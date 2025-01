Ngoài phở, món ngon nào nhất định phải thử khi đến Hà Nội?

Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến không chỉ có nền văn hóa, lịch sử đậm đà bản sắc mà còn là thiên đường ẩm thực với hàng loạt món ngon hấp dẫn. Ảnh minh họa Mỗi món ăn nơi đây như một câu chuyện kể về văn hóa, con người và thời gian. Nếu có dịp du lịch Hà Nội, hãy để lòng mình lắng lại trong từng dư vị của một số món đặc sản dưới đây. Phở “chuẩn vị” Hà Nội phải có nước dùng trong, hương vị ngọt thanh được ninh từ xương bò hoặc xương heo, hầm cùng các loại gia vị như gừng, hành, quế, hồi, thảo quả,... trong nhiều giờ liền. Sợi phở dai, thơm mềm, ăn cùng thịt bò hoặc thịt gà thái mỏng, chan thêm nước phở nóng hổi và ăn kèm với chút hành lá, quẩy chiên giòn. Ảnh Internet Nếu phở là nét thanh tao, thì bún chả lại mang dáng vẻ dung dị, gần gũi như chính con người Hà Nội. Từ xa, mùi thơm của thịt nướng trên bếp than đã khiến lòng người xốn xang. Chả miếng vàng ruộm, chả viên mềm thơm, nhúng vào bát nước chấm chua ngọt, ăn kèm với rau sống tươi rói, tất cả hòa quyện để tạo nên một bản giao hưởng của vị giác. Món ăn mà cựu Tổng thống Obama từng dành lời khen khi ghé thăm Hà Nội. Ảnh Internet Chả cá: Cá lăng tươi được ướp với nghệ, thì là và các gia vị truyền thống, nướng vàng rồi xào cùng hành hoa và rau thơm trên chảo nóng. Mùi thơm bốc lên từ chảo quyện trong không gian, làm tan chảy trái tim bất kỳ ai. Ăn kèm bún, lạc rang và chút mắm tôm pha khéo, chả cá Lã Vọng không chỉ là món ăn mà còn là một hành trình cảm nhận văn hóa của thủ đô. Hương vị của bát bún ốc là sự kết hợp ăn ý của nước dùng trong veo nhưng không kém phần béo ngậy, chua chua thanh thanh và dậy mùi dấm bỗng đặc trưng. Ảnh Internet Bún đậu: Món ăn đơn giản chỉ gồm đậu mơ rán béo giòn cùng đĩa bún trắng và một ít rau thơm nhưng lại chinh phục được cả những thực khách khó tính nhất. Ảnh Internet Cốm cũng là đặc sản Hà Nội khiến nhiều thực khách ăn một lần nhớ mãi. Những hạt cốm non xanh mướt, dẻo thơm được gói trong lá sen, như gói cả hồn quê và tình người. Ăn cốm với chuối chín, nhấm nháp từng chút để cảm nhận sự thanh tao, mộc mạc và lặng thầm của người Tràng An. Ảnh Internet Một trải nghiệm không thể thiếu khi đến Hà Nội là thưởng thức bánh gối, với lớp vỏ giòn tan và nhân đậm đà, đặc biệt thú vị trong những ngày đông se lạnh. Ảnh Internet Cà phê trứng thức uống làm từ cà phê, trứng, sữa, … những nguyên liệu đơn giản nhưng lại mang hương vị thơm ngon độc đáo mà ai thưởng thức đều không thể quên. Ảnh minh họaXem video: "Món ăn gây thèm và không thể thiếu trong ngày Tết". Nguồn THDT

