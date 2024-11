Sự thật lý thú về công nghệ Blockchain của đồng tiền Bitcoin

1. Blockchain là sổ cái phi tập trung. Blockchain là công nghệ sổ cái phân tán, trong đó tất cả các giao dịch được ghi lại trên các khối (block) và liên kết với nhau theo thứ tự thời gian, đảm bảo tính minh bạch và an toàn. Ảnh: Pinterest. 2. Bitcoin là ứng dụng blockchain đầu tiên. Blockchain được giới thiệu lần đầu vào năm 2008 cùng với Bitcoin bởi một cá nhân hoặc nhóm ẩn danh có tên là Satoshi Nakamoto. Ảnh: Pinterest. 3. Không thể chỉnh sửa giao dịch. Một khi thông tin đã được ghi vào blockchain, nó không thể bị sửa đổi hoặc xóa bỏ, nhờ vào cơ chế mã hóa và cấu trúc liên kết giữa các khối. Ảnh: Pinterest. 4. Phụ thuộc vào cơ chế đồng thuận. Blockchain Bitcoin hoạt động dựa trên cơ chế đồng thuận Proof of Work (PoW), nơi các "thợ đào" (miners) giải các bài toán phức tạp để xác minh giao dịch và thêm chúng vào chuỗi khối. Ảnh: Pinterest. 5. Nguồn cung Bitcoin có giới hạn. Số lượng Bitcoin tối đa được tạo ra là 21 triệu đồng, và dự kiến tất cả sẽ được khai thác vào năm 2140. Điều này tạo ra sự khan hiếm, giống như vàng. Ảnh: Pinterest. 6. Mã hóa mạnh mẽ. Bitcoin sử dụng thuật toán mã hóa SHA-256, giúp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo rằng không ai có thể làm giả giao dịch. Ảnh: Pinterest. 7. Hoạt động 24/7. Không giống như ngân hàng truyền thống, blockchain Bitcoin không có thời gian nghỉ. Nó hoạt động liên tục, cho phép giao dịch diễn ra bất kỳ lúc nào. Ảnh: Pinterest. 8. Phí giao dịch thấp. Giao dịch qua blockchain Bitcoin thường có phí thấp hơn so với các dịch vụ ngân hàng truyền thống, đặc biệt đối với các giao dịch quốc tế. Ảnh: Pinterest. 9. Độ ẩn danh cao nhưng vẫn minh bạch. Các giao dịch Bitcoin là công khai và được ghi lại trên blockchain, nhưng danh tính của người thực hiện giao dịch không được tiết lộ. Chỉ địa chỉ ví (wallet) được hiển thị. Ảnh: Pinterest. 10. Không cần trung gian. Bitcoin loại bỏ sự phụ thuộc vào các tổ chức tài chính trung gian, cho phép giao dịch trực tiếp giữa các bên thông qua mạng ngang hàng (P2P). Ảnh: Pinterest. 11. Tốc độ xử lý giao dịch chậm hơn một số blockchain khác. Bitcoin chỉ xử lý được khoảng 7 giao dịch mỗi giây, thấp hơn nhiều so với một số blockchain mới hơn như Ethereum 2.0 hay Solana. Ảnh: Pinterest. 12. Thân thiện với nhà phát triển. Blockchain Bitcoin là mã nguồn mở, cho phép bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra, thay đổi hoặc xây dựng ứng dụng trên nền tảng này. Ảnh: Pinterest. 13. Bảo vệ chống lại tấn công mạng. Để phá hoại mạng Bitcoin, kẻ tấn công cần kiểm soát ít nhất 51% sức mạnh tính toán của toàn bộ mạng lưới, điều này gần như bất khả thi vì mức độ phi tập trung cao. Ảnh: Pinterest. 14. Chia nhỏ Bitcoin. Bitcoin có thể được chia nhỏ tới 8 chữ số thập phân. Đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin được gọi là Satoshi (1 Bitcoin = 100 triệu Satoshi). Ảnh: Pinterest. 15. Ứng dụng vượt ra ngoài tiền tệ. Mặc dù Bitcoin chủ yếu được sử dụng như một loại tiền tệ kỹ thuật số, nhưng blockchain, công nghệ cơ bản của nó, còn có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như chuỗi cung ứng, y tế, bầu cử và bất động sản. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

