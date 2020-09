Loạt vũ khí Nga lần đầu ra mắt, hứa hẹn những hợp đồng "béo bở"

Được tổ chức đồng thời với Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2020 là Diễn đàn Army 2020, nơi trưng bày và triển lãm những mẫu vũ khí hàng đầu cũng của Nga cũng như Liên Xô cũ, được tổ chức tại Alabino - ngoại ô thủ đô Moscow. Diễn đàn năm nay có đại diện đến từ 92 quốc gia tham dự, trong đó có 18 đoàn đại biểu cấp cao, cùng với đó là sự góp mặt của 1.500 tổ chức doanh nghiệp quốc phòng với khoảng 28.000 hiện vật được trưng bày. Trong đó, diễn đàn năm nay cũng giới thiệu một số mẫu vũ khí mới vừa được ra mắt lần đầu tiên.

Ảnh: Một góc khu trưng bày khí tài ngoài trời tại Army 2020. Đầu tiên là về các loại súng bộ binh. Đáng mong chờ bậc nhất có lẽ phải kể đến mẫu súng trường tấn công AK-19 mới của hãng Kalashnikov Concern (KC) phát triển dựa trên dòng AK-12/15 nổi tiếng, điểm khác biệt lớn nhất là mẫu súng mới này sẽ sử dụng cỡ đạn 5.56x45mm NATO nhằm hướng tới những khách hàng đặc biệt hơn cũng như cho các đơn vị đặc thù. Súng cũng có một số cải tiến nhỏ so với AK-12/15 như thước ngắm mới, loa che lửa kiểu mới và báng rút kiểu mới. Ảnh: Súng trường tấn công AK-19. Phiên bản hiện đại hóa của tiểu liên Vityaz đang được trang bị cho các đơn vị đặc biệt Nga với tên PPK-20 cũng đã được ra mắt tại triển lãm. PPK-20 là viết tắt của Súng tiểu liên Kalashnikov - 2020 trong tiếng Nga, sử dụng cỡ đạn 9x19m Parabellum nổi tiếng, có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm khi có một ốp lót tay tinh vi hơn, tay cầm cải tiến đồng thời sử dụng báng rút kiểu mới giống với AK-19.

Ảnh: Súng tiểu liên PPK-20 của hãng KC. Cùng với đó là sự xuất hiện của súng máy hạng nhẹ RPL-20 cũng do hãng Kalashnikov Concern phát triển, dựa trên mẫu súng máy RPK-16 nổi tiếng trước đó với những cải tiến nhằm loại bỏ các nhược điểm của mẫu súng này. Súng sử dụng cỡ đạn 5.45x39 của AK-74, với cơ chế tiếp đạn bằng dây đạn tương tự súng máy RPD và khác hoàn toàn so với RPK. Sản phẩm có đặc tính kỹ thuật tốt, sức chiến đấu cao cũng như trọng lượng nhẹ, chưa tới 5.5kg khi chưa có đạn. Ảnh: Người dân trải nghiệm với súng máy RPL-20. Về cơ bản, trong năm nay, các mẫu xe bọc thép mới không được ra mắt, tuy nhiên diễn đàn vẫn trưng bày nhằm tiếp cận các khách hàng với những gói nâng cấp tối ưu qua các mẫu đã biết, kể cả những mẫu hiện đại nhất hiện nay như xe bọc thép Amarta và Boomerang.

Ảnh: Gói nâng cấp xe chiến đấu bộ binh nổi tiếng của Liên Xô mang tên BMP-1AM Lần đầu tiên, Công ty Công nghiệp Quân sự Nga (VPK) đã giới thiệu rộng rãi tới công chúng mẫu xe bọc thép hạng nhẹ Strela, dù cho trước đó đã từng ra mắt. Strela là một dòng xe được thiết kế với 4 mẫu khác nhau như xe lội nước đa năng, xe chỉ huy và kiểm soát đa dụng,… cùng với đó là một giá thành rẻ, phù hợp với các quốc gia đang có nền quốc phòng hạn chế. Ảnh: Phiên bản Strela 4x4 xe bọc thép lội nước đa năng. Những phiên bản sửa đổi thú vị của xe bọc thép Tigr cũng được giới thiệu tại triển lãm lần này. Đặc biệt gây sự chú ý lớn với phiên bản Tigr không có cửa, không có mái che cố định và lớp giáp nhưng có nhiều khoảng không hơn để binh sĩ triển khai vũ khí. Đây có thể là phiên bản dành cho những đơn vị đặc biệt với yêu cầu nhiệm vụ cần sự gọn nhẹ và cơ động cao. Ảnh: Tigr phiên bản “Buggy”. Mẫu xe thiết giáp BTR-82AT mới cũng được giới thiệu tại triển lãm năm nay. Đặc điểm nổi bật so với đời trước là BTR-82AT được lắp đặt thêm hệ thống giáp lồng nhằm tăng thêm khả năng bảo vệ của xe trước súng chống tăng RPG của đối phương, cùng với đó là lắp đặt hệ thống kính ngắm quang học mới tiên tiến. Điều này khiến hiệu suất chiến đấu của xe tăng lên đáng kể. Ảnh: Phiên bản nâng cấp BTR-82AT. Về lĩnh vực không gian, Tập đoàn Kronstadt đã lần đầu giới thiệu mẫu UAV mang tên Thunder. Nó sẽ là một mẫu máy bay không người lái có khả năng kết hợp hoạt động cùng với các máy bay có người lái, đảm nhiệm các vai trò như trinh sát và tham gia công kích mặt đất. Theo nhận định, Thunder có thể mang theo tên lửa dẫn đường cũng như nhiều loại bom khác nhau. Ảnh: UAV Thunder tại buổi triển lãm . Đây cũng là lần đầu tiên Nga ra mắt mẫu UAV trinh sát vũ trang hai động cơ cánh quạt mang tên Sirius. Nó có tầm hoạt động xa, thời gian bay lâu và tải trọng vũ khí có thể mang theo lớn. Ảnh: UAV Sirius tại Army-2020. Và một phiên bản tương tự khác của Sirius là UAV Helios, tuy nhiên khác với Sirius, Helios chỉ sử dụng một động cơ cánh quạt và có vẻ như là có kích thước lớn hơn. Ảnh: UAV Helios tại Army 2020. Về lĩnh vực tên lửa, đặc biệt được chú ý đó là tổ hợp tên lửa tầm xa Hermes - một sản phẩm của Cục Thiết kế Máy móc Công cụ Nga, hay còn gọi là Cục Thiết kế KBP ở Tula. Hermes là một hệ thống tên lửa dẫn đường dạng moldun, có thể phóng từ nhiều nền tảng khác nhau như phóng từ phương tiện cơ giới, phóng từ trên không, phóng từ tàu chiến hay thậm chí cho cả nhiệm vụ phòng thủ bờ biển. Tầm bắn tối đa của Hermes có thể lên tới 100km. Ảnh: Moldun tên lửa Hermes khai hỏa khi đặt trên khung gầm cơ giới bánh lốp. Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt tầm xa mới mang tên Tornado-S cũng được giới thiệu. Pháo phản lực cỡ nòng 300mm với 12 ống phóng, được trang bị bổ sung bộ tìm kiếm với định vị vệ tinh giúp nó có tầm bắn lên tới 120km và mức độ chính xác hơn gấp 15-20 lần so với người tiền nhiệm BM-30 Smerch. Ảnh: Tổ hợp pháo phản lực Tornado-S. Về lĩnh vực phòng không, các tổ hợp mới không được giới thiệu cùng một lúc mà chỉ được giới thiệu riêng lẻ một vài bộ phận, thành phần. Mẫu xe đặc chủng việt dã bánh lốp mang tên SKKSH-586 mới đã hoàn thiện cũng được trưng bày, dù cho chỉ là khung gầm nhưng xe trong tương lai có thể được sử dụng để chuyên chở cho nhiều loại vũ khí khác nhau đặc biệt là khí tài phòng không.

Ảnh: Xe việt dã SKKSH-586 tại Army-2020. Và lần đầu tiên, công ty Almaz-Antey VKO Concern nổi tiếng đã trưng bày xe phóng 51P6E2 của hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo mới mang tên 98P6E Abakan. Khung gầm xe phóng được trang bị một radar riêng và hai ống phóng tên lửa phòng không, nhiệm vụ của nó là có thể đánh bại các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật - chiến lược của đối phương ở khoảng cách tối đa 30km, trần cao tối đa 25km để bảo vệ các cơ sở quan trọng. Ảnh: Xe phóng 51P6E2 của tổ hợp 98P6E Abakan. Video Những vũ khí Khủng của Nga tại Army 2020 - Nguồn: QPVN

