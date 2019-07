Đơn vị 8200 "quả đấm thép" của tình báo Israel trên không gian mạng

Quả đấm thép của tình báo Israel trên không gian mạng

Sự tồn tại của Đơn vị 8200 dù đã được nhiều người biết đến trong một thập niên qua nhưng lịch sử hình thành của biệt đội này chưa bao giờ được báo cáo hay tiết lộ chính thức. 8200 được cho là một trong những đơn vị tình báo lớn nhất của Bộ Quốc phòng Israel và là cơ quan an ninh quốc gia lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

Theo tạp chí Forbes của Mỹ, Đơn vị 8200 được thành lập từ trước khi cuộc chiến tranh giành độc lập với các quốc gia Ả Rập diễn ra vào năm 1948 dưới cái tên Shin Mem 2 (nghĩa là dịch vụ công nghệ thông tin theo tiếng Do Thái). Mục tiêu chính của Shin Mem 2 tại thời điểm đó là nghe trộm các cuộc điện thoại trong cộng đồng Ả Rập nhằm tìm hiểu về những kế hoạch bạo động chống người Do Thái.

Đến năm 1948, đơn vị này được đổi tên thành Đơn vị 515, một con số ngẫu nhiên nhằm tránh sử dụng từ ngữ có liên quan đến Do Thái để che giấu hoạt động khi nói chuyện. Đến năm 1956, khi cuộc chiến lần thứ 2 giữa Israel và cộng đồng Ả Rập nổ ra, đơn vị này lại được đổi tên thành Đơn vị 848 sau khi Đơn vị 515 đã bắt đầu bị lộ.

Mọi chuyện bắt đầu chuyển biến vào năm 1973 khi Israel tham gia cuộc chiến với Ai Cập và Syria. Lúc đó, một nhân viên cấp cao của Đơn vị 848 bị quân đội Syria bắt và nhiều thông tin về đơn vị đã bị lộ. Trước tình hình đó, Israel quyết định cải tổ lại đơn vị chiến tranh mạng này với tên mới là Đơn vị 8200. Theo đó, Đơn vị 8200 là một đơn vị độc lập với rất nhiều nhóm nhỏ khác nhau hoạt động riêng rẽ và không ai biết nhóm nào làm cái gì. Đặc biệt hơn nữa, mỗi nhóm hoạt động như một startup, nghĩa là họ phải tự thân vận động chứ không được nhờ hỗ trợ từ các nguồn của chính phủ nhằm bảo mật nhiệm vụ.

Vai trò của 8200 trong Cơ quan Tình báo Quân đội Israel

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển thăng trầm, hiện nay Đơn vị 8200 được giao đảm nhận một số nhiệm vụ chính như sau:

Thứ nhất, đó là phát triển các sản phẩm công nghệ cao phụ trợ cho người lính trên chiến trường. Đơn vị 8200 được ví như một xưởng sản xuất “đồ chơi” cho những ngưới lính của Israel. Nếu những người lính cần các thiết bị đặc biệt, ví dụ như một quả mìn trông giống cục đá hay các loại vũ khí hiện đại như trong phim “Điệp viên 007” thì chỉ cần mô tả cho nhân viên Đơn vị 8200, họ sẽ làm ra thiết bị theo yêu cầu. Theo đó, các nhân viên trong Đơn vị 8200 phải thay phiên nhau trực mỗi ca từ 24 - 48 tiếng đồng hồ để xây dựng các thiết bị cho lính đặc nhiệm hoặc trực chiến giúp đỡ họ khi đang làm nhiệm vụ. Mọi người phải luôn dõi theo màn hình để đảm bảo thiết bị đều hoạt động tốt, những người lính đặc công sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ cao nhất khi cần thiết.

Thứ hai, phát triển các loại phần mềm nghe lén, phần mềm gián điệp đánh cắp thông tin. Trong những năm 1980, Đơn vị 8200 được giao nhiệm vụ chặn thu các bức thư điện tử từ những kênh liên lạc của các nước trong thế giới Ả Rập. Trong thời gian này, một trong những trạm chặn thu quan trọng nhất đối với Đơn vị 8200 là trạm nghe lén trên đảo Sicily mà họ sử dụng chung với những người Italia. Tại đó, Đơn vị 8200 đã xâm nhập được vào đường cáp chạy dưới đáy biển Địa Trung Hải và có cổng ra ở gần Palermo. Đường cáp này là một phần của hệ thống liên lạc quốc tế mà qua đó đa số các điện tín của các nước Ả Rập được chuyển đi.

Thứ ba, bảo đảm an ninh mạng cho hệ thống cơ quan. Đơn vị 8200 được cho là có mối quan hệ hợp tác mật thiết với những đơn vị tình báo tính hiệu và tình báo mạng hàng đầu của Mỹ. Do đó, 8200 không chỉ sở hữu nguồn nhân lực có năng lực tác chiến cao mà còn có được cả hệ thống cơ sở hạ tầng an ninh mạng rất mạnh, hiện đại. Đơn vị 8200 ngoài nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo mạng thì còn phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho toàn bộ hệ thống mạng cơ sở của các cơ quan quốc phòng Israel thông qua các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn tấn công cũng như chủ động phòng thủ trước các cuộc xâm nhập từ hacker nước ngoài.