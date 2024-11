Vợ Đăng Khôi chụp ảnh bầu gợi cảm, Phương Oanh lên đồ quyến rũ

Tin tức sao Việt 24/11: Vợ ca sĩ Đăng Khôi - Thuỷ Anh chụp ảnh bầu phong cách gợi cảm. Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen Diễn viên Phương Oanh mặc váy đỏ gợi cảm, điểm nhấn là thiết kế hoa to bản trước ngực. Ảnh: FB Đỗ Phương OanhDiva Hồng Nhung khoe loạt ảnh mới trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Ảnh: FB Le Hong Nhung Diễn viên Lan Phương tâm sự: "Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa". Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen MC Mai Ngọc VTV đăng tải những dòng suy tư: "Một khi đã cố gắng hết sức, cứ để đó, cuộc đời sẽ lo phần còn lại". Ảnh: FB Mai Ngọc Đoan Trang cùng gia đình đi ăn. Ảnh: FB Doan Trang Ca sĩ Thiều Bảo Trâm khoe ảnh hậu trường show "Chị đẹp". Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm Diễn viên Nhật Kim Anh tạo dáng bên con công. Ảnh: FB Nhật Kim Anh Lương Bích Hữu tự tin khoe cơ bắp sau thời gian tập bộ môn boxing. Ảnh: FB LuongBichHuu "Màu đỏ chứng tỏ yêu anh!", Diễm My 9x thả thính. Ảnh: FB Vu Pham Diem MyXem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

