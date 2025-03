Nghi vấn “người ngoài hành tinh xám” là con người đến từ tương lai?

1. Có nguồn gốc từ câu chuyện có thật. Hình tượng Người ngoài hành tinh xám trở nên nổi tiếng sau vụ việc Barney và Betty Hill tuyên bố bị UFO bắt cóc vào năm 1961, trong đó họ mô tả sinh vật có làn da xám, mắt to và hình dáng nhỏ bé. Ảnh: Pinterest. 2. Là hình tượng phổ biến nhất về người ngoài hành tinh. Khác với các sinh vật ngoài hành tinh kỳ dị khác, Người ngoài hành tinh xám thường được miêu tả với hình dáng đầu lớn, mắt đen, không có lông và làn da xám trơn láng. Ảnh: Pinterest. 3. Được cho là có trí tuệ siêu việt. Trong các câu chuyện và thuyết âm mưu, Người ngoài hành tinh xám thường được mô tả là có trí tuệ vượt xa con người, sử dụng công nghệ tiên tiến và giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Ảnh: Pinterest. 4. Gắn liền với các vụ bắt cóc UFO. Rất nhiều báo cáo về việc bị UFO bắt cóc mô tả Người ngoài hành tinh xám thực hiện các thí nghiệm khoa học trên con người, đặc biệt liên quan đến sinh sản và di truyền. Ảnh: Pinterest. 5. Được cho là có liên quan đến chính phủ Mỹ. Nhiều thuyết âm mưu tuyên bố rằng chính phủ Mỹ đã bí mật hợp tác với Người ngoài hành tinh xám tại Khu vực 51 để nghiên cứu công nghệ UFO và thậm chí trao đổi thông tin với họ. Ảnh: Pinterest. 6. Xuất hiện nhiều trong văn hóa đại chúng. Người ngoài hành tinh xám đã trở thành biểu tượng của sinh vật ngoài hành tinh trong các bộ phim như "The X-Files", "Close Encounters of the Third Kind" và "Paul". Ảnh: Pinterest. 7. Một số người tin rằng họ là con người trong tương lai. Một giả thuyết thú vị cho rằng Người ngoài hành tinh xám thực chất là con người tiến hóa trong tương lai xa, trở lại quá khứ để nghiên cứu tổ tiên của mình. Ảnh: Pinterest. 8. Không có bằng chứng khoa học xác thực. Dù có rất nhiều câu chuyện và tuyên bố về sự tồn tại của Người ngoài hành tinh xám, nhưng đến nay, khoa học vẫn chưa tìm thấy bằng chứng cụ thể nào chứng minh sự hiện diện của họ. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

