy của cấp trên. Trong khi đó, các lực lượng Nga đang đẩy mạnh cuộc tấn công vào Chasov Yar. Khu vực Bogdanovka ở sườn phía bắc thành phố bị chiếm, trận chiến tại Kalinivka đã bắt đầu và quân Nga đang tiến song song với phòng tuyến xuyên qua Stupochki đến Konstantinovka. Những kết quả này cho thấy Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga có kế hoạch tiến hành một "cuộc tấn công gọng kìm" để chiếm thành phố. Trong khi đó, trận chiến đã bắt đầu ngay tại khu vực phía đông thành phố và quân Nga đã tiến đến kênh Donbass. Theo các nguồn tin của Nga, quân xung kích Nga đã chiếm một vị trí mới ở khu vực Dacha phía bắc khu định cư Novy và tiến hơn 500 mét về phía tây. Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Nga Boris Rozin đăng trên mạng xã hội rằng, có một đoạn kênh nối với phía nam thành phố có thể cho phép quân xung kích Nga đi qua kênh và tiến thẳng vào khu vực phía nam Chasov Yar. Lyubov quan sát thấy Quân đội Nga đang mở cuộc tấn công trên diện rộng từ Donetsk đến Novomikhaylovka và Ternovka. Theo nữ phóng viên, khu vực này bao gồm cụm đô thị Druzhkovka-Kramatorsk-Slaviansk, đây là khu vực cuối cùng trong cụm đô thị Donetsk do Quân đội Ukraine kiểm soát và Chasov Yar là điểm mấu chốt. Truyền thông phương Tây dự đoán Quân đội Nga sẽ nhanh chóng giành được thắng lợi trên mặt trận này. Báo cáo dẫn nguồn tin từ tờ “Financial Times” của Anh cho biết, “Đây là một trận chiến rất quan trọng, nếu Nga chiếm được thành phố, họ sẽ dễ dàng tiến sâu vào khu vực Donbass”.

