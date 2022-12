Chiến trường Donbas đang ác liệt tới nhường nào?

9 tháng sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, mặc dù quân đội Nga đã triệt thoái khỏi Kiev, Kharkov, Kherson và một số hướng khác, nhưng phía Nga vẫn không dừng cuộc tấn công. Hiện tại các cuộc tấn công tập trung vào khu vực Đông Ukraine. Trong 8 năm qua (từ 2014 đến nay), Nga chưa bao giờ kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk có nhiều người Nga sinh sống. Điều này cực kỳ bất lợi cho toàn bộ tình hình của Nga ở miền Đông Ukraine; vì vậy hiện tại quân đội Nga tập trung vào hướng Donetsk và Bakhmut đã trở thành một cái “cối xay thịt”. Bakhmut nằm ở phía đông bắc của tỉnh Donetsk và là đầu mối đường sắt quan trọng ở tỉnh này. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014, giao tranh đã nổ ra giữa quân đội Ukraine và lực lượng dân quân thân Nga. Giờ đây, thành phố từng có dân số khoảng 70.000 người đang bị phá hủy bởi hỏa lực pháo binh. Theo các binh sĩ Ukraine, cường độ pháo kích của quân đội Nga vào Bakhmut và các khu vực lân cận chưa từng thấy trước đây. Các tòa nhà đã bị phá hủy trước đó, giờ lại bị phá hủy một lần nữa. Các chiến tuyến ở ngoại ô thành phố trông giống như cảnh tượng của chiến trường của Thế chiến thứ nhất. Máy bay chiến đấu của Nga lượn vòng quanh bầu trời liên tục vào ban đêm. Các vụ ném bom quy mô lớn của quân đội Nga đã gây thiệt hại lớn cho quân đội Ukraine. Hiện lực lượng Quân đội Ukraine chủ lực đảm nhiệm phòng ngự tại Bakhmut bao gồm Lữ đoàn cơ giới 93 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58. Nhưng do bị thương vong nặng nề, Quân đội Ukraine gần đây đã tăng viện thêm quân tới Bakhmut, bao gồm lực lượng đặc biệt và các quân nhân được đào tạo theo chiến thuật của phương Tây. Theo thống kê của các bệnh viện địa phương, khoảng 240 quân nhân Ukraine bị thương được các bệnh viện tiếp nhận mỗi ngày và một số lượng lớn xe cứu thương, xe bọc thép chở quân và ô tô cá nhân đưa những người bị thương vào bệnh viện hàng ngày. Một số binh sĩ Ukraine nói rằng, chỉ huy đơn vị đã ra lệnh cảm tử cho họ, yêu cầu họ chiếm các trận địa của pháo binh Nga; họ liên tục bị hỏa lực quân Nga bao trùm và không được rút lui. Nhiều ngày sau, các lực lượng chiến đấu tại đây vẫn được lệnh phải giữ vững trận địa phòng ngự. Ngoài ra, những người lính Ukraine đã quay video để phơi bày những cảnh tang thương trong chiến hào của họ. Một số binh sĩ mặc quân phục rằn ri và nghỉ ngơi trong những chiếc lều đơn sơ làm bằng bạt, dưới chân là bùn loãng và phải liên tục chịu đựng việc bắn phá của hỏa lực pháo binh Nga. Chiến dịch Bakhmut đã bắt đầu từ tháng 8 đến nay, do địa phương có mưa liên tục, nên việc tiến công của quân đội Nga cũng rất khó khăn. Các phương tiện cơ giới không thể cơ động qua những cánh đồng và một số con đường dù là xe bánh lốp hay bánh xích. Nếu không có đòn tấn công bằng hỏa lực dày đặc, bộ binh Nga sẽ khó chọc thủng tuyến phòng thủ Ukraine trong bùn lầy. Do quân đội Nga thiếu UAV tích hợp trinh sát và tấn công tiên tiến, nên khó có thể vượt qua vị trí này trong thời gian ngắn. Nhưng Nga có khả năng sử dụng Bakhmut như một “lỗ đen”, để tiêu hao lực lượng và vũ khí của Ukraine. Quân đội Ukraine tại Bakhmut rất “hài lòng” với khả năng phản công bằng pháo binh của chính họ, tốt hơn nhiều so với hồi tháng Sáu. Trong quá khứ, pháo binh Nga chiếm ưu thế tuyệt đối thì giờ đây, sức phản công của quân đội Ukraine đã rất ấn tượng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến quân Ukraine thương vong nặng nề nhưng vẫn bảo vệ được Bakhmut. Nhưng người Mỹ và phương Tây đang rất lo ngại vì Quân đội Ukraine đang tiêu hao đạn dược ở Bakhmut với tốc độ không có nguồn viện trợ nào, có thể đáp ứng; nên nhớ sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây không có nghĩa là vô hạn. Mặc dù quân đội Nga cũng đang phải đối mặt với việc hao tổn đạn và pháo, nhưng họ có khả năng tự cung tự cấp; ngược lại, quân đội Ukraine hoàn toàn dựa vào viện trợ của phương Tây. Rất có thể, mục đích của Nga là thu hút Ukraine tiếp tục ném lực lượng và vũ khí vào cái “hố không đáy” này, thông qua các trận đấu pháo và tấn công tại Bakhmut. Một khẩu đội súng cối 120mm của Quân đội Ukraine bị pháo kích khi vừa triển khai trận địa bắn.

9 tháng sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, mặc dù quân đội Nga đã triệt thoái khỏi Kiev, Kharkov, Kherson và một số hướng khác, nhưng phía Nga vẫn không dừng cuộc tấn công. Hiện tại các cuộc tấn công tập trung vào khu vực Đông Ukraine. Trong 8 năm qua (từ 2014 đến nay), Nga chưa bao giờ kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk có nhiều người Nga sinh sống. Điều này cực kỳ bất lợi cho toàn bộ tình hình của Nga ở miền Đông Ukraine; vì vậy hiện tại quân đội Nga tập trung vào hướng Donetsk và Bakhmut đã trở thành một cái “cối xay thịt”. Bakhmut nằm ở phía đông bắc của tỉnh Donetsk và là đầu mối đường sắt quan trọng ở tỉnh này. Trong cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 , giao tranh đã nổ ra giữa quân đội Ukraine và lực lượng dân quân thân Nga. Giờ đây, thành phố từng có dân số khoảng 70.000 người đang bị phá hủy bởi hỏa lực pháo binh. Theo các binh sĩ Ukraine, cường độ pháo kích của quân đội Nga vào Bakhmut và các khu vực lân cận chưa từng thấy trước đây. Các tòa nhà đã bị phá hủy trước đó, giờ lại bị phá hủy một lần nữa. Các chiến tuyến ở ngoại ô thành phố trông giống như cảnh tượng của chiến trường của Thế chiến thứ nhất. Máy bay chiến đấu của Nga lượn vòng quanh bầu trời liên tục vào ban đêm. Các vụ ném bom quy mô lớn của quân đội Nga đã gây thiệt hại lớn cho quân đội Ukraine. Hiện lực lượng Quân đội Ukraine chủ lực đảm nhiệm phòng ngự tại Bakhmut bao gồm Lữ đoàn cơ giới 93 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58. Nhưng do bị thương vong nặng nề, Quân đội Ukraine gần đây đã tăng viện thêm quân tới Bakhmut, bao gồm lực lượng đặc biệt và các quân nhân được đào tạo theo chiến thuật của phương Tây. Theo thống kê của các bệnh viện địa phương, khoảng 240 quân nhân Ukraine bị thương được các bệnh viện tiếp nhận mỗi ngày và một số lượng lớn xe cứu thương, xe bọc thép chở quân và ô tô cá nhân đưa những người bị thương vào bệnh viện hàng ngày. Một số binh sĩ Ukraine nói rằng, chỉ huy đơn vị đã ra lệnh cảm tử cho họ, yêu cầu họ chiếm các trận địa của pháo binh Nga; họ liên tục bị hỏa lực quân Nga bao trùm và không được rút lui. Nhiều ngày sau, các lực lượng chiến đấu tại đây vẫn được lệnh phải giữ vững trận địa phòng ngự. Ngoài ra, những người lính Ukraine đã quay video để phơi bày những cảnh tang thương trong chiến hào của họ. Một số binh sĩ mặc quân phục rằn ri và nghỉ ngơi trong những chiếc lều đơn sơ làm bằng bạt, dưới chân là bùn loãng và phải liên tục chịu đựng việc bắn phá của hỏa lực pháo binh Nga. Chiến dịch Bakhmut đã bắt đầu từ tháng 8 đến nay, do địa phương có mưa liên tục, nên việc tiến công của quân đội Nga cũng rất khó khăn. Các phương tiện cơ giới không thể cơ động qua những cánh đồng và một số con đường dù là xe bánh lốp hay bánh xích. Nếu không có đòn tấn công bằng hỏa lực dày đặc, bộ binh Nga sẽ khó chọc thủng tuyến phòng thủ Ukraine trong bùn lầy. Do quân đội Nga thiếu UAV tích hợp trinh sát và tấn công tiên tiến, nên khó có thể vượt qua vị trí này trong thời gian ngắn. Nhưng Nga có khả năng sử dụng Bakhmut như một “lỗ đen”, để tiêu hao lực lượng và vũ khí của Ukraine. Quân đội Ukraine tại Bakhmut rất “hài lòng” với khả năng phản công bằng pháo binh của chính họ, tốt hơn nhiều so với hồi tháng Sáu. Trong quá khứ, pháo binh Nga chiếm ưu thế tuyệt đối thì giờ đây, sức phản công của quân đội Ukraine đã rất ấn tượng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến quân Ukraine thương vong nặng nề nhưng vẫn bảo vệ được Bakhmut. Nhưng người Mỹ và phương Tây đang rất lo ngại vì Quân đội Ukraine đang tiêu hao đạn dược ở Bakhmut với tốc độ không có nguồn viện trợ nào, có thể đáp ứng; nên nhớ sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây không có nghĩa là vô hạn. Mặc dù quân đội Nga cũng đang phải đối mặt với việc hao tổn đạn và pháo, nhưng họ có khả năng tự cung tự cấp; ngược lại, quân đội Ukraine hoàn toàn dựa vào viện trợ của phương Tây. Rất có thể, mục đích của Nga là thu hút Ukraine tiếp tục ném lực lượng và vũ khí vào cái “hố không đáy” này, thông qua các trận đấu pháo và tấn công tại Bakhmut. Một khẩu đội súng cối 120mm của Quân đội Ukraine bị pháo kích khi vừa triển khai trận địa bắn.