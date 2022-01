Anh đang bí mật cung cấp vũ khí và đưa quân tới Ukraine?

Cách đây vài giờ, một máy bay vận tải quân sự C-17 của Anh đã đến Ukraine, theo thông tin sơ bộ, máy bay này có thể vận chuyển tên lửa Brimstone của Anh cho Ukraine. Tên lửa Brimstone là tên lửa tấn công mặt đất, được phóng từ trên không do công ty quốc phòng MBDA UK phát triển cho Không quân Anh. Đây là loại vũ khí khá hiệu quả, để tiêu diệt các hệ thống tác chiến điện tử, radar và hệ thống phòng không của dân quân DPR và LPR. Từ tháng 8/2021, Anh đã tuyên bố sẵn sàng chuyển giao loại tên lửa tấn công mặt đất Brimstone cho Kiev. Hiện Bộ Quốc phòng Anh vẫn chưa chính thức bình luận về sự xuất hiện của máy bay vận tải quân sự C-17 tại Ukraine. Nhưng hiện Nga có bằng chứng cho thấy, dựa trên bối cảnh tình hình trở nên trầm trọng hơn ở Donbass, Anh đã vận chuyển số vũ khí này tới viện trợ cho Kiev; và trong bối cảnh hiện tại, tình hình ở Donbass cho thấy khả năng xảy ra xung đột vũ trang quy mô lớn trong khu vực. Theo tình báo Quân đội Nga, có khả năng sẽ có một cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào khu vực các nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR trong vài ngày tới; mặc dù Kiev chính thức vẫn tiếp tục tuyên bố rằng, họ kiên quyết đứng về một giải pháp hòa bình cho vấn đề ở Donbass. Đồng thời Nga coi việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine là một bước đi cực kỳ khó chấp nhận của phương Tây. Trước tình hình như vậy, Nga có thể chuyển giao các vũ khí phòng vệ cho dân quân DPR và LPR, bao gồm các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại hơn và thậm chí là cả hệ thống phòng không Pantsir-S và vũ khí khác. Theo tin tức cập nhật mới nhất, Bộ trưởng quốc phòng Anh Ben Wallace đã thông báo lý do về việc cung cấp hệ thống chống tăng cho Quân đội Ukraine: “Hiện nay có hàng chục nghìn quân Nga gần biên giới với Ukraine. Việc triển khai của họ không phải là bình thường và họ được trang bị xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo phản lực và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Hôm nay tôi có thể khẳng định với Hạ viện rằng, trước những hành vi ngày càng đe dọa Nga và ngoài sự hỗ trợ liên tục của chúng tôi, Vương quốc Anh đang cung cấp một gói hỗ trợ an ninh mới, để tăng cường khả năng quốc phòng của Ukraine. Một số lượng nhỏ nhân viên quân sự của Anh cũng sẽ giúp đào tạo ban đầu cho Quân đội Ukraine trong một thời gian ngắn; như coi như một phần của hoạt động hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, số quân nhân này sẽ nhanh chóng trở về Anh”; hết lời dẫn. Trong ngày hôm qua, ba chiếc máy bay vận tải quân sự của Anh đã đến Ukraine trong một ngày, chuyển giao vũ khí không rõ chủng loại cho Quân đội Ukraine; rất có thể đây là những vũ khí chống tăng hạng nhẹ, mà Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã tuyến bố trước đó. Theo phán đoán, rất có thể những chuyến bay từ Anh tới Ukraine, là vận chuyển những hệ thống tên lửa chống tăng Brimstone và những tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về viện trợ loại vũ khí này cho Ukraine là đúng sự thật. Ngoài ra rất có thể, ngoài sự xuất hiện của tên lửa Brimstone ở Ukraine, thì một nhóm nhỏ quân nhân Anh cũng được chuyển đến đây để làm nhiệm vụ huấn luyện cho Quân đội Ukraine sử dụng loại vũ khí này. Trong khi đó, có tin các lực lượng chiến đấu đặc biệt của Canada cũng đã đến Ukraine; điều này có thể cho thấy một thực tế là khối NATO đang bố trí lực lượng của mình tại Ukraine, chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt nhằm tái chiếm vùng đất ly khai Donbass. Hiện Bộ Quốc phòng Anh chưa có thông tin chính thức về ba máy bay quân sự của họ hạ cánh xuống sân bay của Ukraine trong một ngày; nhưng rất có thể, tên lửa chống tăng đã được chuyển đến Ukraine; và rất có thể khi nhận được vũ khí của phương Tây, Ukraine có thể mở cuộc tấn công mới vào Donbass. Nguồn ảnh: Pinterest.

