Cận cảnh tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sắp hạ thủy

Cụ thể, các chuyên gia cho biết qua phân tích các hình ảnh vệ tinh, Trung Quốc đang đạt nhiều tiến bộ nhanh chóng trên tàu sân bay mới của nước này, dự kiến sẽ hạ thuỳ chỉ trong khoảng 3-6 tháng tới. Tàu sân bay mới này là chiếc thứ 3 của Trung Quốc hiện nay, việc phát triển con tàu này được kỳ vọng là sẽ mang lại một bước tiến quan trọng của Hải quân Trung Quốc, nâng cao năng lực của Hạm đội hải quân Trung Quốc. Ba vị chuyên gia của CSIS đã kết luận rằng, tàu sân bay mới này của Trung Quốc đã có những phát triển vượt trội, có thể thấy rõ qua các hình ảnh được ghi lại tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Hiện này, chưa có tên chính thức cho hàng không mẫu hạm mới này của Trung Quốc, có thể gọi nó với cai tên đơn giản là Type 003 cho tới khi biết chính xác con tàu sẽ mang tên gì. Tuy nhiên, tất cả những gì có thể thấy chỉ là những gì thuộc bề nổi và ngoại thất con tàu. Chưa thể có bất cứ thông tin gì về kết cấu hay trang bị của con tàu ở bên trong thân. Còn tính đến này, trước khi tàu sân bay mới Type 003 được phát triển, Lực lượng Hải quân lớn nhất thế giới thuộc về Hải quân Trung Quốc chỉ có duy nhất 2 tàu sân bay, bao gồm tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông. Tuy nhiên, 2 tàu sân bay này của Trung Quốc lại được mang thiết kế được cho là “sao chép” con tàu Kuznetsov, hàng không mẫu duy nhất của Nga. Với thiết kế mà nếu để nhận xét, thực sự đã “lạc hậu” với thời kỳ này. Chính vì lẽ đó, hàng không mẫu hạm thế hệ mới Type 003 này của Trung Quốc là rất được mong chờ, được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc đẩy mạnh vị thế trong “cuộc chơi” tàu sân bay với thế giới, cũng đồng thời giúp quốc gia này nâng cao vị thế Lực lượng Hải quân Trung Quốc. Theo các báo cáo, tàu sân bay Type 003 đã được Trung Quốc phát triển từ năm 2018, được biết, con tàu này sẽ có kích thước vượt trội so với các tiền thân, được thiết kế với hệ thống đường băng hiện đại hơn, phù hợp với đa dạng các loại chiến đấu cơ, bao gồm cả những máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất. Bao gồm cả việc trang bị máy phóng cho máy bay, cho phép Type 003 phóng các loại máy bay hạng nặng hơn, được trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, điều này sẽ giúp Hải quân Trung Quốc vượt trội trong tác chiến hơn rất nhiều. Các chuyên gia CSIS cũng đánh giá cao tàu sân bay mới của Trung Quốc, khi con tàu này được nhập biên, Type 003 sẽ là sự bổ sung đáng gờm, đóng vai trò một nền tảng sức mạnh mới của Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, dù chỉ còn vài tháng nữa cho tới khi Trung Quốc hạ thuỷ tàu sân bay mới này. Việc thử nghiệm, các bài kiểm tra sẽ cần nhiều thời gian hơn. Theo các báo cáo của Mỹ, dự kiến cuối cùng cho còn tàu này là sẽ được vận hành chính thức vào năm 2024. Trung Quốc hiện rất tâm huyết với việc phát triển tàu sân bay mới của mình, nhất là khi, bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc – Mỹ đang gia tăng một cách căng thẳng, tốc độ rất nhanh. Đương nhiên, tất cả sự chú ý chỉ đang tập trung vào Type 003 của Trung Quốc, khi mà Liêu Ninh và Sơn đông khi xuất hiện không tạo nên một sự nổi bật nào cả, rất ảm đạm vì sự “tụt hậu” của chúng. Ví dụ tiêu biểu, 2 tàu sân bay trước đây của Trung Quốc, dù mang nhiều hệ thống điện tử hàng hải tân tiến theo mình, nhưng các tàu sân bay này lại vẫn mang dạng thiết kế đường băng trên boong tàu dạng “cầu nhảy” như các tàu sân bay Liên Xô cũ. Việc sử dụng hệ thống đường băng này, chính là làm hạn chế trọng lượng và khả năng chiến đấu rất nhiều khi các tiêm kích bị hạn chế về năng lực tác chiến, khi một là dùng loại chiến đấu cơ “yếu thế”, hai là không được trang bị đầy đủ. Trong khi đó, đối với Mỹ - quốc gia đang cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, nước này có Lực lượng Hải quân được đánh giá là kém cạnh về số lượng so với Trung Quốc rất nhiều. Song, về kinh nghiệm chiến đấu của Mỹ thì lại được đánh giá là vượt trội hơn nhiều. Chỉ riêng xét năng lực tàu sân bay, rõ ràng, trên các tàu sân bay hiện đại của Hải quân Mỹ là các tiêm kích mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì nhờ các công nghệ hiện đại như được trang bị máy phóng hơi nước, hay năng lượng điện từ trường, những điều này tạo điều kiện lớn cho các hàng không mẫu hạm Mỹ mang theo các chiến đấu cơ được trang bị đầy đủ hay các máy bay quân sự hạng nặng đầy uy lực. Thậm chí, cả về số lượng máy bay cất cánh giữa các Lực lượng Tàu sân bay 2 nước cũng chênh lệch, với Mỹ, Hải quân Mỹ có thể phóng tới 3 máy bay cùng lúc với sự hiện đại của tàu sân bay nước này, còn Trung Quốc chỉ có thể lần lượt 1 chiếc một. Chi tiết hơn, các tàu sân bay cũ của Trung Quốc chỉ mang được khoảng 40 máy bay mỗi tàu, trong khi các hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ lại có thể mang tới 75 chiếc. Sự thua kém hiện hữu cả về số lượng và công nghệ. Song, các hàng không mẫu hạm “lạc hậu” của Trung Quốc còn có khả năng phòng vệ cũng kém hơn nhiều so với các tàu sân bay tối tân của Mỹ. Mỗi tàu sân bay Liên Ninh và Sơn Đông của Trung Quốc đều được trang bị hệ thống phòng vệ là như nhau, bao gồm 4 tổ hợp tên lửa FL-3000N. Mỗi bệ phóng này mang 18 quả tên lửa. Mang lại khả năng tiêu diệt tất cả các mục tiêu bay ở độ cao dưới 10km. Ngoài sự hiện diện của tổ hợp trên, các tàu sân bay này còn có mang theo tổ hợp pháo phòng không tầm cực gần Type 1030, được bố trí 3 tổ hợp rải từ mũi – thân – đuôi của các tàu này. Các tổ hợp được trang bị pháo cỡ nòng 30mm. Các tổ hợp có bao gồm hệ thống điều khiển hoả lực, trong đó, pháo 10 nòng xoay cỡ 30mm mang tốc độ bắn đạt 9.000-10.000 phát/ phút, với tầm bắn đạt khoảng 5.000m. Ngoài ra, trên Liêu Ninh và Sơn Đông của Trung Quốc còn có trang bị hệ thống rocket săn ngầm, gồm 12 quả đạn tầm gần gắn ở đuổi tàu, tương đối hiện đại, nhưng lại chỉ dùng ở tầm gần dười 10km, quá nguy hiểm trong khi đang đụng độ tác chiến. Có thể nói, với sự “lạc hậu” của Liêu Ninh và Sơn Đông, việc có “đàn em” thế hệ mới như Type 003 xuất hiện là một việc rất đáng để mong chờ, và chắc chắn cũng sẽ đem lại nhiều lợi thế hơn cho Hải quân Trung Quốc trong công cuộc cạnh tranh chiến lược với Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.

