Trung đoàn S-500 đầu tiên của Nga được điều đến cầu Crimea

Vào ngày 5/1/2025, T rung đoàn tên lửa phòng không S-500 đầu tiên của Nga sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ cầu Crimea. Điều này diễn ra sau các báo cáo trước đó từ tình báo Ukraine vào giữa năm 2024 cho biết, các thành phần của S-500 đã được triển khai ở Crimea với nhiệm vụ thử nghiệm. Ảnh: Army Recognition. Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga đã công bố vào ngày 18/12/2024 về việc thành lập Trung đoàn S-500 đầu tiên, đánh dấu sự tích hợp chính thức của hệ thống tiên tiến này vào biên chế Quân đội Nga. Ảnh: Army Recognition. S-500 dự kiến sẽ đóng vai trò là thành phần trung tâm trong mạng lưới phòng thủ của Nga, bổ sung cho các hệ thống phòng không S-400 và S-300 hiện có, đồng thời mở rộng khả năng hoạt động để chống lại các mối đe dọa trong tương lai. Ảnh: The War Zone Hệ thống tên lửa phòng không S-500 do Tập đoàn hàng không vũ trụ Almaz-Antey phát triển, được thiết kế để tiêu diệt nhiều loại mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay tàng hình như F-35, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa siêu thanh và vệ tinh quỹ đạo thấp. Ảnh: Newsweek. Hệ thống này được phát triển với hai cấu hình: một để phòng không tầm xa và một để phòng thủ tên lửa. Hệ thống có tầm hoạt động tối đa là 600 km và khả năng hoạt động ở độ cao 200 km, vượt trội hơn so với các hệ thống tiền nhiệm là S-300 và S-400, vốn chỉ giới hạn ở phạm vi 400 km và độ cao thấp hơn. Ảnh: Daily Wrap. Trong quá trình thử nghiệm vào năm 2019, S-500 đã chứng minh được tầm hoạt động là 481,2 km. Điều này vượt xa khả năng của các hệ thống tên lửa Mỹ như Patriot và THAAD, vốn chỉ giới hạn ở phạm vi khoảng 200 km. Mỗi trung đoàn S-500 sẽ có 12 bệ phóng, có khả năng phát hiện và tấn công tới mười đầu đạn tên lửa đạn đạo di chuyển với tốc độ lên tới 7 km mỗi giây. Hệ thống có thời gian phản ứng là 3-4 giây, cải thiện so với 9-10 giây của S-400. S-500 sử dụng tên lửa 77N6-N và 77N6-N1, được thiết kế riêng để đánh chặn các phương tiện tốc độ cao. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành vào tháng 2/2024 đã chứng minh khả năng tấn công các mục tiêu siêu thanh của S-500. Việc triển khai S-500 để bảo vệ cầu Crimea giúp giải quyết các điểm yếu trong hệ thống phòng không của Nga trong khu vực. Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine sử dụng tên lửa tiên tiến do phương Tây cung cấp, chẳng hạn như ATACMS và Storm Shadow, đã nhắm vào các hệ thống phòng không và trung tâm chỉ huy quan trọng ở Crimea. Các cuộc tấn công này đã gây thiệt hại cho các cơ sở như sân bay Saki và cơ sở hạ tầng phòng không ở thành phố Dzhankoi. Cầu Crimea là một tuyến đường quan trọng để vận chuyển vật tư quân sự giữa đất liền Nga và Crimea, cũng đã phải hứng chịu các cuộc tấn công trước đó, điều này đã thúc đẩy các nỗ lực tăng cường bảo vệ cầu của Nga. Crimea có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga do vị trí của nó ở Biển Đen, nơi có cảng nước sâu Sevastopol, hỗ trợ các hoạt động của Hải quân Nga. Sau khi sáp nhập vào năm 2014, Crimea cũng trở thành một thành phần quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm duy trì ảnh hưởng đối với Ukraine. Cầu Crimea đóng vai trò là tuyến đường hậu cần quan trọng, cho phép vận chuyển vật tư quân sự và hàng hóa dân sự giữa Nga và Crimea. Ukraine đã nhiều lần tìm cách phá hủy cây cầu để phá vỡ tuyến tiếp tế này, cản trở các hoạt động quân sự và thách thức khả năng duy trì quyền kiểm soát khu vực của Nga. Nếu như S-500 được triển khai rộng rãi hơn nó có thể ảnh hưởng đến động lực quân sự khu vực và toàn cầu. Nhưng trước mắt là bảo vệ sự an toàn cho khu vực cầu Crimea trước các cuộc tấn công từ trên không của Ukraine.

