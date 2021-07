Đi tìm nguồn gốc của tiêm kích T-75 - chiến đấu cơ mới nhất của Nga

Trước giờ khai mạc Triển lãm Hàng không Moscow (MAKS-2021) vào ngày mai 20/7, dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Nga Putin; nhưng có lẽ công chúng đang nóng lòng muốn biết loại tiêm kích T-75 mới nhất của Nga xuất hiện tại triển lãm. Chắc chắn chiến đấu cơ T-75 của Nga là loại chiến đấu cơ tàng hình hạng nhẹ. Đánh giá từ các bức ảnh chụp trực tiếp, mặc dù chiếc tiêm kích được khoác lên mình lớp bạt đen để ngụy trang, nhưng vẫn có thể phát hiện ra các chi tiết của chiếc tiêm kích này từ nhiều điểm. Xét từ đường nét góc cạnh, đây là một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình hạng trung hoặc hạng nhẹ; mặt sau phình ra, máy bay T-75 có khả năng chỉ được trang bị một động cơ. Máy bay sử dụng cánh đuôi hình chữ V, tương tự như máy bay YF-23A của Mỹ, không có đuôi ngang; có những chỗ phình ở phần dưới của mũi, có thể là thiết bị quang điện. Trước đó vào ngày 12/7, Văn phòng báo chí của Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Nga thông báo rằng, Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC), sẽ trưng bày một máy bay quân sự mới, vào ngày đầu tiên (20/7) của Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Moscow 2021 (MAKS-2021). Vào thời điểm đó, giới quan sát thường đồn đoán rằng, rất có thể Nga sẽ công bố một máy bay chiến đấu hoàn toàn mới, bởi đây là lĩnh vực phản ánh rõ nhất sức mạnh của ngành hàng không Nga. Mặc dù phải đến ngày 20/7 mới chính thức được trình làng, nhưng vào hôm 15/7, Nga đã công bố những bức ảnh đầu tiên về chiếc tiêm kích này, bất chấp việc họ vẫn phủ bạt kín, giới phân tích đã có những cái nhìn sơ lược đầu tiên. Với việc lộ ảnh của chiếc máy bay quân sự này, giới phân tích quân sự khẳng định, chiếc máy bay mới tinh này, là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ năm của Nga, sử dụng một động cơ. Một số phương tiện truyền thông Nga tiết lộ rằng, những gì được trưng bày lần này không phải là một mô hình, mà hoàn toàn là một nguyên mẫu hoàn chỉnh, của máy bay chiến đấu mới. Theo giới phân tích quân sự phương Tây, chiếc máy bay mới nhiều khả năng là bản sao từ tiêm kích thế hệ 5 F-35 của Mỹ. Ngoài ra, có những điểm tương đồng rõ ràng với máy bay chiến đấu tàng hình FC-31 của Trung Quốc và tiêm kích tàng hình KF-21 do Hàn Quốc nghiên cứu chế tạo.

Vậy chiếc máy bay mới này, do công ty nào sản xuất? Có khả năng là do cả MiG và Sukhoi sản xuất. Lý do là ngay từ cuối năm 2019, Công ty máy bay MiG, thuộc Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) đã thông báo rằng, họ đã giành được hợp đồng cho máy bay chiến đấu hai động cơ hạng nhẹ thế hệ thứ năm. Sau đó trên cổng thông tin mua sắm công của Chính phủ Nga, công ty MiG đã được đặt hàng loại máy bay hai động cơ tiền tuyến đa chức năng hạng nhẹ. Nguyên mẫu đầu tiên dự kiến bay trước năm 2025, như loại máy bay bổ sung cho tiêm kích tàng hình Su-57. Vào ngày 16/4/2020, Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất Nga (UAC) thông báo trên Twitter rằng, công ty MiG đã tiếp tục nghiên cứu máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ thế hệ thứ năm. Điều thú vị là cả hai gã khổng lồ MiG và Sukhoi đều đề xuất máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ. Vào mùa xuân năm nay, Sukhoi thông báo rằng, họ cũng đang phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ, với tốc độ siêu thanh. Đồng thời Sukhoi cho biết, máy bay này sẽ sử dụng rộng rãi công nghệ đang sử dụng trên Su-57 hiện nay, bao gồm cả động cơ "Sản phẩm 30", nhiều thiết bị điện tử hàng không, lớp sơn phủ hấp thụ radar và vũ khí. Giới quan sát nhận xét rằng vì MiG và Sukhoi hiện đều thuộc sở hữu của Công ty sản xuất hàng không Thống nhất (UAC), nên máy bay chiến đấu mới có khả năng được phát triển chung giữa hai bên. Trước đó, Công ty MiG đã có bản sửa đổi MiG-29 từ máy bay chiến đấu hạng trung, sử dụng hai động cơ, thành loại chiến đấu cơ hạng nhẹ, một động cơ có tên MiG-33. Tuy nhiên thiết kế này không thành công, không được chính Quân đội Nga chấp nhận cũng như không được thị trường quốc tế quan tâm, nên chương trình phát triển MiG-33 đã đi vào ngõ cụt. Nguồn ảnh: Forces. Chiến đấu cơ Su-57 là chiếc tiêm kích tàng hình đầu tiên được Nga sản xuất với số lượng lớn. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.



Trước giờ khai mạc Triển lãm Hàng không Moscow (MAKS-2021) vào ngày mai 20/7, dự kiến có sự tham dự của Tổng thống Nga Putin; nhưng có lẽ công chúng đang nóng lòng muốn biết loại tiêm kích T-75 mới nhất của Nga xuất hiện tại triển lãm. Chắc chắn chiến đấu cơ T-75 của Nga là loại chiến đấu cơ tàng hình hạng nhẹ. Đánh giá từ các bức ảnh chụp trực tiếp, mặc dù chiếc tiêm kích được khoác lên mình lớp bạt đen để ngụy trang, nhưng vẫn có thể phát hiện ra các chi tiết của chiếc tiêm kích này từ nhiều điểm. Xét từ đường nét góc cạnh, đây là một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình hạng trung hoặc hạng nhẹ; mặt sau phình ra, máy bay T-75 có khả năng chỉ được trang bị một động cơ. Máy bay sử dụng cánh đuôi hình chữ V, tương tự như máy bay YF-23A của Mỹ, không có đuôi ngang; có những chỗ phình ở phần dưới của mũi, có thể là thiết bị quang điện. Trước đó vào ngày 12/7, Văn phòng báo chí của Tập đoàn Công nghệ Nhà nước Nga thông báo rằng, Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC), sẽ trưng bày một máy bay quân sự mới, vào ngày đầu tiên (20/7) của Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế Moscow 2021 (MAKS-2021). Vào thời điểm đó, giới quan sát thường đồn đoán rằng, rất có thể Nga sẽ công bố một máy bay chiến đấu hoàn toàn mới, bởi đây là lĩnh vực phản ánh rõ nhất sức mạnh của ngành hàng không Nga. Mặc dù phải đến ngày 20/7 mới chính thức được trình làng, nhưng vào hôm 15/7, Nga đã công bố những bức ảnh đầu tiên về chiếc tiêm kích này, bất chấp việc họ vẫn phủ bạt kín, giới phân tích đã có những cái nhìn sơ lược đầu tiên. Với việc lộ ảnh của chiếc máy bay quân sự này, giới phân tích quân sự khẳng định, chiếc máy bay mới tinh này, là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ năm của Nga, sử dụng một động cơ. Một số phương tiện truyền thông Nga tiết lộ rằng, những gì được trưng bày lần này không phải là một mô hình, mà hoàn toàn là một nguyên mẫu hoàn chỉnh, của máy bay chiến đấu mới. Theo giới phân tích quân sự phương Tây, chiếc máy bay mới nhiều khả năng là bản sao từ tiêm kích thế hệ 5 F-35 của Mỹ. Ngoài ra, có những điểm tương đồng rõ ràng với máy bay chiến đấu tàng hình FC-31 của Trung Quốc và tiêm kích tàng hình KF-21 do Hàn Quốc nghiên cứu chế tạo.

Vậy chiếc máy bay mới này, do công ty nào sản xuất? Có khả năng là do cả MiG và Sukhoi sản xuất. Lý do là ngay từ cuối năm 2019, Công ty máy bay MiG, thuộc Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) đã thông báo rằng, họ đã giành được hợp đồng cho máy bay chiến đấu hai động cơ hạng nhẹ thế hệ thứ năm. Sau đó trên cổng thông tin mua sắm công của Chính phủ Nga, công ty MiG đã được đặt hàng loại máy bay hai động cơ tiền tuyến đa chức năng hạng nhẹ. Nguyên mẫu đầu tiên dự kiến bay trước năm 2025, như loại máy bay bổ sung cho tiêm kích tàng hình Su-57. Vào ngày 16/4/2020, Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất Nga (UAC) thông báo trên Twitter rằng, công ty MiG đã tiếp tục nghiên cứu máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ thế hệ thứ năm. Điều thú vị là cả hai gã khổng lồ MiG và Sukhoi đều đề xuất máy bay chiến đấu tàng hình hạng nhẹ. Vào mùa xuân năm nay, Sukhoi thông báo rằng, họ cũng đang phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ, với tốc độ siêu thanh. Đồng thời Sukhoi cho biết, máy bay này sẽ sử dụng rộng rãi công nghệ đang sử dụng trên Su-57 hiện nay, bao gồm cả động cơ "Sản phẩm 30", nhiều thiết bị điện tử hàng không, lớp sơn phủ hấp thụ radar và vũ khí. Giới quan sát nhận xét rằng vì MiG và Sukhoi hiện đều thuộc sở hữu của Công ty sản xuất hàng không Thống nhất (UAC), nên máy bay chiến đấu mới có khả năng được phát triển chung giữa hai bên. Trước đó, Công ty MiG đã có bản sửa đổi MiG-29 từ máy bay chiến đấu hạng trung, sử dụng hai động cơ, thành loại chiến đấu cơ hạng nhẹ, một động cơ có tên MiG-33. Tuy nhiên thiết kế này không thành công, không được chính Quân đội Nga chấp nhận cũng như không được thị trường quốc tế quan tâm, nên chương trình phát triển MiG-33 đã đi vào ngõ cụt. Nguồn ảnh: Forces. Chiến đấu cơ Su-57 là chiếc tiêm kích tàng hình đầu tiên được Nga sản xuất với số lượng lớn. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.