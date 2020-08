Chiến sĩ Việt Nam lần đầu sử dụng thiết giáp BTR-82A, lợi hại thế nào?

Trong Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games năm nay, đội tuyển Việt Nam tham gia nội dung thi “Bầu trời quang đãng” - Clear Sky đã tiếp nhận khí tài hạng nặng mới từ nước chủ nhà Nga là xe thiết giáp bánh lốp 8x8 BTR-82A, đội có thời gian chuẩn bị và làm quen với xe khoảng một tuần trước khi chính thức thi đấu. Đây là loại vũ khí mới, hiện đại và chưa có trong biên chế Quân đội ta hiện nay, chắc chắn cán bộ chiến sĩ ta sẽ gặp chút bỡ ngỡ. Ảnh: Đội tuyển Việt Nam tham dự nội dung thi “Bầu trời quang đãng” chụp ảnh với thiết giáp BTR-82A - Nguôn: QĐND Mặc dù vậy, trước đó, vào kỳ Hội thao Army Games 2019 vừa qua, Đội tuyển công binh Việt Nam tham dự nội dung thi “Lộ trình an toàn” đã lần đầu tiên sử dụng xe thiết giáp BTR-82 và vận hành rất thành thục, kết quả đạt giải ba toàn đoàn dẫu cho trước đó chỉ có một thời gian cực kỳ ngắn để làm quen với khí tài.

Ảnh: Đội công binh xung kích Việt Nam thực hiện mở đường trong nội dung thi “Lộ trình an toàn” vào Army Games 2019 phối hợp cùng xe thiết giáp BTR-82A. Có thể nói, dẫu sao việc vận hành thiết giáp BTR-82A đối với Đội tuyển công binh vẫn sẽ dễ dàng hơn so với Đội tuyển tham gia nội dung thi “Bầu trời quang đãng” do các chiến sĩ công binh đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm từ cuộc thi trước, đồng thời có thời gian huấn luyện trong nước bài bản, giáo trình và thao trường sát với tình huống thi thực tế, trong khi các thành viên của Đội thi “Bầu trời quang đãng” lại là các lưu học sinh quân sự tại Nga, chưa có nhiều kinh nghiệm vận hành vũ khí, kể cả vũ khí cá nhân như súng AK-12 hiện đại. Ảnh: Các thành viên Đội thi “Bầu trời quang đãng” chụp ảnh với sĩ quan hướng dẫn Nga cạnh chiếc BTR-82A. Tuy nhiên, với những năng lực, trí sáng tạo cùng tinh thần quyết tâm của mình, chúng ta tin rằng các chiến sĩ ta sẽ nhanh chóng làm chủ và vận hành thuần thục khí tài, từ đó phát huy hết khả năng, hoàn thành bài thi một cách xuất sắc nhất. Đây cũng chính là cơ hội quý cho các chiến sĩ Việt Nam sử dụng những vũ khí hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay đang có trong biên chế quân đội Nga.

Ảnh: Chiến sĩ ta chụp ảnh cùng xe thiết giáp BTR-82A với súng AK-12. Xe thiết giáp chở quân bánh lốp 8x8 BTR-82A (APC) là bản nâng cấp hiện đại mới nhất của dòng xe thiết giáp BTR-80 từ thời Liên Xô do Nga phát triển. Nguyên mẫu đầu tiên của xe được công bố từ tháng 12/2009 và đến năm 2013 thì chính thức đưa vào sản xuất để phục vụ biên chế cho Quân đội Nga. Ngoài ra, Kazakhstan và Azerbaijan cũng đã nhập khẩu mẫu xe bọc thép mới này. Ảnh: Đoàn xe đặc chủng của Đội tuyển công binh Việt Nam với xe chuyên dụng IMR-2M, xe lưỡi ủi BAT, xe bắc cầu cứng TMM và xe thiết giáp BTR-82A. Xe có chiều dài 7.65m, rộng 2.9m, cao 2.8m, trọng lượng 14.500kg, có kíp lái 3 người và có thể chở theo tối đa 7 binh sĩ với trang bị đầy đủ. Carbin xe được thay thế bằng ghế ngồi kiểu mới cũng như bổ sung hệ thống điều hòa nhiệt độ nhằm mang lại sự thoải mái và tiện lợi hơn cho người trong xe.

Ảnh: Xe BTR-82A của Đội tuyển Nga và Việt Nam tại phần thi “Lộ trình an toàn” - Army Games 2019. Vũ khí chính của xe là một tháp pháo tự động 2A72 cỡ nòng 30mm có tốc độ bắn 600 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 4.000m, sơ tốc đầu đạn 1.005m/s, cơ số đạn dự trữ 500 viên có thể dùng nhiều loại như đạn xuyên giáp, đạn nổ phá mảnh, đạn vạch đường,… cùng một súng máy đồng trục PKTM cỡ nòng 7.62mm với cơ số đạn 3.000 viên. Tháp pháo tích hợp hệ thống ổn định, các hệ thống kính ngắm quan sát ngày/đêm mới, cùng 3x2 ống phóng lựu đạn khói ngụy trang cỡ 81mm, góc nâng hạ nòng pháo từ -7 độ cho đến +70 độ. Ảnh: Xe thiết giáp BTR-82A của Lực lượng đổ bộ đường không Nga (VDV). Vỏ giáp của xe được làm bằng vật liệu tổng hợp với nhiều lớp để bảo vệ người ngồi bên trong, có thể chống được đạn súng máy hạng nặng cỡ 12.7mm - 14.5mm, sàn được gia cố giúp chống lại các loại thiết bị nổ tự tạo (IED) và mìn. BTR-82A còn sở hữu một hệ thống treo đặc biệt hấp thụ năng lượng từ vụ nổ để hạn chế tối đa thương vong cho kíp xe khi dính mìn. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống bảo vệ kíp xe khỏi vũ khí hạt nhân, hóa học, phóng xạ (NBC) trong trường hợp chiến tranh sử dụng các loại vũ khí cấm.

Ảnh: Xe bọc thép BTR-82A của Kiểm soát Quân sự Nga (MP) tại chiến trường Syria. BTR-82A trang bị một động cơ turbo diesel Kamaz 740.14-300 có công suất 300 mã lực, giúp xe có thể đạt vận tốc tối đa tới 100km/h trên đường bằng phẳng và tầm hoạt động 600km. Các thành phần truyền động cho bánh xe cũng được nâng cấp để đảm bảo xe có thể cơ động tốt trên các loại địa hình gồ ghề. Ảnh: Xe thiết giáp BTR-82A của Quân đội Nga với màu sơn dành cho tác chiến khu vực hàn đới. BTR-82A cũng có khả năng bơi nhờ chuyển động lốp với tốc độ khoảng 15km/h. Binh sĩ có thể cơ động di chuyển ra khỏi xe từ các cửa nóc và cửa hai bên hông, giúp có thể triển khai quân nhanh chóng và hạn chế nhược điểm đổ quân từ nóc, rất dễ bị tổn thương bởi hỏa lực đối phương như trên BTR-60PB. Ảnh: Xe bọc thép BTR-82A thao diễn. Như vậy, có thể thấy rằng, mẫu xe thiết giáp chở quân bánh lốp BTR-82A là một mẫu xe vô cùng hiện đại, với nhiều tính năng ưu việt, vượt trội. Hi vọng các đội tuyển tham gia thi đấu của ta tại Army Games 2020 năm nay được tiếp nhận xe BTR-82A sẽ nhanh chóng làm chủ khí tài, từ đó sử dụng xe nhằm đạt kết quả cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ảnh: Đội tuyển Công binh Việt Nam tại lễ trao giải phần thi “Lộ trình an toàn”. Video Pháo binh Việt Nam sẵn sàng thi đấu tại Army Games 2020 - Nguồn: QPVN

