Hai lữ đoàn Ukraine phản công, Nga tạo vòng vây bắc-nam Kurakhove

Ở mặt trận Kurakhove, quân Nga tiếp tục mở cuộc bao vây từ ba phía. Theo thông tin của tờ Forbes của Mỹ, ngày 18/11, để đối phó với cuộc tấn công ác liệt của Quân đội Nga, ít nhất hai lữ đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine đang giao tranh với biệt kích Nga ở cự ly gần và thỉnh thoảng sử dụng các đòn phản công, để ngăn bước tiến của quân Nga. Quân đội Nga đã sử dụng số lượng lớn UAV tự sát lảng vảng, để truy lùng lực lượng thiết giáp Ukraine. Hai bên đã tổ chức trò chơi “mèo vờn chuột” trên không tại đây. Ngay từ nửa tháng trước, hay nói chính xác là trước khi ông Trump đắc cử, xe tăng Ukraine hiếm khi mạo hiểm tấn công trực diện Quân đội Nga ở cự ly gần, vì UAV của Nga giăng khắp chiến trường. Để sống sót, trong hầu hết các trường hợp, xe tăng Ukraine ở Kurakhove sẽ chỉ khai hỏa vào các vị trí của quân Nga từ khoảng cách vài km, hoạt động như một khẩu pháo bắn ngắm trực tiếp di động. Điều này giúp an toàn hơn cho tổ lái xe tăng, nhưng ít gây thiệt hại hơn cho quân Nga. Kể từ khi ông Trump đắc cử, bị ảnh hưởng bởi chính sách "ngừng bắn trong 24 giờ" của ông, Quân đội Nga đã quyết định tấn công tuyến phòng thủ Pokrovsk-Kurakhove, trước khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm sau, để tăng lợi thế thương lượng của họ. Kế hoạch của Quân đội Nga là đánh chiếm Kurakhove trước, sau đó từ đây tổ chức bao vây thành phố Pokrovsk, điều này khiến Quân đội Ukraine ở Pokrovsk hy vọng, đồng đội của họ ở hướng thành phố Kurakhove, có thể ngăn chặn hoặc làm chậm cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra, chính quyền Ukraine còn muốn giữ khu vực Kursk, điều này buộc quân Ukraine ở Kurakhove phải liều lĩnh ngăn chặn bước tiến của quân Nga, nên xe tăng Ukraine tại đây bắt đầu cận chiến quy mô lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bước tiến của Quân đội Nga thời gian gần đây bị chậm lại. Dù tốc độ tiến quân của Nga ở Kurakhove đã chậm lại trong mấy ngày qua, nhưng mặt trận vẫn tiến về phía Ukraine, bởi thứ mà Quân đội Ukraine thiếu nhất không phải là là vũ khí mà chính là quân số; đặc biệt là binh lính được huấn luyện bài bản và có tinh thần chiến đấu cao. Kênh Rybar của Nga ngày 20/11 đưa tin, một chỉ huy Quân đội Ukraine cho biết, chất lượng binh lính Ukraine đã sa sút rất nghiêm trọng. Một khi lính Nga xông vào chiến hào Ukraine, binh sĩ Ukraine sẽ lập tức bỏ chạy. Những người lính Ukraine được huy động một cách cưỡng ép, không những không được huấn luyện bài bản, mà một nửa trong số họ không muốn chiến đấu. Còn chuyên gia tình báo quân sự Pháp Fabrice Ribel cho biết, do tình trạng thiếu quân trầm trọng, chỉ huy Quân đội Ukraine bắt đầu bổ sung ngày càng nhiều lính đánh thuê nước ngoài và đưa họ đến các chiến hào ở tiền tuyến để tham gia các nhiệm vụ chiến đấu. Những lính đánh thuê này đã được coi là có thể “tiêu hao”, mà không bị ảnh hưởng tới số “liệt sĩ” sau này của Ukraine. Theo những người lính Ukraine bị quân Nga bắt làm tù binh cho biết, mặc dù những người lính đánh thuê này cố gắng tránh ra mặt trận để chiến đấu trực tiếp với Quân đội Nga, nhưng hầu hết đều có rất ít cơ hội chấm dứt hợp đồng. Khi mặt trận tiến lên, Quân đội Nga đã đạt được thành công lớn ở cả phía bắc và phía nam Kurakhove. Ở phía bắc, do Quân đội Nga cắt đứt cây cầu bắc qua hồ chứa Kurakhove, nên Quân đội Ukraine ở phía bắc chỉ còn lại khoảng trống 3 km ở phía tây, để kết nối với hậu phương của họ, nhưng liên tục bị hỏa lực của Nga nã xuống. Hiện tại, Quân đội Nga đang bao vây hoàn toàn ngôi làng Sontsivka. Chỉ cần quân Nga chiếm được ngôi làng này, vòng vây phía bắc Kurakhove sẽ bị đóng lại; do vậy Quân đội Ukraine tập trung cao độ trong vòng vây này, với ít nhất 10 tiểu đoàn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi các đơn vị Ukraine đồn trú ở phía bắc Kurakhove, bắt đầu rút lui từ bây giờ, họ cũng sẽ chịu tổn thất rất lớn, do sự phong tỏa của hỏa lực Nga. Điều quan trọng là nếu lực lượng này rút, quân Nga không những sẽ chiếm đóng hoàn toàn phía bắc thành phố, mà còn tiến thẳng về phía tây Kurakhove, sau đó cắt đứt tuyến hậu cần hoặc đường rút lui của quân Ukraine trong thành phố Kurakhove. Ở phía nam Kurakhove, Quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn làng Dalnye. Giờ đây, dù quân Nga chọn tấn công phía bắc hay phía nam từ Dalnye thì cũng sẽ đạt được kết quả to lớn. Đánh giá từ bản đồ chiến sự Liveuamap mới nhất, nếu tấn công về phía nam, quân Nga có thể bao vây hàng chục nghìn quân Ukraina ở tuyến phòng thủ dọc sông Sukhi Yaly. Còn tấn công về phía bắc, họ có thể đánh thẳng vào thành phố Kurakhove từ hướng nam. Chuyên gia quân sự Ukraine Kevlyuk cho rằng, một khi Quân đội Nga tấn công từ làng Dalnye về phía nam Kurakhov, thành phố này sẽ nhanh chóng bị bao vây. Lý do là ở phía nam thành phố Kurakhove, được bao quanh bởi những đồng cỏ rộng lớn, không có nơi nào thích hợp để phòng thủ và tất cả đều bị pháo binh và UAV của Nga tấn công trực tiếp. Theo dự báo của các chuyên gia quân sự độc lập, trong vòng 10 đến 15 ngày tới, Quân đội Ukraine phải rút lui khỏi Kurakhove, nếu không sẽ bị bao vây hoặc phải rút lui dưới hỏa lực của Nga với tổn thất nặng nề, giống như ở thành phố Ugledar gần đây. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform. Liveuamap).

