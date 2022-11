Quân Nga tràn ngập Bakhmut, dội hàng nghìn quả đạn pháo mỗi ngày

Trong những ngày qua, quân đội Ukraine, hiện đang phòng thủ tại Bakhmut và các vùng lân cận, đã chịu tổn thất to lớn. Theo hãng tin Anh Reuters, trong hai ngày qua, chỉ riêng số người bị thương của quân Ukraine tại các khu vực trên đã vượt quá 500 người, trong khi số người chết có thể lên tới 200-300 người. Tổn thất hiện tại là tổn thất lớn nhất của Quân đội Ukraine trong trận chiến phòng thủ Bakhmut. Ngay cả các nguồn thông tin Ukraine cũng cho biết tình hình cực kỳ khó khăn ở Bakhmut. Hiện nay quân đội Nga đang hình thành vòng vây bán nguyệt, cắt đứt đường rút lui về phía tây và chặn khả năng phản công của quân Ukraine. Ở vùng lân cận Bakhmut, các trận chiến khốc liệt đang diễn ra với việc sử dụng pháo binh. Khoảng một nghìn viên đạn của Nga hằng ngày bắn xuống ngoại ô Bakhmut. Các trận đấu pháo quy mô lớn vẫn tiếp diễn ở khu vực Bakhmut. Mỗi ngày, hàng nghìn viên đạn pháo nhằm vào Bakhmut và các vùng lân cận bằng súng cối, tên lửa, pháo và không quân. Hiện các lối tiếp cận thành phố thực sự bị biến thành một vùng đất hoang, chủ yếu là do các tòa nhà, cây cối và các địa vật khác nằm ở đây đã thực sự bị hàng chục ngàn quả đạn pháo giáng xuống trong ba tháng qua. Theo các nguồn tin của Nga và Ukraine, tình hình ở khu vực Bakhmut vẫn vô cùng khó khăn. Các trận đấu súng ít khốc liệt hơn nhiều so với các trận đấu pháo, trong khi thời tiết làm tình hình trở nên trầm trọng hơn; do đó, việc di chuyển các thiết bị quân sự ở ngoại ô Bakhmut hầu như không thể. Cho đến nay, các trận chiến ác liệt chỉ diễn ra ở phía đông Bakhmut, tuy nhiên, với tình hình hiện tại trong khu vực, có khả năng quân Nga sẽ tổ chức một cuộc tấn công vào thành phố từ phía nam, nơi Quân đội Ukraine cũng đang nhanh chóng xây dựng một số tuyến phòng thủ. Còn theo hãng tin AP, cuộc rút lui của quân đội Ukraine khỏi ngoại ô Bakhmut và các vùng phụ cận bắt đầu. Hiện tại, quân đội Ukraine đã rời khỏi khu dân cư Ozaryanovka và Kurdyumovka, nằm ở phía nam Bakhmut. Song song với điều này, do không thể giữ được vùng ngoại ô phía nam của Bakhmut, sự thay đổi vị trí của quân đội Ukraine tại đây đã được ghi nhận. Thực tế này cho thấy quân đội Ukraine vẫn đang lên kế hoạch rút khỏi Bakhmut, và khả năng cao điều này sẽ xảy ra trong tương lai gần. Việc quân đội Ukraine rút lui khỏi Bakhmut là do họ không thể tiếp cận thành phố, do những con đường vào thành phố đã bị quân Nga phong tỏa bằng hỏa lực pháo binh và nguy cơ một cuộc tấn công vào thành phố có thể được quân Nga phát động. Trong điều kiện như vậy, quân đội Ukraine đơn giản là sẽ không có thể kịp rút lui và tự vệ và gần như chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Quân đội Ukraine mô tả tình hình hiện tại ở Bakhmut là rất nguy cấp, công sự hầm hào bị sụp lở do thời tiết mưa và đạn pháo của Nga, và quân đội Ukraine cũng không thể tiến hành các cuộc phản công trong điều kiện như vậy. Hiện nay lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine phòng thủ ở Bakhmut là Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 58. Thành phố Bakhmut (Artyomovsk) có tầm quan trọng chiến lược đối với cả Quân đội Ukraine và Nga - đây là trung tâm giao thông quan trọng nhất ở Donbass. Các trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố này đã diễn ra trong một thời gian dài. Vào giữa tháng 5, quân Nga đã tấn công vào Bakhmut, qua ngả Popasnaya. Không chịu được sức ép, quân Ukraine rút lui khỏi Popasnaya, rút dần về Bakhmut. Sau đó, dưới một loạt hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích của Không quân Nga, khiến Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 15 của Lữ đoàn 58 thiệt hại một nửa quân số chỉ trong vài giờ. Vào ngày 1/8, các trận chiến bắt đầu ở vùng ngoại ô Bakhmut, vào thời điểm đó đã trở thành một khu vực phòng ngự vững chắc. Đến nay, các lực lượng Nga đã tìm cách tiến sâu vào tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực làng Ivangrad và vượt qua sông Bakhmutka, gần làng Opytnoye. Để tăng cường lực lượng phòng ngự Bakhmut, Quân đội Ukraine đã bổ sung quân số cho Lữ đoàn 58, do vậy đã giúp Lữ đoàn cầm cự được một thời gian dài. Nhưng qua mùa thu, Lữ đoàn bị thiệt hại nặng và không còn giữ được khả năng chiến đấu như trước. Gần đây, chỉ huy các tiểu đoàn số 13 và 15 của Lữ đoàn 58 đã yêu cầu lãnh đạo Quân đội Ukraine khẩn trương tăng viện, nếu không họ sẽ không giữ được thành phố. Bây giờ các lực lượng Nga đang bao vây thành phố từ phía nam, thực hiện vu hồi vào sườn quân Ukraine. Theo một số thông tin, hiện có công ty lính đánh thuê tư nhân (PMC) Mozart của Mỹ đã được cử đến Bakhmut, và họ sẽ có cơ hội đối đầu với PMC Wagner của Nga. Ngoài ra, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine bắt đầu chuyển lữ đoàn bộ binh 241 từ Kiev đến tăng cường cho Bakhmut.

