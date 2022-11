Mặt trận Donbass được ví như trận Verdun của thế kỷ 21?

Việc Nga triệt thoái khỏi Kherson, xem ra phía sau quả thực có một “kế hoạch chiến lược”. Mới đây, theo tin tức do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, quân đội Nga đã rút hơn 30.000 quân tinh nhuệ khỏi vùng Kherson, để tăng cường cho chiến trường Donbass; đồng thời mở cuộc tấn công quyết liệt vào quân đội Ukraine. Chiến trường Donbass hiện tại quả thực đang ở vào tình thế rất có lợi cho quân đội Nga; trên hướng Malinka, quân đội Nga đã tràn ngập phần lớn thành phố này, quân đội Ukraine cũng đã lờ mờ cảm thấy những gì họ sắp phải đối mặt. Chiến thuật tấn công của Nga vẫn như cũ, có nghĩa là dùng hỏa lực pháo binh bắn phá liên tục cho đến khi quân Ukraine phòng ngự tại đó không thể chịu đựng được và có thể không lâu nữa, quân Nga sẽ có thể giành tràn ngập cứ điểm Slavyansk. Ngoài ra, trên hướng làng Piski, quân đội Nga tràn ngập ngôi làng này và đạt được một số kết quả nhất định. Ở các hướng chiến lược khác, quân đội Nga đã áp dụng các đòn tấn công hỏa lực tầm xa, tiêu diệt một lượng lớn quân Ukraine. Tuy nhiên, mặc dù tình hình chung trên chiến trường Donbass có vẻ thuận lợi cho quân đội Nga, nhưng sự chống trả của quân đội Ukraine cũng quyết liệt không kém. Theo các báo cáo chiến đấu của quân đội Ukraine, trên chiến trường Donbass hiện tại, quân đội Ukraine đã gây ra hàng trăm thương vong cho quân đội Nga mỗi ngày thông qua các cuộc tấn công bằng UAV và các cuộc tấn công chính xác của pháo binh. Còn theo các báo cáo chiến đấu của quân đội Nga, quân đội Ukraine đã chịu thương vong nặng nề tại khu vực Donbass, với sức ép từ của Lực lượng hàng không vũ trụ, tên lửa và pháo tầm xa, quân đội Nga. Mặc dù các báo cáo chiến đấu của cả hai bên phải có một độ chênh nhất định, nhưng không thể phủ nhận rằng, tình hình chiến đấu hiện tại trên chiến trường Donbass thực sự vô cùng ác liệt và tàn khốc và có phần giống với "chiến tranh chiến hào" trong Thế chiến I. Khi hai bên tương đương sức mạnh, hầu như không bên nào có thể giành ưu thế tuyệt đối. Với sự hỗ trợ của UAV hiện đại, tên lửa dẫn đường chính xác và các loại vũ khí khác, hiệu quả chiến đấu của cả hai bên chắc chắn đã được cải thiện rất nhiều so với súng máy hạng nặng trong Thế chiến thứ nhất. Nói tóm lại, để giành được lợi thế ở Donbass, quân đội Nga lần này dường như đã thực sự dốc toàn lực. Còn phía Ukraine cũng không ngừng đầu tư nhiều hơn, để giữ vững lãnh thổ của mình ở Donbass. Từ góc độ này mà nói, trận chiến Donbass quả thực rất có khả năng trở thành trận then chốt quyết định vận mệnh cuối cùng của cả hai bên, giống như trận "Verdun" trong thế chiến thứ Nhất. Nếu quân đội Nga giành được thắng lợi cuối cùng thì không chỉ chiếm được khu vực chiến lược quan trọng này; mà cũng làm suy yếu nghiêm trọng sinh lực quân đội Ukraine, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cuộc "đại phản công" sau đó của quân đội Nga đối với các khu vực khác của Ukraine. Còn nếu quân đội Ukraine cuối cùng giành chiến thắng ở khu vực Donbass, quân đội Nga thậm chí sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất toàn bộ khu vực Đông Ukraine, thậm chí khu vực Crimea sẽ bị đe dọa nghiêm trọng hơn; tình hình thực sự nguy hiểm. Vậy trong “trận đánh lớn mang tính quyết định” ở Donbass này, bên nào nhiều khả năng sẽ giành được chiến thắng cuối cùng? Khách quan đánh giá, quân đội Nga ở khu vực Donbas hiện có lợi thế nhỉnh hơn, một phần là do phía Nga đã chủ động "ra đòn trước" trên mặt trận này. Ngoài ra, việc các cuộc giao tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn, điểm yếu chí mạng của quân đội Ukraine cuối cùng cũng dần lộ diện, đó là thiếu hụt vũ khí và đạn dược cũng như năng lực bảo đảm hậu cần chiến dịch. Trên chiến trường Donbass, dù là quân đội Nga hay Ukraine, thì mức tiêu thụ vũ khí và đạn dược hàng ngày đều khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đối với quân đội Nga, hệ thống sản xuất quân sự ở hậu phương đã được kích hoạt hoàn toàn, thì việc cung cấp vũ khí sẽ được đảm bảo ở một mức độ nhất định. Nhưng đối với quân đội Ukraine, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều. Hàng trăm nghìn quân Ukraine tiêu thụ một lượng lớn vũ khí, đạn dược mỗi ngày, nhưng Ukraine hiện chỉ có thể trông chờ hoàn toàn vào sự trợ giúp của phương Tây trong vấn đề này. Phía Nga cho rằng, quân đội Ukraine hiện tại đang rất thiếu đạn dược các loại. Trên thực tế, xung đột hiện đại là khảo nghiệm lớn nhất đối với năng lực tiếp tế hậu cần, quân đội Ukraine thậm chí không có đủ vũ khí, đạn dược đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chiến đấu, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chiến đấu.

Việc Nga triệt thoái khỏi Kherson, xem ra phía sau quả thực có một “kế hoạch chiến lược”. Mới đây, theo tin tức do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, quân đội Nga đã rút hơn 30.000 quân tinh nhuệ khỏi vùng Kherson, để tăng cường cho chiến trường Donbass; đồng thời mở cuộc tấn công quyết liệt vào quân đội Ukraine. Chiến trường Donbass hiện tại quả thực đang ở vào tình thế rất có lợi cho quân đội Nga; trên hướng Malinka, quân đội Nga đã tràn ngập phần lớn thành phố này, quân đội Ukraine cũng đã lờ mờ cảm thấy những gì họ sắp phải đối mặt. Chiến thuật tấn công của Nga vẫn như cũ, có nghĩa là dùng hỏa lực pháo binh bắn phá liên tục cho đến khi quân Ukraine phòng ngự tại đó không thể chịu đựng được và có thể không lâu nữa, quân Nga sẽ có thể giành tràn ngập cứ điểm Slavyansk. Ngoài ra, trên hướng làng Piski, quân đội Nga tràn ngập ngôi làng này và đạt được một số kết quả nhất định. Ở các hướng chiến lược khác, quân đội Nga đã áp dụng các đòn tấn công hỏa lực tầm xa, tiêu diệt một lượng lớn quân Ukraine. Tuy nhiên, mặc dù tình hình chung trên chiến trường Donbass có vẻ thuận lợi cho quân đội Nga, nhưng sự chống trả của quân đội Ukraine cũng quyết liệt không kém. Theo các báo cáo chiến đấu của quân đội Ukraine, trên chiến trường Donbass hiện tại, quân đội Ukraine đã gây ra hàng trăm thương vong cho quân đội Nga mỗi ngày thông qua các cuộc tấn công bằng UAV và các cuộc tấn công chính xác của pháo binh. Còn theo các báo cáo chiến đấu của quân đội Nga, quân đội Ukraine đã chịu thương vong nặng nề tại khu vực Donbass, với sức ép từ của Lực lượng hàng không vũ trụ, tên lửa và pháo tầm xa, quân đội Nga. Mặc dù các báo cáo chiến đấu của cả hai bên phải có một độ chênh nhất định, nhưng không thể phủ nhận rằng, tình hình chiến đấu hiện tại trên chiến trường Donbass thực sự vô cùng ác liệt và tàn khốc và có phần giống với "chiến tranh chiến hào" trong Thế chiến I. Khi hai bên tương đương sức mạnh, hầu như không bên nào có thể giành ưu thế tuyệt đối. Với sự hỗ trợ của UAV hiện đại, tên lửa dẫn đường chính xác và các loại vũ khí khác, hiệu quả chiến đấu của cả hai bên chắc chắn đã được cải thiện rất nhiều so với súng máy hạng nặng trong Thế chiến thứ nhất. Nói tóm lại, để giành được lợi thế ở Donbass, quân đội Nga lần này dường như đã thực sự dốc toàn lực. Còn phía Ukraine cũng không ngừng đầu tư nhiều hơn, để giữ vững lãnh thổ của mình ở Donbass. Từ góc độ này mà nói, trận chiến Donbass quả thực rất có khả năng trở thành trận then chốt quyết định vận mệnh cuối cùng của cả hai bên, giống như trận "Verdun" trong thế chiến thứ Nhất. Nếu quân đội Nga giành được thắng lợi cuối cùng thì không chỉ chiếm được khu vực chiến lược quan trọng này; mà cũng làm suy yếu nghiêm trọng sinh lực quân đội Ukraine, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cuộc "đại phản công" sau đó của quân đội Nga đối với các khu vực khác của Ukraine. Còn nếu quân đội Ukraine cuối cùng giành chiến thắng ở khu vực Donbass, quân đội Nga thậm chí sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất toàn bộ khu vực Đông Ukraine, thậm chí khu vực Crimea sẽ bị đe dọa nghiêm trọng hơn; tình hình thực sự nguy hiểm. Vậy trong “trận đánh lớn mang tính quyết định” ở Donbass này, bên nào nhiều khả năng sẽ giành được chiến thắng cuối cùng? Khách quan đánh giá, quân đội Nga ở khu vực Donbas hiện có lợi thế nhỉnh hơn, một phần là do phía Nga đã chủ động "ra đòn trước" trên mặt trận này. Ngoài ra, việc các cuộc giao tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn, điểm yếu chí mạng của quân đội Ukraine cuối cùng cũng dần lộ diện, đó là thiếu hụt vũ khí và đạn dược cũng như năng lực bảo đảm hậu cần chiến dịch. Trên chiến trường Donbass, dù là quân đội Nga hay Ukraine, thì mức tiêu thụ vũ khí và đạn dược hàng ngày đều khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đối với quân đội Nga, hệ thống sản xuất quân sự ở hậu phương đã được kích hoạt hoàn toàn, thì việc cung cấp vũ khí sẽ được đảm bảo ở một mức độ nhất định. Nhưng đối với quân đội Ukraine, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều. Hàng trăm nghìn quân Ukraine tiêu thụ một lượng lớn vũ khí, đạn dược mỗi ngày, nhưng Ukraine hiện chỉ có thể trông chờ hoàn toàn vào sự trợ giúp của phương Tây trong vấn đề này. Phía Nga cho rằng, quân đội Ukraine hiện tại đang rất thiếu đạn dược các loại. Trên thực tế, xung đột hiện đại là khảo nghiệm lớn nhất đối với năng lực tiếp tế hậu cần, quân đội Ukraine thậm chí không có đủ vũ khí, đạn dược đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chiến đấu, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chiến đấu.