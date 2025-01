Cách đây vài ngày, Quân đội Nga (RFAF), đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào nhiều thành phố ở Ukraine, khiến toàn bộ Ukraine rơi vào tình trạng báo động phòng không toàn quốc. Theo các thông tin liên quan, trong cuộc không kích này, thành phố Zaporozhye ở tiền tuyến phía nam Ukraine, đã trở thành mục tiêu "tiêu diệt chính xác" của tên lửa Nga. Cùng lúc đó, thành phố công nghiệp Dnipropetrovsk của Ukraine cũng hứng chịu một cuộc tấn công quy mô tương tự theo kiểu "phẫu thuật". Hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform đưa tin, tòa nhà của chi nhánh Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) ở trung tâm thành phố Dnipro đã bị phá hủy. Mặc dù hiện chưa rõ số thương vong, nhưng một số tên lửa của Nga đã san bằng gần hoàn như toàn tòa nhà Cơ quan An ninh. Điều đáng chú ý là một ngày trước chiến dịch “phẫu thuật” này, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đã tiến hành một cuộc không kích chính xác vào kho vũ khí lớn của Quân đội Ukraine (AFU) ở ngoại ô thành phố Dnipro. Còn cuộc tấn công của Lực lượng tên lửa chiến thuật RFAF vào tòa nhà Cục Tình báo Quân đội Ukraine ở Dnepropetrovsk đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Rõ ràng, RFAF rất coi trọng hoạt động tấn công này và không thể cho phép bất kỳ sai sót nào. Đoạn phim do người dân Zaporozhye quay lại, cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa vào buổi trưa. Tên lửa bắn trúng chính xác khu nhà kho, khiến 2 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Sau khi tên lửa đánh trúng mục tiêu, đã gây ra một vụ nổ lớn và tạo thành đám mây hình nấm khổng lồ. Kính của các tòa nhà dân cư cao tầng xung quanh bị vỡ do sóng xung kích của vụ nổ tên lửa, kính ở lối vào chính của một siêu thị gần nơi xảy ra vụ nổ cũng bị hư hỏng trong vụ nổ. Sau khi phân tích, các chuyên gia cho rằng, vụ nổ khổng lồ và đám mây hình nấm đã được xác nhận, mục tiêu tấn công của Nga, chính là kho đạn của Quân đội Ukraine. Còn theo một số nguồn tin của Nga, cuộc không kích của Nga vào Dnipropetrovsk có thể là trọng tâm hoạt động của họ. Sau khi bị trúng tên lửa, khu phụ bên trái của tòa nhà Cơ quan An ninh Ukraine bị nổ tung, gây hỏa hoạn. Rất đông xe cứu hỏa, xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy và cứu hộ. Điều đáng chú ý là sau vụ tấn công vào Cục An ninh Dnipropetrovsk, Ukraine không thừa nhận ngay việc tòa nhà Cục An ninh bị phá hủy, mà khẳng định tên lửa Nga "bắn trượt mục tiêu" và tên lửa đã vượt qua tòa nhà cao tầng và rơi xuống phía sau. Nhưng trên thực tế, tòa nhà chi nhánh Cơ quan An ninh Dnipro nằm phía sau tòa nhà cao tầng này. Có thể thấy, đường bay của tên lửa Iskander-M rất chính xác, không bị cản trở bởi các tòa nhà lớn hơn và bắn trúng chính xác các mục tiêu nhỏ hơn, ẩn sau các tòa nhà lớn. Điều này cho thấy, tên lửa tấn công có độ chính xác cực cao. Thật trùng hợp, sau vụ tấn công, Thị trưởng Dnepropetrovsk Filatov cho biết, tòa nhà của chi nhánh địa phương Dnipropetrovsk của Cơ quan An ninh Ukraine bị tấn công đã bị “bỏ hoang từ lâu” và bên trong trống rỗng, nên không có thương vong. Theo thông tin này, rõ ràng là không hợp lý khi RFAF dốc toàn lực chỉ để phá hủy một tòa nhà không có người ở? Nhưng trên thực tế, sau vụ nổ, nhiều xe cứu thương đã xuất hiện trước tòa nhà Cơ quan An ninh Ukraine, cho thấy bên trong tòa nhà có nhiều người. Hơn nữa, có người đã chứng kiến bãi đậu xe phía trước tòa nhà Cục An ninh được cho là trống rỗng, đã chứa đầy xe cộ, rõ ràng là các nhân viên mật vụ đang làm việc trong tòa nhà. Ngoài ra, tòa nhà không bị phá hủy hoàn toàn, chỉ có khu phụ bên trái bị hư hại. Vậy AFU có bí mật gì bên trong tòa nhà này? Theo truyền thông nước ngoài đưa tin, tòa nhà Cơ quan An ninh Ukraine thực chất là cơ quan giám sát do Cơ quan Tình báo Quân đội Anh và Bộ Quốc phòng ở Ukraine triển khai. Mục tiêu giám sát của nó chủ yếu là khu vực phía Tây nước Nga và các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine. Theo một số thông tin, ít nhất 30 sĩ quan tình báo Anh và Mỹ đang làm việc trong một tòa nhà được cải trang thành cơ quan cứu trợ nhân đạo. Giờ đây, tên lửa Nga đã san bằng một nửa tòa nhà và chắc chắn có nhiều nhân viên tình báo nước ngoài đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Theo các thông tin tổng hợp, RFAF đã sử dụng tên lửa Iskander-M trong cuộc tấn công này, điều này cho thấy họ có yêu cầu rất cao về độ chính xác của các cuộc tấn công. Tên lửa Iskander là tên lửa đạn đạo chiến thuật duy nhất, được Nga phát triển thành công sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, RFAF đã sử dụng rộng rãi loại vũ khí này để tấn công các mục tiêu chiến lược, nằm sâu trong hậu phương của AFU. Mặc dù Iskander-M chỉ là vũ khí thông thường, nhưng trong mắt các nước phương Tây, nó là mối đe dọa rất lớn đối với NATO. (Nguồn ảnh: Topwar, RT, Lenta.ru, BBC).

