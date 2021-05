Báo Trung Quốc nêu tên 3 vũ khí của Nga khiến Mỹ kinh sợ

Các nhà quan sát quân sự của Trung Quốc nhận định, những vũ khí mạnh mẽ của quân đội Nga gồm máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm, không chỉ mang lại niềm tin cho quân đội Nga mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ. Gần đây, căng thẳng trong quan hệ giữa Liên bang Nga và Mỹ có dấu hiệu leo thang. Phía Nga có các hành động thách thức quyền bá chủ của Mỹ. Đến lượt Washington, tiếp tục gây sức ép và bao vây Moscow, tuy nhiên Mỹ sẽ không dám phát động một cuộc xung đột chống lại Nga. Theo các nhà quan sát Trung Quốc, lý do cho điều này rất đơn giản vì quân đội Nga được trang bị những vũ khí nguy hiểm bậc nhất trên thế giới, có sức mạnh đáng sợ sẽ khiến cho quân đội Mỹ không dám hành động liều lĩnh. Đầu tiên là máy bay ném bom Tu-160, máy bay có thể mang tên lửa chiến lược với cánh quét biến đổi này là loại máy bay ném bom lớn nhất và nhanh nhất trên thế giới. Các nhà quan sát Trung Quốc cho biết rằng Tu-160 có thể đạt tới tốc độ Mach 2. Khi chạm trán với máy bay ném bom của Nga trên bầu trời, ngay cả Không quân Mỹ cũng phải sợ hãi. Chính kho vũ khí khủng khiếp của Tu-160 đã gây ra nỗi sợ hãi cho đối phương. Tu-160 có khả năng mang theo hơn 40 tấn bom, đạn. Tiếp theo là bom khinh khí AN602, còn được gọi là bom Sa hoàng, là một loại vũ khí hạt nhân bom tấn nguy hiểm được phát triển tại Liên Xô trong thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh với Mỹ. Ban đầu, công suất của quả bom được thiết kế là 100 triệu tấn TNT, nhưng do lo ngại về việc phá hủy toàn bộ vùng đất, các kỹ sư đã giảm đương lượng nổ của quả bom xuống còn 50 triệu tấn TNT. Theo chuyên gia, quả bom khinh khí này mạnh đến mức có thể hủy diệt một quốc gia cỡ trung bình. Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, một lực lượng răn đe mạnh mẽ khác của Nga là hạm đội tàu ngầm. Nhiều kỷ lục trong lĩnh vực này đã bị phá vỡ bởi Liên Xô và sau đó là Liên bang Nga. Ví dụ, tàu ngầm hạt nhân nhanh nhất thế giới là mô hình của Liên Xô trong dự án Anchar, còn được gọi là Goldfish. Nó có thể đạt tốc độ kỷ lục 44,7 hải lý/giờ, cũng như lặn sâu hàng trăm mét, điều mà các tàu ngầm Mỹ không thể làm được. Các tác giả của bài báo nhận định rằng trong điều kiện tác chiến hiện đại, đặc tính quan trọng của tàu ngầm là độ ồn thấp càng được đặt lên hàng đầu. Do đó, các tàu ngầm của Nga thuộc dự án Varshavyanka được coi là chạy êm nhất so với tàu ngầm của các đối thủ cạnh tranh. Nhìn chung, như các nhà quan sát Trung Quốc đã nhận xét, Nga thừa hưởng sức mạnh quân sự của Liên Xô. Do đó, dù là máy bay ném bom chiến lược, bom khinh khí hay tàu ngầm hạt nhân, chúng đều là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ. Báo chí Trung Quốc kết luận: “Chừng nào Liên bang Nga còn có một kho vũ khí hùng hậu thì chừng đó Mỹ sẽ không dám gây chiến với Nga”. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Mỹ luôn cố gắng nắm bắt công nghệ quân sự từ các nước khác. Phần lớn công nghệ của Mỹ đều được tạo ra với sự trợ giúp của những công nghệ bị đánh cắp của Liên Xô. Ví dụ, trên cơ sở công nghệ máy bay Yak-141, người Mỹ đã chế tạo máy bay chiến đấu - ném bom tàng hình thế hệ thứ 5 của riêng mình, F-35 rất giống "tiền nhân" Yak-141 của nó về cách bố trí và thiết kế. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga - thứ vũ khí khiến NATO sợ hãi bậc nhất thời điểm hiện tại. Nguồn: RPIB.

Các nhà quan sát quân sự của Trung Quốc nhận định, những vũ khí mạnh mẽ của quân đội Nga gồm máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm, không chỉ mang lại niềm tin cho quân đội Nga mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ. Gần đây, căng thẳng trong quan hệ giữa Liên bang Nga và Mỹ có dấu hiệu leo thang. Phía Nga có các hành động thách thức quyền bá chủ của Mỹ. Đến lượt Washington, tiếp tục gây sức ép và bao vây Moscow, tuy nhiên Mỹ sẽ không dám phát động một cuộc xung đột chống lại Nga. Theo các nhà quan sát Trung Quốc, lý do cho điều này rất đơn giản vì quân đội Nga được trang bị những vũ khí nguy hiểm bậc nhất trên thế giới, có sức mạnh đáng sợ sẽ khiến cho quân đội Mỹ không dám hành động liều lĩnh. Đầu tiên là máy bay ném bom Tu-160 , máy bay có thể mang tên lửa chiến lược với cánh quét biến đổi này là loại máy bay ném bom lớn nhất và nhanh nhất trên thế giới. Các nhà quan sát Trung Quốc cho biết rằng Tu-160 có thể đạt tới tốc độ Mach 2. Khi chạm trán với máy bay ném bom của Nga trên bầu trời, ngay cả Không quân Mỹ cũng phải sợ hãi. Chính kho vũ khí khủng khiếp của Tu-160 đã gây ra nỗi sợ hãi cho đối phương. Tu-160 có khả năng mang theo hơn 40 tấn bom, đạn. Tiếp theo là bom khinh khí AN602, còn được gọi là bom Sa hoàng, là một loại vũ khí hạt nhân bom tấn nguy hiểm được phát triển tại Liên Xô trong thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh với Mỹ. Ban đầu, công suất của quả bom được thiết kế là 100 triệu tấn TNT, nhưng do lo ngại về việc phá hủy toàn bộ vùng đất, các kỹ sư đã giảm đương lượng nổ của quả bom xuống còn 50 triệu tấn TNT. Theo chuyên gia, quả bom khinh khí này mạnh đến mức có thể hủy diệt một quốc gia cỡ trung bình. Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, một lực lượng răn đe mạnh mẽ khác của Nga là hạm đội tàu ngầm. Nhiều kỷ lục trong lĩnh vực này đã bị phá vỡ bởi Liên Xô và sau đó là Liên bang Nga. Ví dụ, tàu ngầm hạt nhân nhanh nhất thế giới là mô hình của Liên Xô trong dự án Anchar, còn được gọi là Goldfish. Nó có thể đạt tốc độ kỷ lục 44,7 hải lý/giờ, cũng như lặn sâu hàng trăm mét, điều mà các tàu ngầm Mỹ không thể làm được. Các tác giả của bài báo nhận định rằng trong điều kiện tác chiến hiện đại, đặc tính quan trọng của tàu ngầm là độ ồn thấp càng được đặt lên hàng đầu. Do đó, các tàu ngầm của Nga thuộc dự án Varshavyanka được coi là chạy êm nhất so với tàu ngầm của các đối thủ cạnh tranh. Nhìn chung, như các nhà quan sát Trung Quốc đã nhận xét, Nga thừa hưởng sức mạnh quân sự của Liên Xô. Do đó, dù là máy bay ném bom chiến lược, bom khinh khí hay tàu ngầm hạt nhân, chúng đều là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ. Báo chí Trung Quốc kết luận: “Chừng nào Liên bang Nga còn có một kho vũ khí hùng hậu thì chừng đó Mỹ sẽ không dám gây chiến với Nga”. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Mỹ luôn cố gắng nắm bắt công nghệ quân sự từ các nước khác. Phần lớn công nghệ của Mỹ đều được tạo ra với sự trợ giúp của những công nghệ bị đánh cắp của Liên Xô. Ví dụ, trên cơ sở công nghệ máy bay Yak-141, người Mỹ đã chế tạo máy bay chiến đấu - ném bom tàng hình thế hệ thứ 5 của riêng mình, F-35 rất giống "tiền nhân" Yak-141 của nó về cách bố trí và thiết kế. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga - thứ vũ khí khiến NATO sợ hãi bậc nhất thời điểm hiện tại. Nguồn: RPIB.