Điểm lại những vũ khí Nga giúp nâng tầm quân đội Việt Nam gần đây

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ký nhiều thỏa thuận mua hàng loạt vũ khí hiện đại do Nga sản xuất. Trong ảnh, tiêm kích Su-30MK2 do Nga sản xuất đang diễn tập ném bom trong hoạt động diễn tập bắn, ném đạn thật ở Việt Nam. Một trong những hợp đồng vũ khí lớn nhất giữa Nga và Việt Nam là thương vụ 48 tiêm kích Su-27/30. Theo đó, từ giữa những năm 1990, quân đội Việt Nam đã nhập khẩu 12 tiêm kích đa năng Su-27SK/UBK do Nga sản xuất. Tiếp đó, từ năm 2004, Việt Nam ký thêm hợp đồng sắm 4 tiêm kích đa năng thế hệ mới Su-30MK rồi loạt 3 hợp đồng vào các năm 2009, 2010, 2013 mua tổng cộng 32 tiêm kích Su-30MK2 chuyên tác chiến biển. Sau năm 2015, Việt Nam có tổng cộng 36 tiêm kích đa năng Su-30MK/MK2 hiện đại hàng đầu thế giới. Chúng sẽ góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển Việt Nam. Ngoài tiêm kích, Việt Nam cũng từng bước hiện đại hóa lực lượng trực thăng với việc mua một số trực thăng thế hệ mới Mi-171/172 từ Nga. Trong trang bị phòng không Việt Nam đã ký nhiều hợp đồng mua sắm hệ thống radar, tên lửa, thiết bị thay thế từ Nga trong những năm qua. Điển hình, Việt Nam đã mua hệ thống radar cảnh giới cực kỳ hiện đại 55Zh6UE NEBO-UE được thiết kế để phát hiện, bám sát tự động, phân biệt địch – ta, nhận dạng kiểu loại và cung cấp các tham số tọa độ và đường bay các loại mục tiêu bay (gồm cả tên lửa đạn đạo). Nga đã chuyển giao cho Việt Nam 2 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PMU1 có khả năng tác chiến ở tầm xa đến 150km, độ cao 27km. Đây được xem là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến, bậc nhất thế giới. Đặc biệt, Nga hiện là đối tác cực kỳ quan trọng với Việt Nam trong hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam . Nga đã bán cho Việt Nam hàng chục tàu chiến lớn, nhỏ, chưa kể các hệ thống tên lửa diệt hạm hiện đại kèm theo… Trong ảnh là tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 Project 11661E do Nga đóng cho Việt Nam. Các tàu có lượng giãn nước 2.100 tấn, dài hơn 100m, được trang bị hệ thống vũ khí tối tân, mạnh mẽ có khả năng chống mọi mục tiêu trên không, trên biển. Đến năm 2016, Nga chuyển giao cặp tàu hộ vệ lớp Gepard 3.9 thứ hai cho Việt Nam. Đây là tàu chiến đấu được sản xuất tại Nga, có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng không quân, tàu ngầm để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển. Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 có khả năng tìm kiếm tiêu diệt tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay địch; ngoài ra tàu còn có khả năng thả thủy lôi, bảo vệ cho đoàn tàu vận tải và chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Đáng chú ý nhất, hợp đồng hải quân lớn nhất mà Việt Nam ký với Nga những năm gần đây là việc chúng ta mua 6 tàu ngầm Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) trị giá gần 2 tỷ USD. Đó là chưa kể, đi kèm tàu ngầm là các dịch vụ hỗ trợ, huấn luyện, trang bị thay thế, vũ khí… Trong ảnh là 3 tàu ngầm Kilo mà Nga đã bàn giao cho Việt Nam. Phía Nga trong năm 2014 đã bàn giao số lượng lớn ngư lôi, tên lửa hành trình siêu âm cho Việt Nam trang bị trên tàu ngầm Kilo. Về trang bị phòng thủ bờ biển, Việt Nam đã ký với Nga mua 2 hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P. Đáng lưu ý là hiện chỉ có Nga, Syria và Việt Nam là sở hữu thứ vũ khí này. Hệ thống Bastion-P được trang bị các tên lửa chống tàu tốc độ siêu âm Yakhont có tầm bắn tới 300km. Không chỉ bán cho Việt Nam vũ khí hiện đại, Nga đã chuyển giao công nghệ đóng tàu tên lửa tấn công nhanh Project 12418 Molniya cho Việt Nam tự chế tạo. Với sự trợ giúp trực tiếp từ nhà máy Vympel, công ty Ba Son đang chế tạo 6 tàu tên lửa loại này cho Hải quân Việt Nam. Video Những con tàu chiến hiện đại của Hải quân Việt Nam - Nguồn: QPVN