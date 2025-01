12 điều thú vị của khóa điện tử thông minh nhất thế giới

1. Công nghệ nhận dạng lòng bàn tay tiên tiến. Dòng khóa thông minh của Philips sử dụng công nghệ nhận dạng lòng bàn tay với cảm biến quang học và sinh trắc học, phân tích các đường vân và tĩnh mạch độc nhất. Ảnh: The Verge. 2. Không cần chìa khóa hay mật khẩu. Chỉ cần đưa lòng bàn tay lên cảm biến, khóa sẽ tự động mở, loại bỏ nhu cầu sử dụng chìa khóa hoặc nhớ mật khẩu. Ảnh: Amazon. 3. Tốc độ mở khóa nhanh. Hệ thống nhận dạng có thể quét và xác minh danh tính trong chưa đầy 1 giây, mang lại trải nghiệm tiện lợi và nhanh chóng. Ảnh: Amazon. 4. Độ chính xác và bảo mật cao. Nhận dạng lòng bàn tay khó bị sao chép hơn so với dấu vân tay hay nhận dạng khuôn mặt, đảm bảo mức độ bảo mật cao hơn. Ảnh: Lowyat.net. 5. Chống giả mạo và sao chép. Công nghệ cảm biến phát hiện các đặc điểm sinh học sống, ngăn chặn việc sử dụng ảnh hoặc mô hình giả để mở khóa. Ảnh: Giloshop. 6. Tích hợp đa phương thức mở khóa. Ngoài nhận dạng lòng bàn tay, khóa còn hỗ trợ mở khóa bằng vân tay, mật khẩu, thẻ từ và ứng dụng trên điện thoại. Ảnh: Logia Genesis. 7. Lưu trữ nhiều người dùng. Khóa có thể lưu trữ dữ liệu lòng bàn tay của nhiều người dùng, phù hợp cho gia đình hoặc văn phòng với nhiều thành viên. Ảnh: Lowyat.net. 8. Đèn LED hướng dẫn thông minh. Hệ thống đèn LED tích hợp hướng dẫn người dùng cách đặt tay sao cho chính xác và dễ dàng sử dụng. Ảnh: Amazon. 9. Thiết kế hiện đại và thẩm mỹ. Khóa có thiết kế tối giản, sang trọng với chất liệu cao cấp, phù hợp với nhiều phong cách nội thất. Ảnh: Jimmy is Promo. 10. Khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện ánh sáng. Cảm biến nhận dạng hoạt động tốt trong cả điều kiện ánh sáng mạnh và bóng tối, đảm bảo hiệu suất ổn định mọi lúc. Ảnh: Lowyat.net. 11. Cảnh báo thông minh. Hệ thống gửi thông báo tới điện thoại khi phát hiện hành vi cố tình phá khóa hoặc mở khóa không thành công. Ảnh: Amazon. 12. Tiết kiệm năng lượng. Khóa được thiết kế tiết kiệm năng lượng với pin bền lâu, cùng tính năng cảnh báo khi pin yếu và hỗ trợ sạc khẩn cấp qua cổng USB. Ảnh: Tech Radar. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

