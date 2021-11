Xuất hiện thêm “vệ sĩ” mới của tàu sân bay Trung Quốc!

Theo ý kiến của các chuyên gia hải quân, tàu khu trục mang trọng trách “vệ sĩ” cho hàng không mẫu hạm thuộc lớp tàu khu trục Type 055, các tàu này cũng có thể tự mình chiến đấu, hoặc dẫn đầu một đội tàu nhỏ, phục vụ tác chiến trên biển. Và theo các nguồn tin, “vệ sĩ” mới này là tàu khu trục thứ 4 thuộc lớp khu trục hạm Type 055 tối tân nhất và khổng lồ nhất của Hải quân Trung Quốc. Một nguồn tin thân cận với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết, Hải quân PLA có khả năng sẽ chính thức tiếp quản Yanan - chiếc Type 055 thứ tư, vào tháng 12” . Tàu khu trục tàng hình mang tên lửa mới nhất này, chính là sự lựa chọn cho việc bổ sung năng lực của Lực lượng Hải quân Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh sự phát triển, mở rộng một cách nhanh chóng và tăng cường năng lực tác chiến biển quốc gia. Hiện nay, Lực lượng Hải quân Trung Quốc đang nắm giữ vị trí số 1 về mặt số lượng, đồng thời cũng được đánh giá là mang năng lực Quân sự Hàng hải thuộc các nước hàng đầu thế giới. Ngoài ra, cũng theo nguồn tin trên, chiếc tàu khu trục thứ 5 thuộc lớp Type 055 cũng sẽ sớm góp mặt trong hàng ngũ Hải quân Trung Quốc vào nửa đầu năm 2022, được đặt tên là Anshan. Hình ảnh về 2 con tàu khu trục mới thuộc lớp tàu khu trục Type 055 này của Trung Quốc cũng đã sớm được lan truyền trên các mạng xã hội vào cuối tháng trước, với số hiệu 106 cho Yanan và 103 cho Anshan. Các thông tin trên cũng đã được xác nhận bởi một nguồn tin thân cận với Hải quân Trung Quốc, đồng thời cũng cho biết, Trung Quốc đã có kế hoạch biên chế thêm tàu khu trục tên lửa lớp Type 055 này trong vòng 2 năm tới với 3 chiếc tiếp theo đang trong giai đoạn phát triển. Một nguồn tin giấu tin cũng cho biết thêm, tất cả cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới, nếu tệ đi thì thời gian biên chế thêm các tàu khu trục này sẽ kéo dài hơn so với dự kiến. Về các tàu khu trục tàng hình mang tên lửa lớp Type 055 này, theo cách gọi của các nước phương Tây – NATO, chúng được gọi là các tàu tuần dương lớp Renhai. Các tàu khu trục được phát triển như một tàu tuần dương dẫn đường tàng hình mang theo tên lửa, với thiết kế đa nhiệm vụ, các tàu khu trục lớp Type 055 có thể đảm nhận các nhiệm vụ tác chiến đơn phương hay song phương, thậm chí là dẫn đầu một đội tàu chiến nhỏ. Lớp Type 055 này của Trung Quốc cũng được đánh giá là chỉ thua sau mỗi tàu tàng hình lớp Zumwalt của Mỹ về năng lực tác chiến biển, tuy nhiên thì Zumwalt của Mỹ cũng vượt trội hơn về trọng lượng và được thiết kế phù hợp tấn công đổ bộ hơn. Tuy nhiên, qua khuôn khổ cuộc tập trận chung trên biển của Trung Quốc – Nga hồi tháng 10, các chuyên gia lại đánh giá Type 055 phù hợp với tàu chiến hơn và có thể đảm nhiệm nhiều vai trò hơn các tàu lớp Zumwalt của Mỹ. Về các tàu khu trục lớp Type 055, chúng được trang bị các thiết bị điện tử hàng hải tân tiến, cùng vũ trang mạnh mẽ, cho thấy vai trò chính của chúng là trong phòng không khu vực, đồng thời mang khả năng diệt ngầm vượt trội so với các lực lượng tác chiến trước đây của Trung Quốc. Tuy nhiên, các tàu khu trục Type 055 này sẽ ít thực thi trọng trách vai trò chính của mình, thay vào đó sẽ nhận nhiệm vụ như một “vệ sĩ” hộ tống cho hàng không mẫu hạm, thực thi các nhiệm vụ viễn chinh theo yêu cầu từ Bắc Kinh. Các tuần dương hạm này được thiết kế với kích thước lớn nhất từ trước đến nay trong phân khúc tàu chiến Hải quân Trung Quốc, với kích thước 180x20m và mang trọng tải choán nước tối đa lên tới 13 tấn, với sự xuất hiện của khoảng hơn 300 thuỷ thủ đoàn trên tàu. Vũ trang trên các tàu khu trục này cũng là các loại vũ khí tối tân nhất - uy lực mạnh mẽ nhất của Trung Quốc. Được trang bị các nền tảng phóng tên lửa đa dạng, bao gồm 1 bệ phóng SAM 24 ô tầm gần HQ-10, và tới 112 ống phóng VLS. Cận cảnh bệ phóng SAM thực hiện nhiệm vụ của nó trên Type 055. Kèm với nền tảng phóng lớn, là sự xuất hiện của đa dạng các loại tên lửa đối không như HHQ-9, tên lửa hành trình chống hạm YJ-18, tên lửa hành trình tấn công đất liền CJ-10. Và để đối phó các tàu ngầm địch, các tàu khu trục lớp Type 055 có sự xuất hiện của các ngư lôi tên lửa chống ngầm, với 2 bộ phóng ngư lôi Yu-7 cỡ 324mm phù hợp. Ngoài ra, trên các khu trục hạm này cũng được trang bị 1 khẩu pháo cận PJ-38 cỡ nòng 130mm, cùng một pháo hạm PJ-11 CIWS, đem lại khả năng tự vệ và thực thi tác chiến tốt khi hộ tống các tàu sân bay. Theo các báo cáo, tàu khu trục lớp Type 055 cũng được dự trù cho việc mang theo 2 máy bay trực thăng hải quân hạng trung để hỗ trợ công tác trên biển, với đầy đủ kho chứa và bãi đáp trực thăng. Và tất nhiên, khi nhận công tác hộ tống, các khu trục hạm này cũng cần một tốc độ tương đối và sự linh hoạt tối ưu. Để có thể đảm bảo yêu cầu, các tàu khu trục tên lửa này được trang bị tới 4 tua bin khí QC-280, đảm bảo tốc độ của các tàu này đạt 30 hải lý/ giờ, với tầm hoạt động là hơn 10.000 hải lý. Các khu trục hạm này được đánh giá là đã có thể đi xa hơn, chạm tới Địa Trung Hải, Vịnh Ba Tư, hay các vùng biển xa lạ khác trong tương lai với các vượt trội của nó. Có thể nói, với việc biên chế thêm các khu trục hạm mạnh mẽ này,các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc sẽ được đảm bảo an toàn, đồng thời giữ vực vị trí số 1 các Lực lượng Hải quân Thế giới. Hình ảnh khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc, "ác mộng" tàu chiến đối với thế giới. Nguồn: dd luciferdd.

